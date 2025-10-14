ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

«Σόου» Τραμπ - ισραηλινής ηγεσίας στην Κνεσέτ για να πείσουν ότι νίκησαν

Με τηνπου κρατούνταν στη Γάζα με περίπουγια τον αγώνα τους ενάντια στην κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών, συνεχίστηκε χτες η εφαρμογή της «πρώτης φάσης» της εύθραυστης «εκεχειρίας» στηη οποία συμφωνήθηκε στη βάση τουπου επιχειρείται να επιβληθεί με το πιστόλι στον κρόταφο του παλαιστινιακού λαού.

Σε ένα τέτοιο φόντο, έφτασε στο Ισραήλ ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ, επιχειρώντας να «ξεπλύνει» την ισραηλινή ηγεσία για τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού και να εμφανιστούν από κοινού ως «νικητές», προωθώντας τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς για τη λεγόμενη «Νέα Μέση Ανατολή».

Σε αυτό το πλαίσιο, μιλώντας στην ισραηλινή βουλή (Κνεσέτ), ο Τραμπ επιχείρησε για ακόμα μια φορά να φορέσει τη μάσκα του «φιλειρηνιστή», ενώ παραδέχθηκε πως χάρη στην τεράστια αμερικανική στρατιωτική στήριξη, «το Ισραήλ με τη βοήθειά μας έχει κερδίσει όλα όσα μπορούσε με τη δύναμη των όπλων».

Διαφήμισε δε τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη και οπλικά συστήματα, ιδιαίτερα αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στους βομβαρδισμούς ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον περασμένο Ιούνη.

Εξήρε επίσης τη συνεργασία αραβικών και ισλαμικών κρατών - συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή - τα οποία, όπως είπε, «πίεσαν τη Χαμάς» για την απελευθέρωση των ομήρων. «Είχαμε πολλή βοήθεια... πολλούς ανθρώπους που δεν θα υποψιαζόσασταν», δήλωσε.

Στην ομιλία του συνέδεσε το άθλιο σχέδιό του για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα με αυτό που χαρακτήρισε ως «ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής», έκανε λόγο για «χρυσή εποχή», ενώ έταξε νέες «συμφωνίες του Αβραάμ» για «εξομάλυνση σχέσεων» του ισραηλινού κράτους - τρομοκράτη με αραβικές και ισλαμικές χώρες.

Αναφέρθηκε δηλαδή στο σχέδιο που εξυπηρετεί την προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή, με το Ισραήλ ως κεντρικό πυλώνα και «ζωτικό σύμμαχο των ΗΠΑ», σε συνθήκες όξυνσης των ματωμένων ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, μεταξύ άλλων για τους δρόμους μεταφοράς, όπου στους κινεζικούς «Δρόμους του μεταξιού» το ευρωατλαντικό μπλοκ επιχειρεί να αντιπαραβάλει τον σχεδιαζόμενο διάδρομο IMEC (India - Middle East - Europe Economic Corridor).

Εβαλε μάλιστα στο κάδρο το Ιράν, αναφέροντας ότι θα ήταν σπουδαία μία «συμφωνία ειρήνης» με την Τεχεράνη και καλώντας την να σταματήσει να απειλεί τους γείτονές του και να χρησιμοποιεί αντιπροσώπους για πολέμους στην περιοχή. «Είμαστε έτοιμοι όταν θα είσαστε έτοιμοι και αυτή θα είναι η καλύτερη απόφαση που μπορείτε να πάρετε», ανέφερε.

Παρεμβαίνοντας εξάλλου στις ενδοαστικές διεργασίες και αντιθέσεις στο Ισραήλ, ο Τραμπ κάλεσε τον Πρόεδρο της χώρας Ισ. Χέρτζογκ να απονείμει χάρη στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για τρεις υποθέσεις διαφθοράς.

Ενα 24ωρο πριν την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ εκτόξευσε απειλές για νέους πολέμους, τονίζοντας σε διάγγελμα πως «έχουμε ακόμα πολύ μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας μπροστά μας» επειδή «μερικοί από τους εχθρούς μας προσπαθούν να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους για να μας επιτεθούν ξανά, και όπως λέμε στη χώρα μας, θα το αντιμετωπίσουμε».

Πριν την ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ, προηγήθηκαν οι ομιλίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού και του ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργού Γιαΐρ Λαπίντ.

