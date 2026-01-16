ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Οριακή ανάπτυξη 0,2% μετά από δύο χρόνια ύφεσης

Ασθενή ανάπτυξη 0,2% του ΑΕΠ κατέγραψε η γερμανική καπιταλιστική οικονομία το 2025, έπειτα από δύο συνεχή έτη ύφεσης.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, το γερμανικό ΑΕΠ αυξήθηκε το 2025 κατά 0,2% σε σύγκριση με το 2024, κυρίως χάρη στις «αυξημένες καταναλωτικές δαπάνες των ιδιωτικών νοικοκυριών και της κυβέρνησης».

Το 2024 είχε κλείσει με ύφεση 0,5% και το 2023 επίσης με αρνητικό ρυθμό, κατά 0,9%, ενώ το ΑΕΠ της Γερμανίας σήμερα βρίσκεται στο επίπεδο του 2019.

Τα αστικά οικονομικά επιτελεία αποδίδουν τη στασιμότητα κατά κύριο λόγο στη γεωπολιτική κατάσταση, στον διαρθρωτικό μετασχηματισμό της βιομηχανίας, στον ανταγωνισμό από την Κίνα και στους δασμούς των ΗΠΑ.

Οι οικονομολόγοι προβλέπουν πάντως ότι για το τρέχον έτος η ανάπτυξη θα κυμανθεί γύρω στο 1%, ενισχυμένη από τον μεγαλύτερο αριθμό εργάσιμων ημερών και από τις αυξημένες δαπάνες για την «άμυνα» και τις υποδομές.