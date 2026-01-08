ΣΥΡΙΑ

Ανάφλεξη συγκρούσεων στρατού και μαχητών SDF στο Χαλέπι

Πολεμική ατμόσφαιρα επικρατούσε χτες το απόγευμα σε δύο κουρδικές συνοικίες του Χαλεπίου, μετά την απόφαση του συριακού στρατού υπό τους τζιχαντιστές να απομακρύνει εκατοντάδες πολίτες και να τις χαρακτηρίσει «κλειστή στρατιωτική περιοχή» προχωρώντας σε επιχειρήσεις κατά Κούρδων των «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων».

Σημαντική επιδείνωση παρουσίασε χτες η κατάσταση στην πόλη του Χαλεπίου, καθώς επαναλήφθηκαν οι συγκρούσεις που είχαν καταγραφεί την Τρίτη με τουλάχιστον 4 νεκρούς.

Το συριακό υπουργείο Πληροφοριών ανακοίνωσε ότι ο στρατός θα πραγματοποιήσει «επιχειρήσεις» σε περιοχές της πόλης του Χαλεπίου ώστε να δοθεί «απάντηση σε εχθρικές ενέργειες της οργάνωσης SDF» που έγιναν σε άλλες περιοχές υπό τον έλεγχο των κρατικών δυνάμεων ασφαλείας.

Οι «Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις» (SDF) από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις προχώρησαν σε εχθρικές ενέργειες «με βαριά όπλα» σε δύο συνοικίες του Χαλεπίου και ότι ακολούθως ενεπλάκησαν «σε λυσσαλέα αντίσταση» απώθησής τους.

Η συμφωνία Συρίας - Ισραήλ

Την Τρίτη το βράδυ, Ισραηλινοί και Σύροι αξιωματούχοι που συμμετείχαν σε διήμερες συνομιλίες στο Παρίσι παρουσία του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία και ειδικού απεσταλμένου στη Συρία, Τομ Μπάρακ, ανακοίνωσαν πως συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν εφεξής τακτικές διαβουλεύσεις προκειμένου να αποκλιμακώσουν την ένταση και να βελτιώσουν την κατάσταση ασφαλείας, προχωρώντας παράλληλα και σε «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης». Γίνεται λόγος για δημιουργία κοινού μηχανισμού και διαύλου επικοινωνίας για τη διευκόλυνση «άμεσου και συνεχιζόμενου συντονισμού» πληροφοριών για στρατιωτική αποκλιμάκωση, «διπλωματική» διάδραση και «εμπορικές ευκαιρίες υπό την εποπτεία των ΗΠΑ».