ΟΗΕ - ΓΕΩΡΓΙΑ

Για πρώτη φορά οι ΗΠΑ δεν υπέγραψαν ψήφισμα καταδίκης της Ρωσίας

Για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να συνυπογράψουν στον ΟΗΕ ψήφισμα καταδίκης της Ρωσίας για τη σύγκρουση με τη Γεωργία τον Αύγουστο του 2008, αποκαλύπτοντας πλευρές του ευρύτερου παζαριού που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον γεωπολιτικό συσχετισμό δύναμης στην Ανατολική Ευρώπη και τον Νότιο Καύκασο.

Οπως αναφέρει ρεπορτάζ της ρωσικής εφημερίδας «Kommersant», οι ΗΠΑ αρνήθηκαν για πρώτη φορά από το 2008 να καταδικάσουν τη Ρωσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και να συμμετάσχουν σε κοινή δήλωση υπέρ της «κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Γεωργίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της».

Η διακήρυξη υπογράφηκε από ευρωπαϊκά κράτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας (μόνιμα και μη μόνιμα), δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Σλοβενία, τη Δανία και την Ελλάδα, κάνοντας έναν παραλληλισμό μεταξύ της παρουσίας ρωσικών στρατευμάτων στην Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η Γεωργία και η Ρωσία συγκρούστηκαν για λίγες μέρες στη Νότια Οσετία το 2008, ενώ στη συνέχεια η Μόσχα αναγνώρισε την «ανεξαρτησία» της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας, που ήταν «αυτόνομες» περιοχές της Γεωργίας.