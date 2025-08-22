ΤΑΪΒΑΝ

Ανεβάζει τις στρατιωτικές δαπάνες σε πάνω από 3% του ΑΕΠ

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν θα αυξήσει τον προϋπολογισμό της για την άμυνα το 2026 σε επίπεδο υψηλότερο από το 3% του ΑΕΠ, ανήγγειλε ο πρωθυπουργός Τσο Τζουνγκ-τάι χθες, καθώς η Ταϊπέι είναι αντιμέτωπη με την γεωπολιτική σύγκρουση ΗΠΑ - Κίνας, ενώ η Ουάσιγκτον ασκεί πιέσεις για εξαγορά περισσότερων αμερικανικών εξοπλισμών.

Η απόφαση είναι «ακόμη ένας τρόπος να δείξουμε στον κόσμο και στον λαό της Ταϊβάν την αποφασιστικότητά μας και τη δυνατότητά μας να προασπίσουμε την εθνική κυριαρχία και την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιφέρεια Ινδο-Ειρηνικού, και την υπευθυνότητα που μοιραζόμαστε με τον κόσμο», είπε ο πρωθυπουργός, που χρησιμοποίησε τον αμερικανικό όρο για την περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων CNA, οι στρατιωτικές δαπάνες θα ανέλθουν το 2026 σε 31,27 δισ. δολάρια ΗΠΑ, ή στο 3,32% του ΑΕΠ, και περιλαμβάνουν δαπάνες για την ακτοφυλακή, το λιμενικό και «ειδικά προγράμματα».