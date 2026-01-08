ΒΟΛΙΒΙΑ

Διαμαρτυρίες κατά των αυξήσεων στα καύσιμα

Συνεχίζονται στη Βολιβία οι λαϊκές διαμαρτυρίες ενάντια στο διάταγμα της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης του Ροντρίγκο Πας με το οποίο καταργήθηκε η επιδότηση των τιμών των καυσίμων, κάτι που οδηγεί σε διπλασιασμό τους, καθώς εκτοξεύεται και η τιμή μιας σειράς προϊόντων, οδηγώντας σε γενικευμένη αύξηση του κόστους ζωής.

Τις τελευταίες μέρες προστίθενται στις διαδηλώσεις εκτός από εργατικά συνδικάτα και αγρότες, που τονίζουν ότι το διάταγμα ευνοεί μεγάλα ιδιωτικά κεφάλαια στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων.

Προχθές Δευτέρα η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι άρχισε διάλογο με αντιπροσώπους των συνδικάτων. Οι συνομιλίες όμως δεν είχαν αποτέλεσμα, και διαδηλωτές κάλεσαν να αποκλειστούν δρόμοι.

Η διαδήλωση στη Λα Πας αντιμετωπίστηκε με ρίψη δακρυγόνων από την αστυνομία, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συγκρούσεις, που οδήγησαν σε τουλάχιστον 12 συλλήψεις.