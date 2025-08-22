ΣΥΡΙΑ - ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ

Επιδρομές στην Ιντλίμπ

Συντονισμένες αεροπορικές επιδρομές κατά δυνάμεων τζιχαντιστών του «Ισλαμικού Κράτους» στην πόλη Ατμιχ της βορειοδυτικής επαρχίας Ιντλίμπ, πραγματοποίησαν χτες τα χαράματα για περίπου δύο ώρες αεροπορικές δυνάμεις του αμερικανικού «διεθνούς συνασπισμού» κατά του Ισλαμικού Κράτους και των συριακών αρχών ασφαλείας.

Κατά την επιχείρηση διάρκειας περίπου δύο ωρών, σκοτώθηκε ένας Ιρακινός διοικητής των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους και άλλοι πέντε που συνελήφθησαν στη διάρκεια επιδρομής δόθηκαν στις τοπικές αρχές ασφαλείας.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση που γίνεται σε συνεργασία των συριακών δυνάμεων ασφαλείας του τζιχαντιστή «μεταβατικού» προέδρου, Αχμεντ αλ Σαράα, και του διεθνούς συνασπισμού των ΗΠΑ κατά του Ισλαμικού Κράτους από τις 25 Ιουλίου που είχε γίνει στην πόλη αλ Μπαμπ της ανατολικής επαρχίας, στο Χαλέπι. Τότε, είχε ανακοινωθεί πως είχαν σκοτωθεί αρκετοί τζιχαντιστές, μεταξύ των οποίων ο ανώτερος διοικητής του Ισλαμικού Κράτους, Ντχίγια Ζάουμπα Μουσλίμ αλ Χαρντάνι και οι δύο γιοι του.

Την Τετάρτη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως πραγματοποίησε νέα χερσαία επιχείρηση σε εδάφη της Νότιας Συρίας αυτήν τη φορά με πρόσχημα την «πάταξη» του λαθρεμπορίου ναρκωτικών στο όρος Ερμών, τονίζοντας πως κατάσχεσε πάνω από 300 όπλα και ποσότητες πυρομαχικών. Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, Ισραηλινοί στρατιώτες έκαναν εφόδους σε σπίτια της περιοχής και ανέκριναν ή και συνέλαβαν Σύρους πολίτες με πρόσχημα το λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών.

Πιο πριν, Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν πως την Τρίτη σταμάτησαν προσπάθεια δεκάδων Εβραίων εποίκων που μαζί με τις οικογένειές τους (προερχόμενοι από κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη της Δυτικής Οχθης) πέρασαν κρυφά τα σύνορα με κατεχόμενα συριακά εδάφη επιχειρώντας να θεμελιώσουν έναν εποικισμό. Οι έποικοι ήταν από την οργάνωση «Pioneers of HaBashan».