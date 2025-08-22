Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΔΙΕΘΝΗ
ΤΑΪΒΑΝ
Ανεβάζει τις στρατιωτικές δαπάνες σε πάνω από 3% του ΑΕΠ

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν θα αυξήσει τον προϋπολογισμό της για την άμυνα το 2026 σε επίπεδο υψηλότερο από το 3% του ΑΕΠ, ανήγγειλε ο πρωθυπουργός Τσο Τζουνγκ-τάι χθες, καθώς η Ταϊπέι είναι αντιμέτωπη με την γεωπολιτική σύγκρουση ΗΠΑ - Κίνας, ενώ η Ουάσιγκτον ασκεί πιέσεις για εξαγορά περισσότερων αμερικανικών εξοπλισμών.

Η απόφαση είναι «ακόμη ένας τρόπος να δείξουμε στον κόσμο και στον λαό της Ταϊβάν την αποφασιστικότητά μας και τη δυνατότητά μας να προασπίσουμε την εθνική κυριαρχία και την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιφέρεια Ινδο-Ειρηνικού, και την υπευθυνότητα που μοιραζόμαστε με τον κόσμο», είπε ο πρωθυπουργός, που χρησιμοποίησε τον αμερικανικό όρο για την περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων CNA, οι στρατιωτικές δαπάνες θα ανέλθουν το 2026 σε 31,27 δισ. δολάρια ΗΠΑ, ή στο 3,32% του ΑΕΠ, και περιλαμβάνουν δαπάνες για την ακτοφυλακή, το λιμενικό και «ειδικά προγράμματα».

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Αυξάνουν τις στρατιωτικές απειλές έναντι της Βενεζουέλας
Αντιπαραθέσεις και παζάρια για τις «εγγυήσεις» και τον γεωπολιτικό συσχετισμό
 Καταδικάζει την κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας των ΗΠΑ ενάντια στη Βενεζουέλα
 Επιδρομές στην Ιντλίμπ
 Για πρώτη φορά οι ΗΠΑ δεν υπέγραψαν ψήφισμα καταδίκης της Ρωσίας
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