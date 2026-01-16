ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ

Ευρωπαϊκά στρατεύματα φτάνουν στο νησί για να «πειστεί» η Ουάσιγκτον

καταφτάνουν από την Τετάρτη στηγια να συμμετέχουν σε στρατιωτικές ασκήσεις, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί ηκαι να «πειστεί» η Ουάσιγκτον να μην κάνει κίνηση κατάκτησης ή αγοράς του αυτοδιοικούμενου νησιού, που ανήκει στη Δανία.

Στη στρατιωτική άσκηση «Arctic Endurance» («Αρκτική Αντοχή»), που οργανώνεται από τη Δανία και τη Γροιλανδία, θα συμμετέχουν επίσης στρατεύματα από Γερμανία, Γαλλία, Σουηδία, Νορβηγία, Ολλανδία, Φινλανδία και Εσθονία.

Η διενέργεια ανάλογων ασκήσεων στη Γροιλανδία αποφασίστηκε το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο στόχος πίσω από την «Arctic Endurance» είναι η «εδραίωση μιας πιο μόνιμης στρατιωτικής παρουσίας» στη Γροιλανδία, δήλωσε χθες ο Δανός υπουργός Αμυνας Τρ. Λ. Πούλσεν, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει «εναλλασσόμενη παρουσία» ΝΑΤΟικών στρατευμάτων στην περιοχή.

Αποστολή των Γερμανών στρατιωτών είναι «να διερευνήσουν το πλαίσιο των συνθηκών για πιθανή στρατιωτική συνεισφορά στην υποστήριξη της Δανίας, για την εγγύηση της ασφάλειας στην περιοχή», σύμφωνα με το γερμανικό υπουργείο Αμυνας.

Τόσο ο καγκελάριος Φρ. Μερτς όσο και ο υπουργός Αμυνας Μπ. Πιστόριους έχουν απορρίψει τις αμερικανικές αξιώσεις σχετικά με τη Γροιλανδία, τονίζοντας ότι η Γερμανία θέλει να διασφαλίσει την περιοχή της Αρκτικής από τη ρωσική απειλή, στο πλαίσιο όμως του ΝΑΤΟ, από κοινού με τις ΗΠΑ.

«Μια πρώτη ομάδα Γάλλων στρατιωτών βρίσκεται ήδη επιτόπου και θα ενισχυθεί τις επόμενες μέρες με χερσαία, εναέρια και θαλάσσια μέσα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν σε χθεσινή του ομιλία προς τις Ενοπλες Δυνάμεις.

Στο μεταξύ ο Μακρόν αποφάσισε έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Γαλλίας, με αντικείμενο τις εξελίξεις στο Ιράν και στη Γροιλανδία.

«Ο Πρόεδρος επιθυμεί να κατακτήσει τη Γροιλανδία»

«Δεν καταφέραμε να αλλάξουμε την αμερικανική θέση. Είναι σαφές ότι ο Πρόεδρος επιθυμεί να κατακτήσει τη Γροιλανδία. Και το καταστήσαμε πάρα πολύ σαφές ότι αυτό δεν είναι προς το συμφέρον του βασιλείου της Δανίας», τόνισε την Τετάρτη το βράδυ ο Δανός ΥΠΕΞ Λ. Λ. Ράσμουσεν, μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον ομόλογό του των ΗΠΑ, Μ. Ρούμπιο, και τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς, με τη συμμετοχή της Γροιλανδής ΥΠΕΞ Βίβιαν Μότζφελντ.

«Είναι απολύτως αχρείαστο» οι ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γροιλανδία, τόνισε ο Ράσμουσεν, εννοώντας πως η Δανία θα δώσει ό,τι της ζητήσουν οι ΗΠΑ, όχι όμως την ιδιοκτησία του νησιού.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να δημιουργήσουν μια ομάδα εργασίας για να συζητήσουν τρόπους «αντιμετώπισης των αμερικανικών ανησυχιών ασφαλείας», αλλά με «σεβασμό στις κόκκινες γραμμές της Δανίας», είπε.

«Θα δούμε τι θα γίνει», ήταν το πρώτο σχόλιο του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ για τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

«Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας» και «το πρόβλημα είναι ότι η Δανία δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν η Ρωσία ή η Κίνα θέλουν να καταλάβουν τη Γροιλανδία, αλλά εμείς μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Το διαπιστώσατε την περασμένη βδομάδα με τη Βενεζουέλα», συμπλήρωσε.

Χθες, εξάλλου, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κ. Λέβιτ δήλωσε: «Δεν νομίζω ότι τα στρατεύματα στην Ευρώπη επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Προέδρου, ούτε επηρεάζουν καθόλου τον στόχο του για την απόκτηση της Γροιλανδίας».

Η Δανία θα αντισταθεί στις προσπάθειες των ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γροιλανδία, σύμφωνα με την πρωθυπουργό Μ. Φρεντέρικσεν. Οι δύο χώρες συμφώνησαν να δημιουργήσουν μια ομάδα εργασίας, αλλά «αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι υπάρχει μια θεμελιώδης διαφωνία, καθώς η αμερικανική φιλοδοξία να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας παραμένει αμετάβλητη», διευκρίνισε.

Ρωσία: «Σοβαρή ανησυχία» για την «επιταχυνόμενη στρατιωτικοποίηση»

«Το ΝΑΤΟ έχει ξεκινήσει μια πορεία επιταχυνόμενης στρατιωτικοποίησης του Βορρά, ενισχύοντας τη στρατιωτική του παρουσία με το ψευδές πρόσχημα της αυξανόμενης απειλής από τη Μόσχα και το Πεκίνο», ανέφερε η ρωσική πρεσβεία στο Βέλγιο, έδρα της στρατιωτικής «συμμαχίας».

Το ΝΑΤΟ «χρησιμοποιεί τις (...) δηλώσεις της Ουάσιγκτον για τη Γροιλανδία αποκλειστικά για να προωθήσει μια αντιρωσική και αντικινεζική ατζέντα», πρόσθεσε, για να καταλήξει:

«Αντί να κάνει εποικοδομητικό έργο στο πλαίσιο των υπαρχόντων θεσμών, κυρίως του Συμβουλίου της Αρκτικής, το ΝΑΤΟ επέλεξε τον δρόμο της ταχείας στρατιωτικοποίησης του Βορρά και ενισχύει τη στρατιωτική του παρουσία εκεί».