«SOCIETE GENERALE»

Ετοιμάζονται 1.800 απολύσεις

Την «επιχειρησιακή της αποτελεσματικότητα» ενισχύει η γαλλική τράπεζα «Societe Generale» - η τρίτη μεγαλύτερη της χώρας - που χτες ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε τουλάχιστον 1.800 απολύσεις μέχρι το τέλος του 2027.

Οπως σημείωσαν σε δηλώσεις τους στελέχη της, η εταιρεία «συνεχίζει να ενισχύει την επιχειρησιακή της αποτελεσματικότητα, να απλοποιεί την οργάνωσή της και να επενδύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην εσωτερική κινητικότητα».

Ειδικά από τον Μάη του 2023, ο όμιλος έχει απολύσει εκατοντάδες εργαζόμενους από τα κεντρικά γραφεία της τράπεζας και έχει πουλήσει πολλές μονάδες για «εξορθολογισμό εξόδων». Πάντως, μόνο την τελευταία χρονιά οι μετοχές του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 150%...