Πέμπτη 8 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΔΙΕΘΝΗ
ΒΟΛΙΒΙΑ
Διαμαρτυρίες κατά των αυξήσεων στα καύσιμα

Συνεχίζονται στη Βολιβία οι λαϊκές διαμαρτυρίες ενάντια στο διάταγμα της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης του Ροντρίγκο Πας με το οποίο καταργήθηκε η επιδότηση των τιμών των καυσίμων, κάτι που οδηγεί σε διπλασιασμό τους, καθώς εκτοξεύεται και η τιμή μιας σειράς προϊόντων, οδηγώντας σε γενικευμένη αύξηση του κόστους ζωής.

Τις τελευταίες μέρες προστίθενται στις διαδηλώσεις εκτός από εργατικά συνδικάτα και αγρότες, που τονίζουν ότι το διάταγμα ευνοεί μεγάλα ιδιωτικά κεφάλαια στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων.

Προχθές Δευτέρα η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι άρχισε διάλογο με αντιπροσώπους των συνδικάτων. Οι συνομιλίες όμως δεν είχαν αποτέλεσμα, και διαδηλωτές κάλεσαν να αποκλειστούν δρόμοι.

Η διαδήλωση στη Λα Πας αντιμετωπίστηκε με ρίψη δακρυγόνων από την αστυνομία, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συγκρούσεις, που οδήγησαν σε τουλάχιστον 12 συλλήψεις.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ανακοίνωσε ότι εμπορεύεται ήδη το τωρινό και το μελλοντικό πετρέλαιο της Βενεζουέλας...
 «Στο τραπέζι» όλες οι επιλογές - και οι στρατιωτικές - για τη Γροιλανδία
Εν μέσω επιθέσεων συνεχίζεται το ισραηλινό απαρτχάιντ
 Απαγορεύει εξαγωγές προϊόντων «στρατιωτικής χρήσης» στην Ιαπωνία
 Δηλώνει ότι θα απαντήσει στις απειλές των ΗΠΑ - Ισραήλ
 Ετοιμη «να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της»
Νίκη στον λαό της Βενεζουέλας! Αλληλεγγύη στο ΚΚ Βενεζουέλας και στον δίκαιο αγώνα του!
Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν ρωσικό τάνκερ μεταφοράς βενεζουελάνικου πετρελαίου
 Κάτω τα χέρια από την Κούβα!
 Μήνυμα αλληλεγγύης στον λαό της Κούβας και την Κουβανική Επανάσταση
 Γενική Συνέλευση την Κυριακή 11 Γενάρη
 Νέα παζάρια στη Νακούρα παράλληλα με τις ισραηλινές επιθέσεις
 Ανάφλεξη συγκρούσεων στρατού και μαχητών SDF στο Χαλέπι
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