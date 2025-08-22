ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Αντιπαραθέσεις και παζάρια για τις «εγγυήσεις» και τον γεωπολιτικό συσχετισμό

Η Ουκρανία απορρίπτει την Κίνα ως «εγγυήτρια» δύναμη, ενώ η Ρωσία αποκλείει την παρουσία στρατευμάτων από χώρες του ΝΑΤΟ

Ενώ είναι σε εξέλιξη τα ιμπεριαλιστικά παζάρια για τις λεγόμενες «εγγυήσεις ασφαλείας», που είναι σημαντικός παράγοντας για τη γεωπολιτική επιρροή και τον συσχετισμό δύναμης στην Ευρώπη, τη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα, όλα τα στρατόπεδα - ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και Ρωσία - που συγκρούονται στην Ουκρανία όξυναν χτες την αντιπαράθεση, ξεκαθαρίζοντας πως δεν κάνουν πίσω από τις επιδιώξεις τους.

Η Ουκρανία δεν σχεδιάζει να αποσύρει στρατεύματα από το Ντονμπάς ή να αναγνωρίσει νομικά οποιαδήποτε απώλεια εδαφών, δήλωσε χθες ο Ουκρανός Πρόεδρος, Β. Ζελένσκι, σε συνάντηση με δημοσιογράφους, σύμφωνα με το RBC Ukraine.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι «θα είναι δυνατό να μιλήσουμε για οποιεσδήποτε ανταλλαγές» εδαφών μόνο αφού προσδιοριστούν αυτές οι απαιτήσεις, «πάντως, η Ουκρανία σίγουρα δεν θα αναγνωρίσει νομικά (σ.σ. de jure) την κατοχή των εδαφών της».

Αντιπαράθεση για «εγγυήσεις» από την Κίνα

Επίσης ο Ουκρανός Πρόεδρος απέρριψε τη ρωσική πρόταση να καταστεί η Κίνα ένας από τους «εγγυητές ασφάλειάς» της.

«Γιατί η Κίνα δεν είναι ένας από τους εγγυητές ασφάλειας; Δεν χρειαζόμαστε εγγυητές που δεν βοηθούν την Ουκρανία. Το Πεκίνο βοήθησε τη Ρωσία ανοίγοντας την πρόσβαση στην αγορά των drones», επεσήμανε.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η καλύτερη επιλογή για τις «εγγυήσεις ασφάλειας» θα βασιζόταν στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Μόσχας και Κιέβου το 2022. Τότε ζητήθηκε από την Ουκρανία να συμφωνήσει σε «ουδετερότητα» με αντάλλαγμα «εγγυήσεις ασφάλειας» από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ: Βρετανία, Κίνα, Γαλλία, Ρωσία και ΗΠΑ, ενώ δεν αποκλείονταν και άλλα κράτη, όπως Γερμανία, Τουρκία κ.ά.

Οποιαδήποτε απόπειρα να απομακρυνθούμε από τις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης θα ήταν μάταιη, δήλωσε ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σ. Λαβρόφ, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες του «συνασπισμού των προθύμων», ότι προσπαθούν να υπονομεύσουν την πρόοδο που επιτεύχθηκε στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας.

Η Μόσχα θέτει θέμα νομιμότητας του Ζελένσκι

Εξάλλου ο Ρώσος ΥΠΕΞ ουσιαστικά απέρριψε ότι προετοιμάζεται να γίνει άμεσα μια διμερής συνάντηση του Ρώσου Προέδρου, Βλ. Πούτιν, με τον Ουκρανό ομόλογό του, η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τριμερή με τη συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου, Ντ. Τραμπ.

Ο Λαβρόφ επανέφερε το θέμα της «νομιμότητας» του Ουκρανού Προέδρου, επειδή δεν έχει διεξάγει εκλογές σε καιρό πολέμου.

Ο Πρόεδρος Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι «υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα ζητήματα που απαιτούν εξέταση στο υψηλότερο επίπεδο θα επιλυθούν και ότι εμπειρογνώμονες και υπουργοί θα προετοιμάσουν τις κατάλληλες συστάσεις. Και, φυσικά, υπό την προϋπόθεση ότι όταν και αν - ελπίζουμε, όταν - έρθει η ώρα να υπογραφούν μελλοντικές συμφωνίες, θα έχει επιλυθεί το ζήτημα της νομιμότητας του προσώπου που θα υπογράψει αυτές τις συμφωνίες από την ουκρανική πλευρά», είπε ο Ρώσος ΥΠΕΞ, επαναλαμβάνοντας την πάγια ρωσική στάση.