Ο Μπ. Νετανιάχου έπλεξε το εγκώμιο του Αμερικανού Προέδρου, τονίζοντας πως είναι ο «καλύτερος φίλος» που είχε ποτέ το Ισραήλ «στον Λευκό Οίκο». Θύμισε πως ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ ως «αιώνια πρωτεύουσα» του εβραϊκού κράτους και πέτυχε το 2020 την υπογραφή των πρώτων «συμφωνιών του Αβραάμ» ανάμεσα στο Ισραήλ και τις κυβερνήσεις των ΗΑΕ, του Μπαχρέιν και του Μαρόκου.

Επιχειρώντας δε να υποστηρίξει το σχετικό αφήγημα, μίλησε για «σημαντικές νίκες» του ισραηλινού στρατού στην ευρύτερη περιοχή, στη Γάζα, στον Λίβανο, στην Υεμένη και το Ιράν.

Αντίστοιχα, σε πλήρη σύμπνοια με τους στρατηγικούς στόχους του ισραηλινού κράτους - δολοφόνου, ο Γ. Λαπίντ, αφού εξήρε τον Ντ. Τραμπ για την πολιτική του στη Μέση Ανατολή, ισχυρίστηκε προκλητικά ότι δεν υπήρξε γενοκτονία και λιμός που επέβαλε το Ισραήλ στη Γάζα, όπως και ότι όσοι διαδήλωναν σε όλο τον κόσμο ενάντια στα ισραηλινά εγκλήματα ήταν... «παραπληροφορημένοι».

Παζάρια για την πίτα ανοικοδόμησης και για γεωπολιτικά «πατήματα»

Το θέατρο περί «ειρήνης στη Μέση Ανατολή» υπό τον Πρόεδρο Τραμπ, αλλά και των παζαριών για τη μοιρασιά της πίτας της «ανοικοδόμησης» και για τα γεωπολιτικά «πατήματα» στην ευρύτερη περιοχή, συνεχίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου. Εκεί συγκλήθηκε διεθνής «σύνοδος για την Ειρήνη», με τη συμμετοχή του Ντ. Τραμπ και άλλων ηγετών, με στόχο «να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα και να αρχίσει νέα εποχή ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή».

Πριν φτάσει στην Αίγυπτο, εξάλλου, κατά την ομιλία του στην Κνεσέτ, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως «όλοι» θέλουν μία θέση στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα, δηλαδή στο διεθνές όργανο υπό την ηγεσία του Αμερικανού Προέδρου το οποίο σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ θα κάνει κουμάντο στη μεταπολεμική Γάζα και την «ανοικοδόμηση».

Στο πλαίσιο αυτών των παζαριών και αυτών των βλέψεων διαφόρων δυνάμεων, μετά τη Γαλλία που πραγματοποίησε την περασμένη Πέμπτη σύνοδο στο Παρίσι μεταξύ μερικών ευρωπαϊκών, αραβικών χωρών και της Τουρκίας, για την «ειρήνη και ανοικοδόμηση» στη Γάζα, και λίγες μέρες αφότου η Γερμανία δήλωσε ανοικτά ενδιαφέρον για ρόλο στην ανοικοδόμηση της περιοχής δίνοντας 34 εκατ. ευρώ σαν «άμεση ανθρωπιστική βοήθεια» ήρθε χτες η σειρά της Βρετανίας.

Η κυβέρνηση Στάρμερ διοργάνωσε το απόγευμα στο Λονδίνο την έναρξη τριήμερης συνόδου για την ανοικοδόμηση της Γάζας, μέσω της ειδικής υπηρεσίας του Φόρεϊν Οφις, Wilton Park.

Ρόλο στην ανοικοδόμηση και στη διαμόρφωση της «επόμενης μέρας» επιχειρεί και η κυβέρνηση της Αιγύπτου, όπως φάνηκε από τη διεθνή σύνοδο κορυφής που συγκάλεσε, αστραπιαία, χτες στο θερινό θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας, Σαρμ ελ Σέιχ, παρουσία δεκάδων ηγετών, του γγ του ΟΗΕ, Α. Γκουτέρες, του γγ του Αραβικού Συνδέσμου Α. Γκάιτ, του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ.ά.

