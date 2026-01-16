ΣΥΡΙΑ

Προετοιμάζεται το έδαφος για την επόμενη σύγκρουση στρατού - SDF

Πυκνώνουν οι πιθανότητες κλιμάκωσης των συγκρούσεων ανάμεσα στο στρατό του Σύρου τζιχαντιστή Προέδρου Αχμεντ αλ Σαράα και τις «Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις» (SDF) Κούρδων και Αράβων ενόπλων μετά την νέα στρατιωτική εντολή στους κατοίκους των ανατολικών περιοχών της πόλης Χαλέπι, Ντέιρ Χάφερ και Μασκάνα να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους γιατί επίκεινται «επιχειρήσεις».

Για τον λόγο αυτό, ο στρατός δημιούργησε χτες από τις 9.00 π.μ. έως τις 17.00 υποτιθέμενο «ανθρωπιστικό διάδρομο», αναγκάζοντας εκατοντάδες οικογένειες να ξεσπιτωθούν δίχως την παραμικρή κρατική βοήθεια προς τα ανατολικά περίχωρα.

Σε αυτό το φόντο, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ισραηλινής εφημερίδας «Maariv» αναφέρεται στις αυξημένες τριβές και εντάσεις μεταξύ Συρίας και Ισραήλ, επισημαίνοντας πως η συμφωνία που ανακοινώθηκε την περασμένη βδομάδα στο Παρίσι για τη δημιουργία μηχανισμού αποκλιμάκωσης εντάσεων δεν θα ανοίξει εύκολα τον δρόμο προς το (επιθυμητό για τις ΗΠΑ) «σύμφωνο ασφαλείας» μεταξύ Δαμασκού - Τελ Αβίβ.

Οπως αναφέρεται, ο βασικός λόγος είναι πως το Ισραήλ επιδιώκει να γίνει αποδεκτή από την κυβέρνηση του Σύρου τζιχαντιστή Προέδρου η «νέα πραγματικότητα» που δημιουργήθηκε μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης του τέως Προέδρου Μπασάρ Ασαντ τον Δεκέμβρη του 2024 κατά την οποία περίοδο το Ισραήλ κατέλαβε την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στη μεθόριο των δύο χωρών που επιτηρούσε κάποτε ο ΟΗΕ, έκταση 450 τ.χλμ. στο βάθος του συριακού εδάφους και όλες τις κορφές του όρους Ερμών. Παράλληλα, το Ισραήλ απαιτεί από τη νέα κυβέρνηση στη Συρία να εγκαταλείψει «προηγμένα» συστήματα αεράμυνας που τους παραχώρησε η Τουρκία και άλλα «στρατηγικά όπλα» που θα μπορούσαν να εμποδίσουν ή να αποτρέψουν στο μέλλον και άλλες ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις επί συριακού εδάφους.