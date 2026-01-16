ΗΠΑ ΠΡΟΣ ΚΟΥΒΑ

Υποκριτική «βοήθεια» με απειλές επίθεσης

Αλλη μια επιθετική κίνηση κατά της Κούβας, που εμφανίζεται ως ανθρωπιστική βοήθεια, κάνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Αποστέλλει μέσω της Καθολικής Εκκλησίας ανθρωπιστική βοήθεια 3 εκατομμυρίων δολαρίων στους πληγέντες του κυκλώνα «Μελίσα», που χτύπησε το νησί τον περασμένο Οκτώβρη. Είναι χαρακτηριστικό ότι οστέλεχος του αμερικανικού ΥΠΕΞ, συνόδευσε την «προσφορά» με την απειλή προς τις κουβανικές αρχές «να μην παρεμποδίσουν την είσοδο ενός φορτίου ανθρωπιστικής βοήθειας», υπονοώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ μπορεί να αναλάβει δράση εναντίον της Κούβας. Είπε χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο και όπως είπε ο Πρόεδρος μετά την επιχείρηση για τη σύλληψη του Μαδούρο, ξέρετε, η αμερικανική κυριαρχία στο ημισφαίριό μας δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ ξανά».

Η υποκρισία ξεχειλίζει, αφού η κυβέρνηση των ΗΠΑ, που δήθεν νοιάζεται για τον κουβανικό λαό, είναι αυτή που με τον υπερεξηντάχρονο βάρβαρο αποκλεισμό - τον οποίο ο Τραμπ σκλήρυνε ακόμα περισσότερο - προσπαθεί να τον στραγγαλίσει και να ανατρέψει τις κατακτήσεις που του προσφέρει η σοσιαλιστική επανάστασή του.

Χειρονομία καιροσκοπική και με στόχο την πολιτική χειραγώγηση

Αμεση ήταν η απάντηση της κυβέρνησης της Κούβας, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών όπου τονίζεται:

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκμεταλλεύεται αυτό που φαίνεται να είναι μια ανθρωπιστική χειρονομία για καιροσκοπικούς σκοπούς και πολιτική χειραγώγηση.

Στο πλαίσιο της έντονης προσπάθειας ανάκαμψης που ξεκίνησε αμέσως στην Κούβα μετά το πέρασμα του τυφώνα "Μελίσα" από το εθνικό έδαφος στις 29 Οκτωβρίου 2025, και της βοήθειας αλληλεγγύης που έφτασε επίσης από την πρώτη στιγμή, η κυβέρνηση των ΗΠΑ διακήρυξε την πρόθεσή της να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια. 77 ημέρες έχουν περάσει. Στις 14 Ιανουαρίου το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε δημόσια ότι μέρος της βοήθειας θα έφτανε στην Κούβα. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε επίσημη επικοινωνία από την κυβέρνηση των ΗΠΑ προς την κουβανική κυβέρνηση για να επιβεβαιωθεί αυτή η αποστολή.

Η Καθολική Εκκλησία της Κούβας ήταν αυτή που ενημέρωσε τις αρχές της χώρας ότι η Διάσκεψη Καθολικών Επισκόπων των ΗΠΑ σκόπευε να αποτελέσει το κανάλι για την αποστολή υλικής βοήθειας στην Κούβα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Και καταλήγει: «Η Κούβα αποδέχεται αυτήν τη δωρεά χωρίς όρους, κατανοώντας ότι αποτελεί μια χειρονομία από τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος με τις συνεισφορές του υποστηρίζει τα δημόσια κεφάλαια που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση.

Η υλική βοήθεια από τις ΗΠΑ μέσω αυτού του καναλιού θα κατευθυνθεί προφανώς στα θύματα και στις πληγείσες κοινότητες, αν και αντιπροσωπεύει ένα κλάσμα της προσπάθειας του λαού και της κυβέρνησης της Κούβας και της βοήθειας που λαμβάνεται από διάφορα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών οργανισμών που δεν συνδέονται με την κυβέρνηση.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ μπορεί να συνεχίσει να λέει ψέματα για την Κούβα, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει τα γεγονότα».

Αυτές τις μέρες πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα προς τιμήν των 32 Κουβανών αξιωματικών και στρατιωτών που σκοτώθηκαν κατά την εισβολή των ΗΠΑ στις 3 Γενάρη στη Βενεζουέλα, όπου υπηρετούσαν, σε εφαρμογή διακρατικής συμφωνίας.