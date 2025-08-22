ΗΠΑ

Αυξάνουν τις στρατιωτικές απειλές έναντι της Βενεζουέλας

Κινήσεις και σχεδιασμούς πιθανής ιμπεριαλιστικής επέμβασης στη Βενεζουέλα, με απώτερο στόχο να βάλουν χέρι τα αμερικανικά ενεργειακά μονοπώλια στα μεγαλύτερα πετρελαϊκά κοιτάσματα στον πλανήτη που υπολογίζονται σε πάνω από 303 δισ. βαρέλια πετρελαίου και να ανακόψουν την εντεινόμενη γεωπολιτική επιρροή της Κίνας στη Λατινική Αμερική, προωθούν οι ΗΠΑ, ολοένα και περισσότερο το τελευταίο διάστημα. Αυτήν τη φορά το πρόσχημα που επικαλούνται είναι η «αντιμετώπιση» ισχυρών καρτέλ ναρκωτικών.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δεν απέκλεισε αργά το βράδυ της Τετάρτης αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση σε βάρος της Βενεζουέλας, λέγοντας πως ο Πρόεδρος Ντ. Τραμπ είναι «σαφής, συνεπής και έτοιμος να χρησιμοποιήσει κάθε στοιχείο αμερικανικής ισχύος για να σταματήσουν να εισέρχονται τα ναρκωτικά στη χώρα μας και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη».

Η δήλωση της Λέβιτ συνδυάζεται με νεότερες πληροφορίες των πρακτορείων ΑΡ και Reuters πως έως την Κυριακή 24 Αυγούστου θα έχουν φτάσει ανοικτά των εγχώριων υδάτων της Βενεζουέλας τα αντιτορπιλικά κλάσης Aegis «USS San Antonio», «USS Iwo Jima» και «USS Fort Lauderdale», με 4.500 στρατιωτικούς, εκ των οποίων οι 2.200 είναι πεζοναύτες, μέλη του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού. Στην περιοχή κατευθύνονται και τα τρία πολεμικά πλοία «USS Gravely», «USS Jason Dunham» και «USS Sampson», κλάσης Arleigh Burke και ένα υποβρύχιο.

Οι ΗΠΑ (ανεξαρτήτως κυβέρνησης) επιχειρούν με διάφορα προσχήματα να ανοίξουν δρόμο για ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Βενεζουέλα, πότε με πρόσχημα τη... «δημοκρατία» και πότε με πρόσχημα την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Τον Ιούλιο του 2024 δεν αναγνώρισαν τη νίκη του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο στις εκλογές προωθώντας διάφορα στελέχη της «αντιπολίτευσης» (π.χ. τον Χουάν Γκουαϊδό) σαν εναλλακτικές «λύσεις».

Εδώ και μερικούς μήνες, ο Πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί να αξιοποιήσει τη δράση ισχυρών καρτέλ στην ευρύτερη Λατινική Αμερική και τις ΗΠΑ για να βάλει πόδι σε χώρες της περιοχής, με πρώτη τη Βενεζουέλα. Κατηγορεί έτσι τον Πρόεδρο Μαδούρο πως είναι «επικεφαλής διεθνούς δικτύου διακίνησης ναρκωτικών» και πως κινεί τα νήματα του καρτέλ «Cartel de los Soles», της εγκληματικής οργάνωσης «Tren de Aragua» και του μεξικάνικου καρτέλ ναρκωτικών, Sinaloa. Τον Ιούλιο μάλιστα υπέγραψε προεδρικό διάταγμα, χαρακτηρίζοντας σκόπιμα «τρομοκρατικές οργανώσεις» διάφορα μεγάλα καρτέλ ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής, λέγοντας πως απειλούν την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος Μαδούρο στην αρχή της βδομάδας ανακοίνωσε πως θα κινητοποιηθούν άμεσα περίπου 4,5 εκατομμύρια άτομα της Εθνοφρουράς για να υπερασπιστούν όλη την επικράτεια της χώρας, χαρακτηρίζοντας τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον του «αξιολύπητη» και «χοντροκομμένη επιχείρηση πολιτικής προπαγάνδας».

Διόλου τυχαία η πρώτη διεθνής δύναμη που αντέδρασε στις απειλητικές κινήσεις των ΗΠΑ έναντι της Βενεζουέλας ήταν η Κίνα, που έχει συμφέροντα στην περιοχή.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, καταδίκασε τις αμερικανικές προσπάθειες παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις της Βενεζουέλας και εξέφρασε «πλήρη υποστήριξη» στην κυβέρνηση Μαδούρο. Εξήγησε πως η Κίνα «αντιτίθεται στη χρήση ή την απειλή βίας στις διεθνείς σχέσεις και απορρίπτει τις εξωτερικές παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις της Βενεζουέλας ανεξαρτήτως προσχήματος».

Κάλεσε τις ΗΠΑ να κάνουν «περισσότερα για να συμβάλλουν στην ειρήνη και την ασφάλεια της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, αντί να καταφεύγουν σε στρατιωτικά μέτρα που διακυβεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα».