ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΛΙΒΑΝΟΣ

Διαπραγματεύσεις στο Κάιρο για τη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ

Ηγετικά στελέχη της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών παρατάξεων συγκεντρώθηκαν και συναντήθηκαν χτες στο Κάιρο, συζητώντας τη δεύτερη φάση του άθλιου σχεδίου Τραμπ για την «ανοικοδόμηση» της Γάζας και τη μετατροπή της σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Η έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ κηρύχθηκε την Τετάρτη το απόγευμα από τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού Προέδρου, χωρίς στην πραγματικότητα να ξεκαθαρίσει το θολό τοπίο σε σχέση με τη διαδικασία αφοπλισμού της Χαμάς που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ αλλά στην οποία αντιτίθεται σφοδρά η οργάνωση.

Ο Ταχίρ Αλ Νούνου, σύμβουλος ηγετικού στελέχους της Χαμάς, μιλώντας χτες στο «Al Jazeera» δήλωσε ότι οι συνομιλίες στο Κάιρο αφορούν σε αυτήν τη φάση την επαναλειτουργία του μεθοριακού περάσματος στη Ράφα (μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, έχει καταληφθεί από τον ισραηλινό στρατό από τον Μάη του 2024 και ουσιαστικά παραμένει κλειστό), ώστε να εισέρχονται διάφορα αγαθά και ανθρωπιστική βοήθεια από την αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων και να ανοίξει ο δρόμος (αν ανοίξει...) για την «αποχώρηση» των ισραηλινών στρατευμάτων από τη συγκεκριμένη περιοχή.

Το ισραηλινό κρατικό δίκτυο ραδιοτηλεόρασης ΚΑΝ μετέδωσε χτες ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι σκέφτονται πως η λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», που έχει κόψει τη Λωρίδα της Γάζας στα δύο, θέτοντας ουσιαστικά υπό ισραηλινή κατοχή το 53% του εδάφους της, «θα πρέπει να παραμείνει υπό ισραηλινό έλεγχο».

Οι ηγέτες των παλαιστινιακών οργανώσεων χτες στο Κάιρο σχεδίαζαν να συναντήσουν για πρώτη φορά τον έμπειρο Βούλγαρο διπλωμάτη (σε ανώτερες θέσεις του ΟΗΕ) Νικολάι Μλαντένοφ, που θα είναι μεταξύ των ηγετικών στελεχών του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» που συγκροτεί ο Τραμπ. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσει τα ονόματα του 15μελούς «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα μέσα στις επόμενες μέρες.

Ο αντιπρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Χουσεΐν Αλ Σεΐχ, χαιρέτισε τις προσπάθειες προώθησης της επόμενης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, αναφέροντας ότι οι θεσμοί στη Λωρίδα θα πρέπει να συνδεθούν «με αυτούς που κυβερνούν την Παλαιστινιακή Αρχή» στη Δυτική Οχθη υπό την αρχή «του ενός συστήματος, ενός νόμου και ενός νόμιμου όπλου».

Νωρίτερα κυκλοφόρησε κοινή ανακοίνωση των τριών χωρών (Τουρκία, Αίγυπτος, Κατάρ) που έχουν αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ Χαμάς - Ισραήλ, στην οποία ζήτησαν να ενισχυθεί η σταθερότητα και να βελτιωθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Χαιρέτισαν επίσης την προχτεσινή συγκρότηση της λεγόμενης Τεχνοκρατικής Επιτροπής για τη Γάζα υπό τον Αλί Σάαθ (πρώην υφυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής).

6 νεκροί στην κεντρική Γάζα

Το ίδιο διάστημα οι ισραηλινές επιθέσεις εναντίον αμάχων στη Γάζα συνεχίζονται χωρίς σταματημό. Χτες το απόγευμα τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ισραηλινών βομβαρδισμών στο Ντέιρ Αλ Μπαλάχ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές και παλαιστινιακά Μέσα Ενημέρωσης, μεταξύ των νεκρών είναι ένας διοικητής της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, ο Μοχάμεντ Αλ Χόλι.

Στο μεταξύ, χτες ανακοινώθηκε ότι ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς θα μεταβεί στη Μόσχα στις 21 και 22 Γενάρη, για να συναντήσει μεταξύ άλλων τον Ρώσο Πρόεδρο Βλ. Πούτιν. Η προηγούμενη επίσκεψή του στη Μόσχα είχε γίνει τον Μάη του 2025.

Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο

Χτες το απόγευμα η ισραηλινή αεροπορία πραγματοποίησε νέες αεροπορικές επιδρομές σε περιοχές του νότιου Λιβάνου, με τα γνωστά προσχήματα («στρατιωτικές υποδομές» της Χεζμπολάχ). Οι επιθέσεις εστίασαν κυρίως στην περιοχή Σαχμούρ.