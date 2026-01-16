ΣΟΥΗΔΙΑ

Περικοπή 1.600 θέσεων εργασίας ανακοίνωσε η «Ericsson»

Στην περικοπή 1.600 θέσεων εργασίας στη Σουηδία προχωρά ο σουηδικός κολοσσός των τηλεπικοινωνιών «Ericsson», στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης που αποσκοπεί στη «βελτίωση της επιχειρησιακής του αποδοτικότητας», όπως ανακοίνωσε ο όμιλος, δηλαδή στη μείωση του εργατικού «κόστους».

«Η προτεινόμενη μείωση του εργατικού δυναμικού αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου σχεδίου για τη βελτίωση της διάρθρωσης του κόστους, διατηρώντας παράλληλα τις επενδύσεις που είναι απαραίτητες για την τεχνολογική ηγεσία της "Ericsson"», ανακοίνωσε ο όμιλος, που τα τελευταία 3 χρόνια μειώνει σταθερά το προσωπικό του.

Η «Ericsson» είναι ένας από τους τρεις κορυφαίους παρόχους δικτύων κινητής τηλεφωνίας στον κόσμο, μαζί με την κινεζική «Huawei» και τη φινλανδική «Nokia». Απασχολεί πάνω από 90.000 υπαλλήλους παγκοσμίως, από τους οποίους 13.000 στη Σουηδία, και ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα.

Τον περασμένο Οκτώβρη ο όμιλος ανακοίνωσε απότομη αύξηση των καθαρών κερδών του για το τρίτο τρίμηνο του 2025, παρά τη μείωση των πωλήσεων.

Η «Ericsson» είχε ήδη ανακοινώσει σχέδια απόλυσης 1.400 εργαζομένων το 2023 και 1.200 το 2024 στη Σουηδία, επικαλούμενη τη «δύσκολη» αγορά δικτύων κινητής τηλεφωνίας, μετά τη σημαντική αναδιάρθρωση του προηγούμενου έτους, που είχε ως αποτέλεσμα την περικοπή 8.500 θέσεων εργασίας παγκοσμίως.