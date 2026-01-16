ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η Μόσχα απορρίπτει την ανάπτυξη «δυτικών» στρατευμάτων

Για κωλυσιεργία στις διαπραγματεύσεις για «τερματισμό» του πολέμου κατηγόρησε τον Ουκρανό Πρόεδρο Β. Ζελένσκι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ, σε μια φάση που ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ - με προεξάρχουσες τις Γαλλία και Βρετανία - αποφασίζουν την αποστολή στρατευμάτων και άλλες «εγγυήσεις ασφαλείας» για το Κίεβο.

Σε συνέντευξή του στο Οβάλ Γραφείο ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν είναι «έτοιμος να κλείσει συμφωνία», σε αντίθεση - όπως είπε - με τον Ουκρανό Πρόεδρο, ο οποίος εμφανίζεται πιο «διστακτικός». Ερωτηθείς τι εμποδίζει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, απάντησε «ο Ζελένσκι». «Πρέπει να πείσουμε τον Πρόεδρο Ζελένσκι να την αποδεχτεί», είπε.

Πρόκειται για αντίθετη θέση από αυτή των Ευρωπαίων του ΝΑΤΟ, που κατηγορούν τον Πούτιν ότι δεν θέλει «ειρήνη» και δεν εννοεί στα σοβαρά την εμπλοκή του στις διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά της η Μόσχα συμμερίζεται την άποψη ότι η θέση του Κιέβου εμποδίζει την πρόοδο προς «διευθέτηση» της σύγκρουσης, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντ. Πεσκόφ.

Τόνισε επίσης ότι ο Ρώσος Πρόεδρος παραμένει ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις και ότι η θέση της Ρωσίας είναι γνωστή τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ουκρανία. Πρόσθεσε πως η κατάσταση επιδεινώνεται για την Ουκρανία «μέρα με τη μέρα», υποστηρίζοντας ότι έχει έρθει η ώρα ο Ζελένσκι να πάρει την απόφασή του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία θα υποδεχτεί τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον σύμβουλο του Τραμπ, Τζ. Κούσνερ, μόλις συμφωνηθεί ημερομηνία επίσκεψης.

Στο μεταξύ οι ΗΠΑ δεν έχουν απαντήσει στην πρόταση της Ρωσίας να παραταθούν ανεπίσημα για έναν χρόνο οι προβλέψεις της τελευταίας εναπομείνασας συμφωνίας για τα πυρηνικά όπλα μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσιγκτον, της Συνθήκης New START, που λήγει σε τρεις βδομάδες.

Ο Τραμπ επιδιώκει μια διευρυμένη συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, η οποία θα περιλαμβάνει την Κίνα, κάτι που απορρίπτει το Πεκίνο.

«Κάθε ξένη στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία θα θεωρείται νόμιμος στόχος»

Παράλληλα, χθες το ρωσικό ΥΠΕΞ ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά ότι θεωρεί απαράδεκτη οποιαδήποτε ανάπτυξη «δυτικών» στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης μελλοντικής «ειρηνευτικής συμφωνίας», προειδοποιώντας πως τέτοιες δυνάμεις θα θεωρούνται νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μ. Ζαχάροβα, ανέφερε ότι «δυτικές» χώρες, όπως η Βρετανία, γνωρίζουν πολύ καλά τη ρωσική θέση, ωστόσο επιμένουν να περιλαμβάνουν σχετικές προβλέψεις σε προσχέδια «ειρηνευτικών προτάσεων», με στόχο την υπονόμευση της διαδικασίας.

«Γνωρίζοντας πλήρως ότι ένα τέτοιο σενάριο είναι απαράδεκτο για τη Ρωσία, οι Βρετανοί το χρησιμοποιούν ως ακόμη ένα εργαλείο για να υπονομεύσουν την ειρηνευτική διαδικασία», επεσήμανε και πρόσθεσε: «Οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία θα θεωρείται νόμιμος στόχος για τις ρωσικές Ενοπλες Δυνάμεις. Το βρετανικό σκέλος δεν θα αποτελέσει εξαίρεση».

Εξάλλου, το σχέδιο της Βρετανίας να βοηθήσει το Κίεβο να αναπτύξει τον βαλλιστικό πύραυλο «Nightfall» δεν συνιστά βήμα προς την «κατεύθυνση της ειρήνης», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ.

Η Βρετανία έχει ανακοινώσει σχέδιο ταχείας ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων εδάφους για την Ουκρανία, με σκοπό να τη βοηθήσει να καταφέρει πιο ισχυρά χτυπήματα εντός της Ρωσίας.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα απελάσει έναν Βρετανό διπλωμάτη τον οποίο η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας χαρακτήρισε κατάσκοπο της Βρετανίας.

«Επισημάνθηκε ξανά ότι η Μόσχα δεν θα ανεχτεί τις ενέργειες αδήλωτων αξιωματούχων της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών στη Ρωσία. Επίσης εκδόθηκε προειδοποίηση ότι αν το Λονδίνο κλιμακώσει την κατάσταση, η ρωσική πλευρά θα απαντήσει αποφασιστικά με ανάλογο τρόπο», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Μειώθηκαν τα έσοδα της Ρωσίας από τους υδρογονάνθρακες

Σε μια ένδειξη ότι η ρωσική οικονομία πιέζεται από τις «δυτικές» κυρώσεις και τους δασμούς που επιβάλλουν οι ΗΠΑ σε «εταίρους» της, τα έσοδα του προϋπολογισμού της Ρωσίας από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου κατέγραψαν μείωση κατά 24% το 2025, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/4 των εισροών του κρατικού προϋπολογισμού, έπεσαν πέρυσι στα 8,48 τρισ. ρούβλια (108,03 δισ. δολάρια), από 11,13 τρισ. ρούβλια το 2024.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου είχαν φτάσει τελευταία φορά σε τέτοια επίπεδα το 2020, όταν, εν μέσω της πανδημίας COVID-19 και της κατάρρευσης της αγοράς πετρελαίου, μειώθηκαν σε 5,24 τρισ. ρούβλια.

Τον Δεκέμβρη του 2025 τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου έπεσαν στα 447,8 δισ. ρούβλια, από 790,2 δισ. ρούβλια τον ίδιο μήνα του 2024 και 509,9 δισ. ρούβλια τον Νοέμβρη του 2025.

Στο μεταξύ, ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε λιμενικές υποδομές στην πόλη Τσορνομόρσκ της νότιας Ουκρανίας, σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση. Ενα άτομο φέρεται να τραυματίστηκε στην επίθεση σε μια προβλήτα από την οποία ετοιμαζόταν να αποπλεύσει πλοίο με σημαία Μάλτας, ενώ τρία εμπορευματοκιβώτια υπέστησαν ζημιές και σημειώθηκε διαρροή πετρελαίου.