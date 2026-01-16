ΗΠΑ

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις κατά των πρακτόρων της ICE

«Λάδι στη φωτιά» των αντιδράσεων που γεννά η προκλητική βία των πρακτόρων της ICE έριξε χτες το απόγευμα ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ, απειλώντας να κάνει χρήση του Νόμου περί Εξεγέρσεως (Insurrection Act), που του δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις σε πολιτείες, εν προκειμένω στη Μινεσότα, εν μέσω κλιμακούμενης έντασης για την ανάπτυξη ομοσπονδιακών πρακτόρων στην πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της πολιτείας, που έχει γίνει το επίκεντρο καθημερινών συγκρούσεων.

Στο μεταξύ συνεχίστηκαν και χτες οι διαδηλώσεις και οι πολύμορφες κινητοποιήσεις κατά των πρακτόρων της «Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων» (ICE) του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, μετά τον χτεσινό τραυματισμό ενός μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι από άνδρα της ICE στη Μινεάπολις, στη διάρκεια διαδικασίας σύλληψης.

Το νέο βίαιο περιστατικό με πρωταγωνιστή πράκτορα της ICE στη Μινεάπολις σημειώθηκε περίπου μια βδομάδα μετά την εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ από ένοπλο μασκοφόρο της ICE στην ίδια πόλη. Ο μετανάστης από τη Βενεζουέλα χτυπήθηκε στο πόδι από άνδρα της ICE επειδή φέρεται να «αντιστάθηκε» στη σύλληψή του.

Σε μικρότερη κλίμακα πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις και αγρυπνίες κατά της ICE μεταξύ άλλων σε Λος Αντζελες, Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Ελ Πάσο και Βοστόνη, στο πλαίσιο πανεθνικού καλέσματος κατά των επιχειρήσεων της υπηρεσίας.

Την Τρίτη 20 Γενάρη, που κλείνει ένας χρόνος από την ορκωμοσία του Τραμπ στην Ουάσιγκτον, προγραμματίζονται πολύμορφες κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Free America Walkout», που ζητά πανεθνική αποχή από δουλειά, σχολεία και πανεπιστήμια, με συνθήματα κατά της ICE και του Τραμπ.

Αναστολή βίζας σε 75 χώρες

Στις 21 Γενάρη τίθεται σε ισχύ η αναστολή της επεξεργασίας των αιτήσεων αλλοδαπών για βίζα μετανάστευσης στις ΗΠΑ από 75 χώρες. Η αναστολή αναμένεται να επηρεάσει αιτούντες από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, τα Βαλκάνια και αρκετές χώρες της Νότιας Ασίας, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.