Μεταξύ των ξένων ηγετών που προσκλήθηκαν πέρα από τους συμπροεδρεύοντες Α.Φ. Σίσι και Ντ. Τραμπ ήταν οι ηγέτες Ιορδανίας, Τουρκίας, Κατάρ, Ινδονησίας, Πακιστάν, ΗΑΕ, Σαουδικής Αραβίας, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας, Ισπανίας, Αρμενίας, Ουγγαρίας, Ελλάδας, Κύπρου, Αζερμπαϊτζάν κ.ά.

Πρόσκληση δέχθηκε και ο Ιρανός Πρόεδρος Μ. Πεζεσκιάν, αλλά την απέρριψε.

Στους συμμετέχοντες συμπεριλαμβανόταν το όνομα του Παλαιστίνιου Προέδρου Μ. Αμπάς και του Νετανιάχου. Ωστόσο ο τελευταίος επέλεξε τελικά να μην μεταβεί στο Σαρμ ελ Σέιχ.

Ιδιαίτερο ρόλο στην «επόμενη μέρα» στη Γάζα επιχειρεί μεταξύ άλλων και η Τουρκία, εντείνοντας τις κινήσεις στη γεωπολιτική σκακιέρα για τον αυξημένο περιφερειακό ρόλο της.

«Διαρκής πίεση» των ΗΠΑ

Το Σαββατοκύριακο στο μεταξύ ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, τόνισε πως μια «διαρκής πίεση» των ΗΠΑ θα είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η «σταθερότητα» της Γάζας στο μέλλον.

Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο Βανς επιβεβαίωσε πως 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί αναλαμβάνουν νέο ρόλο στο Ισραήλ, σε σχέση με την «εκεχειρία» στη Γάζα, προκειμένου «να επιτηρήσουν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός».

Στη Γάζα τα θύματα αυξάνονται

Σε αυτές τις συνθήκες στη Γάζα ο αριθμός των καταγεγραμμένων νεκρών Παλαιστινίων συνέχισε να αυξάνεται παρά την εύθραυστη εκεχειρία, μεταξύ άλλων και λόγω της ανεύρεσης δεκάδων πτωμάτων ανάμεσα σε όγκους συντριμμιών από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Χτες ο συνολικός αριθμός των θυμάτων από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα ανέφερε τουλάχιστον 67.869 νεκρούς Παλαιστίνιους και 170.105 τραυματίες.

Στο μεταξύ, ηγετικό στέλεχος της Χαμάς δήλωσε ανώνυμα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς, που προβλέπεται στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ, είναι «εκτός συζήτησης».

«Η προτεινόμενη παράδοση των όπλων είναι εκτός συζήτησης και δεν είναι διαπραγματεύσιμη», δήλωσε.

Το δε BBC, επικαλούμενο τοπικές πηγές, αναφέρει πως η Χαμάς έχει ανακαλέσει περίπου 7.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της, προκειμένου να επανακτήσει τον έλεγχο της τάξης σε περιοχές της Γάζας που εγκατέλειψαν τα ισραηλινά κατοχικά στρατεύματα.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ντ. Τραμπ ανέφερε ουσιαστικά ότι υπάρχει «προσωρινή» έγκριση για κάτι τέτοιο. Σε ένα τέτοιο φόντο, καταγράφηκαν αναφορές για συγκρούσεις ανάμεσα σε μαχητές της Χαμάς και σε ενόπλους φατρίας στην Πόλη της Γάζας.

Στο μεταξύ, στέλεχος της Χαμάς μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο διαβεβαίωσε πως «για τη Χαμάς, η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας είναι ένα διευθετημένο θέμα. Η Χαμάς δεν θα συμμετάσχει καθόλου στη μεταβατική φάση (...) όμως παραμένει ένα θεμελιώδες στοιχείο της παλαιστινιακής κοινωνίας».

Μέσα στο Σαββατοκύριακο κατέφθασαν στη Γάζα τα πρώτα εκατοντάδες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια μέσω των συνοριακών περασμάτων Κάρεμ Αμπού Σάλεμ και αλ-Αούτζα.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς, Οσάμα Χαμντάν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ανοίγουν πέντε σημεία διέλευσης για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας. Είπε επίσης ότι το πέρασμα της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου θα ανοίξει ξανά «για άτομα και στις δύο κατευθύνσεις την επόμενη Τετάρτη».