Ρώσοι αξιωματούχοι διατυπώνουν το επιχείρημα ότι, εάν ο Ζελένσκι υπογράψει τη συμφωνία, ένας μελλοντικός ηγέτης της Ουκρανίας θα μπορούσε να την αμφισβητήσει, επειδή η θητεία του Ζελένσκι είχε τυπικά λήξει.

Ζελένσκι: Πρώτα «εγγυήσεις», μετά συνάντηση με Πούτιν

Αντίστοιχα και το Κίεβο φαίνεται να μεταθέτει για αργότερα μια συνάντηση με τον Πούτιν, κάνοντας μάλιστα λόγο για τριμερή, δηλαδή για συμμετοχή και του Τραμπ. Χθες ο Ζελένσκι έθεσε ως προϋπόθεση την εξασφάλιση μιας συμφωνίας με τη Δύση για τις «εγγυήσεις ασφαλείας».

«Θέλουμε να επιτύχουμε μία συνεννόηση για τη δομή των εγγυήσεων ασφαλείας μέσα σε επτά έως δέκα ημέρες. Και με βάση αυτόν τον κοινό τόπο, έχουμε την πρόθεση να οργανώσουμε μία τριμερή συνάντηση», είπε μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα ήθελε να δει μία «ισχυρή αντίδραση» από την Ουάσιγκτον αν ο Ρώσος Πρόεδρος δεν θελήσει να έχει διμερή μαζί του.

Βέβαια η Μόσχα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δεχτεί στρατεύματα από κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ σε ουκρανικό έδαφος, κάτι που συζητιέται από ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ.

Ο Λαβρόφ σημείωσε χτες πως η Μόσχα απορρίπτει πλήρως τις «εγγυήσεις ασφαλείας» που ζητούν οι Ευρωπαίοι και οι ΗΠΑ για την Ουκρανία και «βασίζονται στη λογική της απομόνωσης και της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία», προκειμένου «να συνεχιστεί μια επιθετική πολιτική, που να περιορίζει τη Ρωσία, δηλαδή περαιτέρω προσπάθειες να μας επιβληθεί στρατηγική ήττα».

Σε εξέλιξη τα παζάρια στο ΝΑΤΟ για στρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας

Στο μεταξύ προχθές οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων από περίπου 30 χώρες του ΝΑΤΟ συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης για τις εξελίξεις γύρω από την ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία.

Στη συνέχεια οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων στρατού εφτά χωρών (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Φινλανδία, Ουκρανία και ΗΠΑ) εξακολούθησαν στην Ουάσιγκτον τις συνομιλίες τους αναφορικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στην Ουκρανία, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ένας αξιωματούχος.

Ο Δυτικός αξιωματούχος είπε ότι δεν υπάρχουν ακόμη αποτελέσματα, δεδομένου ότι το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας δεν συζητήθηκε λεπτομερώς στην τηλεδιάσκεψη. Οπως είπε, αναμένει ότι θα συγκληθούν και άλλες συνεδριάσεις με τη συμμετοχή όλων των αρχηγών, για να συζητηθούν οι επιλογές που εξετάζει η μικρότερη ομάδα.

Αυτές οι επιλογές θα παρουσιαστούν στους αντίστοιχους συμβούλους εθνικής ασφάλειας κάθε κυβέρνησης, αφού η τελική απόφαση θα ληφθεί από τους πολιτικούς ηγέτες.

ΗΠΑ: Το κυριότερο βάρος θα το σηκώσουν οι Ευρωπαίοι

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε προχθές πως «δεν θα σηκώσουν οι ΗΠΑ το βάρος» των «εγγυήσεων ασφαλείας» που ζητεί η Ουκρανία.

«Νομίζω πως πρέπει να βοηθήσουμε αν είναι απαραίτητο για να τελειώσει ο πόλεμος και να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Ομως νομίζω πως πρέπει να αναμένουμε, και ο Πρόεδρος (σ.σ. των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) ασφαλώς αναμένει πως η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο», είπε μιλώντας στο Fox News και πρόσθεσε: «Ανεξαρτήτως της μορφής που θα έχει, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να πάρουν τη μερίδα του λέοντος του βάρους».

