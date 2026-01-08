Πέμπτη 8 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΣΥΡΙΑ
Ανάφλεξη συγκρούσεων στρατού και μαχητών SDF στο Χαλέπι

Τι συμφώνησαν Ισραήλ - Συρία στο Παρίσι

Πολεμική ατμόσφαιρα επικρατούσε χτες το απόγευμα σε δύο κουρδικές συνοικίες του Χαλεπίου, μετά την απόφαση του συριακού στρατού υπό τους τζιχαντιστές να απομακρύνει εκατοντάδες πολίτες και να τις χαρακτηρίσει «κλειστή στρατιωτική περιοχή» προχωρώντας σε επιχειρήσεις κατά Κούρδων των «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων».

Σημαντική επιδείνωση παρουσίασε χτες η κατάσταση στην πόλη του Χαλεπίου, καθώς επαναλήφθηκαν οι συγκρούσεις που είχαν καταγραφεί την Τρίτη με τουλάχιστον 4 νεκρούς.

Το συριακό υπουργείο Πληροφοριών ανακοίνωσε ότι ο στρατός θα πραγματοποιήσει «επιχειρήσεις» σε περιοχές της πόλης του Χαλεπίου ώστε να δοθεί «απάντηση σε εχθρικές ενέργειες της οργάνωσης SDF» που έγιναν σε άλλες περιοχές υπό τον έλεγχο των κρατικών δυνάμεων ασφαλείας.

Οι «Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις» (SDF) από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις προχώρησαν σε εχθρικές ενέργειες «με βαριά όπλα» σε δύο συνοικίες του Χαλεπίου και ότι ακολούθως ενεπλάκησαν «σε λυσσαλέα αντίσταση» απώθησής τους.

Η συμφωνία Συρίας - Ισραήλ

Την Τρίτη το βράδυ, Ισραηλινοί και Σύροι αξιωματούχοι που συμμετείχαν σε διήμερες συνομιλίες στο Παρίσι παρουσία του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία και ειδικού απεσταλμένου στη Συρία, Τομ Μπάρακ, ανακοίνωσαν πως συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν εφεξής τακτικές διαβουλεύσεις προκειμένου να αποκλιμακώσουν την ένταση και να βελτιώσουν την κατάσταση ασφαλείας, προχωρώντας παράλληλα και σε «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης». Γίνεται λόγος για δημιουργία κοινού μηχανισμού και διαύλου επικοινωνίας για τη διευκόλυνση «άμεσου και συνεχιζόμενου συντονισμού» πληροφοριών για στρατιωτική αποκλιμάκωση, «διπλωματική» διάδραση και «εμπορικές ευκαιρίες υπό την εποπτεία των ΗΠΑ».

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ανακοίνωσε ότι εμπορεύεται ήδη το τωρινό και το μελλοντικό πετρέλαιο της Βενεζουέλας...
 «Στο τραπέζι» όλες οι επιλογές - και οι στρατιωτικές - για τη Γροιλανδία
Εν μέσω επιθέσεων συνεχίζεται το ισραηλινό απαρτχάιντ
 Απαγορεύει εξαγωγές προϊόντων «στρατιωτικής χρήσης» στην Ιαπωνία
 Δηλώνει ότι θα απαντήσει στις απειλές των ΗΠΑ - Ισραήλ
 Ετοιμη «να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της»
Νίκη στον λαό της Βενεζουέλας! Αλληλεγγύη στο ΚΚ Βενεζουέλας και στον δίκαιο αγώνα του!
Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν ρωσικό τάνκερ μεταφοράς βενεζουελάνικου πετρελαίου
 Κάτω τα χέρια από την Κούβα!
 Μήνυμα αλληλεγγύης στον λαό της Κούβας και την Κουβανική Επανάσταση
 Γενική Συνέλευση την Κυριακή 11 Γενάρη
 Διαμαρτυρίες κατά των αυξήσεων στα καύσιμα
 Νέα παζάρια στη Νακούρα παράλληλα με τις ισραηλινές επιθέσεις
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