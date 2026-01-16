ΚΚ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

Ακόμα δεν έχει γίνει ενημέρωση για τα θύματα της αμερικανικής επίθεσης

Την απουσία αναλυτικής επίσημης ενημέρωσης για τον αριθμό των θυμάτων και τις καταστροφές που άφησε πίσω της η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ την 3η Γενάρη κατήγγειλε το ΚΚ Βενεζουέλας (PCV) στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που δίνει κάθε βδομάδα, με φόντο τις καθημερινές εξελίξεις που δείχνουν ότι «φουντώνει» ένα ολόπλευρο παζάρι ανάμεσα στις βενεζουελάνικες αρχές και την κυβέρνηση των ΗΠΑ (βλέπε και θέμα σελ. 13).

«Ο λαός της Βενεζουέλας έχει το δικαίωμα να γνωρίζει ποιοι ήταν όσοι σκοτώθηκαν, πόσα θύματα υπήρξαν και ποια ήταν η πραγματική έκταση της ζημιάς στις υποδομές», τόνισε η Ζακλίν Λόπες, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του PCV.

Το στέλεχος του Κόμματος ζήτησε άμεσα οι αρχές να εκδώσουν επίσημη και λεπτομερειακή ενημέρωση για τα αποτελέσματα της στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ, που θυμίζουμε ότι έπληξε στρατηγικής σημασίας υποδομές, όπως λιμενικές εγκαταστάσεις κ.τ.λ.

«Χιλιάδες οικογένειες έζησαν τον τρόμο νωρίς το πρωί κάτω από βόμβες, με διακοπή των τηλεπικοινωνιών και χωρίς πληροφορίες για τα αγαπημένα τους πρόσωπα», τόνισε, μεταξύ άλλων, η Λόπες.

Την ίδια στιγμή, αναφερόμενη σε αποφυλακίσεις ατόμων που είχαν συλληφθεί ως πολιτικοί αντιφρονούντες, η Λόπες υπογράμμισε ότι «δεν πρόκειται για πραγματικές απελευθερώσεις, αλλά για αποφυλακίσεις υπό όρους ατόμων τα οποία συνεχίζουν να είναι νομικά "μαρκαρισμένα", κάτι που τους απαγορεύει να εξασκούν πλήρως τα πολιτικά τους δικαιώματα».

Επανέλαβε δε την ανάγκη για άμεση απελευθέρωση νέων, φοιτητών εργαζομένων, στελεχών κοινωνικών οργανώσεων, συνδικαλιστών που συνεχίζουν να κρατούνται αυθαίρετα, όπως και εργαζομένων που φυλακίστηκαν επειδή εναντιώθηκαν σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους στους χώρους δουλειάς.

Στο ίδιο πλαίσιο, η εκπρόσωπος του PCV εξέφρασε και την ανησυχία που μεγαλώνει για την αξιοποίηση διαταγμάτων που εκδόθηκαν μετά τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ - στο όνομα και πάλι της «εθνικής ασφάλειας», επισημαίνοντας ότι αυτά «δεν μπορούν να γίνουν εργαλεία πολιτικής δίωξης, ούτε ποινικοποίησης της διαφωνίας».

Σχολιάζοντας δε τα όσα ανακοινώνει η κυβέρνηση Τραμπ για τους νέους όρους συνεργασίας της με τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του PSUV, κατήγγειλε ότι παραβιάζεται σοβαρά το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του λαού της Βενεζουέλας και το σύνταγμα της χώρας.