Δήλωσε επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου επικεντρώνονται στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και τα εδάφη που η Ρωσία θέλει να ελέγξει - συμπεριλαμβανομένων ουκρανικών εδαφών που η Ρωσία δεν κατέχει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «υπάρχουν πραγματικά δύο μεγάλα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα»: «Το πρώτο είναι ότι η Ουκρανία θέλει να ξέρει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί ξανά εισβολή από τη Ρωσία. Θέλει να ξέρει ότι έχει εδαφική ακεραιότητα στο μέλλον. Οι Ρώσοι θέλουν ορισμένα εδάφη, τα περισσότερα τα έχουν καταλάβει, αλλά μερικά όχι».

Σχετικά με τις «εγγυήσεις» που θα προσφέρουν οι ΗΠΑ μέχρι στιγμής, ο Πρόεδρος Τραμπ έχει μιλήσει για προστασία «από αέρος», με το Κίεβο να δηλώνει ότι προτίθεται να αγοράσει αμερικανικό εξοπλισμό αξίας 90 δισ. δολαρίων.

Επιπλέον ως «εγγύηση ασφαλείας» προτάσσεται και η ενίσχυση της ουκρανικής πολεμικής βιομηχανίας με ευρωπαϊκές και αμερικανικές επενδύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε χτες ότι έχει προταθεί στην Ουάσιγκτον μια συμφωνία για drones, που «περιλαμβάνει παραγωγή και συμπαραγωγή αξίας 50 δισ. δολαρίων: 5 χρόνια, 10 εκατ. drones ετησίως. Είναι πράγματι ένα εκτεταμένο πρόγραμμα».

Από την πλευρά της η Λιθουανία είναι έτοιμη να συμβάλει με στρατεύματα και εξοπλισμό σε μια «ειρηνευτική» αποστολή στην Ουκρανία, δήλωσε ο Λιθουανός Πρόεδρος, Γκ. Ναουσέντα.

Η Τουρκία δεν έχει δώσει ξεκάθαρη απάντηση και σύμφωνα με «πηγές» του υπουργείου Αμυνας, «θα πρέπει πρώτα να επιτευχθεί εκεχειρία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, στη συνέχεια πρέπει να καθοριστεί το πλαίσιο μιας αποστολής με σαφή καθήκοντα και να προσδιοριστεί σε ποιον βαθμό θα συνεισφέρει κάθε χώρα».

«Θολές» οι εγγυήσεις τύπου «άρθρο 5»

Στο μεταξύ «θολή» παραμένει η πρόταση της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζ. Μελόνι, για εγγυήσεις ασφαλείας τύπου «άρθρο 5» της Συνθήκης του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το «Bloomberg», που επικαλείται «πηγές», η πρόταση θα «δεσμεύει» τους «συμμάχους» του Κιέβου να αποφασίσουν εντός 24 ωρών εάν θα παράσχουν στρατιωτική υποστήριξη στη χώρα σε περίπτωση νέας επίθεσης από τη Ρωσία.

Το ιταλικό σχέδιο υπολείπεται κατά πολύ της δέσμευσης «συλλογικής άμυνας» της ιμπεριαλιστικής συμμαχίας, όπως διατυπώνεται στο Αρθρο 5, ωστόσο θα δέσμευε τα μέλη που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες για «ρυθμίσεις ασφαλείας» με την Ουκρανία να συνεννοηθούν γρήγορα για μια απάντηση στη Ρωσία.

Οι επιλογές θα περιλαμβάνουν στη συνέχεια την παροχή στο Κίεβο ταχείας και διαρκούς αμυντικής υποστήριξης, οικονομικής βοήθειας, την ενίσχυση του ουκρανικού στρατού, καθώς και την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν το σχέδιο θα συνεπάγεται την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία από μεμονωμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Η πυρηνική ασπίδα της Ρωσίας αναβαθμίζεται

Ενδεικτική των ...«ειρηνευτικών» συνομιλιών και «διευθετήσεων» που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι και η χθεσινή δήλωση του επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας «Rosatom»: «Τώρα, στην τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση, είναι καιρός κολοσσιαίων απειλών για την ύπαρξη της χώρας μας. Γι' αυτό, η πυρηνική ασπίδα, η οποία είναι επίσης ένα ξίφος, αποτελεί εγγύηση της κυριαρχίας μας» και «πρέπει σίγουρα να βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια», είπε.