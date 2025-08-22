ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

Καταδικάζει την κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας των ΗΠΑ ενάντια στη Βενεζουέλα

Την κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας των ΗΠΑ ενάντια στη Βενεζουέλα καταδικάζει το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ. Σε ανακοίνωσή του σημειώνει:

«Το ΚΚΕ καταγγέλλει την νέα κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας της κυβέρνησης των ΗΠΑ ενάντια στην Βενεζουέλα, με την αποστολή πολεμικών πλοίων με χιλιάδες πεζοναύτες πλησίον της Βενεζουέλας, με πρόσχημα την αντιμετώπιση των καρτέλ των ναρκωτικών. Οι πραγματικές αιτίες βρίσκονται στην προσπάθεια των μονοπωλίων των ΗΠΑ να βάλουν στο χέρι τα τεράστια ενεργειακά κοιτάσματα της Βενεζουέλας, καθώς και στην προσπάθεια της κυβέρνησης των ΗΠΑ να αποκρούσει την οικονομική και πολιτική διείσδυση της Κίνας στη Λατινική Αμερική, στα πλαίσια του μεταξύ τους ανταγωνισμού για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα.

Το ΚΚΕ καταδικάζει κατηγορηματικά κάθε σχέδιο για ένοπλη ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Βενεζουέλα και εκφράζει την αλληλεγγύη του στην εργατική τάξη και τον λαό της Βενεζουέλας που είναι οι μοναδικοί αρμόδιοι να καθορίσουν τις εξελίξεις στην πατρίδα τους. Εκφράζει την αλληλεγγύη του στο ΚΚ Βενεζουέλας που σε δύσκολες συνθήκες διώξεων αγωνίζεται για την υπεράσπιση των εργατικών - λαϊκών συμφερόντων».