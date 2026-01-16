ΙΡΑΝ

Παζάρια και πιέσεις από ΗΠΑ στο φόντο του σφοδρού ανταγωνισμού

ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν το «μπραντεφέρ» με διάφορα σκαμπανεβάσματα και παζάρια, ενώ αποκαλύπτεται όλο και περισσότερο ότι

«Πυροσβεστικό» ρόλο για μια σχετική «αποκλιμάκωση» φαίνεται ότι έπαιξαν ορισμένοι σύμμαχοι και εταίροι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, όπως η Σαουδική Αραβία (που θέλει να προχωρήσει σε κατάσταση ηρεμίας τα σχέδια απεξάρτησης της εθνικής οικονομίας από το πετρέλαιο και να «σταθεροποιήσει» την κατάσταση στη νότια Υεμένη, έχοντας μόλις απομακρύνει τα ΗΑΕ και τους αυτονομιστές), το Κατάρ (που φιλοξενεί την αμερικανική στρατιωτική βάση Udeid που είναι η μεγαλύτερη βάση των ΗΠΑ σε όλη την περιοχή ενώ το ίδιο προχωρά τις ενέργειες για να αποκτήσει τη δική του αεροπορική βάση στο Αϊντάχο των ΗΠΑ), και το Ομάν που προωθεί τα δικά του συμφέροντα.

Βεβαίως αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να θεωρείται κάτι σταθερό και μόνιμο. Διάφορα ΜΜΕ της περιοχής όπως οι «Times of Israel» και το σαουδαραβικό δίκτυο «Al Arabiya» σημείωναν τον ρόλο των τριών χωρών στην αποτροπή μίας επικίνδυνης, νέας αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Παράλληλα το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο χτες Σαουδάραβα αξιωματούχο μετέδωσε πως οι τρεις παραπάνω χώρες ηγήθηκαν των προσπαθειών «πειθούς του Προέδρου Τραμπ» κατά μίας επίθεσης στο Ιράν, εκφράζοντας φόβους «για βαριές επιπτώσεις και πισωγύρισμα στην περιοχή». «Ηγήθηκαν μίας μακράς, φρενήρους διπλωματικής προσπάθειας ως την ύστατη στιγμή πείθοντας τον Πρόεδρο Τραμπ να δώσει στο Ιράν μία ευκαιρία να δείξει καλές προθέσεις. Η επικοινωνία συνεχίζεται για να ενισχυθεί η αίσθηση εμπιστοσύνης και καλού πνεύματος», ανέφερε ο αξιωματούχος χαρακτηριστικά.

Το ίδιο κλίμα μετέφερε χτες ρεπορτάζ της πακιστανικής εφημερίδας «Dawn» που επικαλούμενη τον Ιρανό απεσταλμένο στο Πακιστάν, Ρεζά Αμιρί Μογαντάμ, μετέφερε την πληροφορία πως ο Τραμπ διεμήνυσε το βράδυ της Τετάρτης στην ιρανική ηγεσία πως δεν σκοπεύει να επιτεθεί.

Επιστροφή στρατιωτικών στις βάσεις

Ωρες μετά τις επανειλημμένες απειλές Τραμπ για επίθεση, το Ιράν, που είχε κλείσει αργά το βράδυ της Τετάρτης τον εναέριο χώρο του, τον ξανάνοιξε πολύ νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Επίσης, χτες το μεσημέρι άρχισαν να επιστρέφουν στις θέσεις τους εκατοντάδες Αμερικανοί στρατιωτικοί που είχαν εγκαταλείψει την Τετάρτη τη βάση Udeid στο Κατάρ αλλά και άλλες βάσεις στη Μέση Ανατολή. Το ίδιο έκαναν και Βρετανοί στρατιωτικοί από βάση τους στο Κατάρ.

Παράλληλα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, που επικοινώνησε χτες με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, δήλωσε πως δεν πρόκειται να γίνουν θανατικές εκτελέσεις συλληφθέντων σε διαδηλώσεις ή ταραχές. Επίσης, διαψεύστηκε χτες πως καταδικάστηκε σε θάνατο ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί, που συνελήφθη στις 10 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων στο Ιράν υπό ασαφή κατηγορία και η περίπτωσή του προβλήθηκε ιδιαίτερα από πολλά δυτικά ΜΜΕ.

Επίσης, ο Αραγτσί μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο «Fox News» - είναι το «αγαπημένο» του Τραμπ - διαβεβαίωσε ότι οι αρχές της χώρας του έχουν τον «πλήρη έλεγχο» της κατάστασης, πως δεν πρόκειται να υπάρξουν «απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο» και πως «ο απαγχονισμός είναι εκτός συζήτησης». Αναφέρθηκε και στη δράση «τρομοκρατικών πυρήνων», τονίζοντας χαρακτηριστικά πως αυτοί πυροβόλησαν αστυνομικούς και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας πραγματοποιώντας επιχειρήσεις με τρόπο ανάλογο με τις «τρομοκρατικές επιχειρήσεις του Daesh» («Ισλαμικού Κράτους»).

Και ο Πρόεδρος Τραμπ αργότερα δήλωσε ότι έχει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα γίνουν εκτελέσεις στο Ιράν.

Σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Στο μεταξύ, αργότερα χτες βράδυ αναμενόταν η σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΣΑ) του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, μετά από αίτημα των ΗΠΑ και με κεντρικό θέμα την αιματηρή εξέλιξη των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, οι οποίες πλέον φαίνεται πως εξασθενούν - δίχως βεβαίως να έχει επιλυθεί ή αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η άσχημη οικονομική κρίση που πλήττει τον ιρανικό λαό.

Και νέες αμερικανικές κυρώσεις

Χτες βράδυ, πάντως, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε βάρος αξιωματούχων ασφαλείας του Ιράν, με το πρόσχημα πως συντόνισαν τις επιχειρήσεις καταστολής των διαδηλώσεων στη χώρα.

«Οι Ιρανοί αξιωματούχοι απάντησαν βίαια στις ειρηνικές διαδηλώσεις, με βιαιοπραγίες, από μαζικές δολοφονίες στους δρόμους έως επιθέσεις εναντίον τραυματιών και νοσοκομείων», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ. Μεταξύ των ατόμων που υφίστανται κυρώσεις είναι ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας. Επιπλέον, επιβάλλονται κυρώσεις σε τέσσερις αξιωματούχους ασφαλείας που επιχειρούν σε περιφερειακή κλίμακα στο Ιράν.