ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ

Πολύνεκρες συγκρούσεις στα σύνορα Αφγανιστάν - Πακιστάν

Κλιμακώθηκε το Σαββατοκύριακο η ένταση μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν, καθώς μετά τα «αντιτρομοκρατικά» αεροπορικά πλήγματα του Πακιστάν σε αφγανικό έδαφος σημειώθηκαν πολύνεκρες συγκρούσεις στη μεθόριο των δύο χωρών.

Από τη μεριά τους οι Ταλιμπάν - που σε άλλες εποχές δημιουργήθηκαν από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις με τη στήριξη των πακιστανικών κυβερνήσεων - επιβεβαίωσαν εμπλοκή των δυνάμεών τους «σε σφοδρές συγκρούσεις με τις πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας σε διάφορες περιοχές», μιλώντας μάλιστα για «αντίποινα μετά τις αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποίησε ο πακιστανικός στρατός» την περασμένη βδομάδα. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησής τους, Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ, δήλωσε την Κυριακή ότι από τις συγκρούσεις σκοτώθηκαν 58 Πακιστανοί στρατιώτες (ενώ τραυματίστηκαν 30) και 9 Ταλιμπάν.

Μάλιστα η Καμπούλ δεν ενέκρινε την έκδοση βίζας για την επίσκεψη που είχε προγραμματιστεί να κάνει αντιπροσωπεία της πακιστανικής κυβέρνησης, με επικεφαλής τον υπουργό Αμυνας Χουατζά Μουχάμαντ Ασίφ, ως απάντηση στις «επανειλημμένες επιθετικές ενέργειες» του πακιστανικού στρατού. Οπως δήλωσε ανώνυμα αξιωματούχος των Ταλιμπάν σε αφγανικά ΜΜΕ, «καμία πακιστανική επίσκεψη δεν μπορούν να περιμένουν ότι θα γίνει στην Καμπούλ ενώ οι πολίτες μας δέχονται επίθεση».

Από τη μεριά του Πακιστάν ο Ασίφ δήλωσε στη Βουλή ότι «η υπομονή της κυβέρνησης και του στρατού έχει εξαντληθεί» και ότι δεν απέδωσαν πολλές προσπάθειες να πειστεί η κυβέρνηση των Ταλιμπάν να σταματήσει να στηρίζει τους TTP (Πακιστανοί Ταλιμπάν). Επικαλούμενος δε έκθεση του ΟΗΕ σύμφωνα με την οποία οι TTP «λαμβάνουν σημαντική υλικοτεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη από τις ντε φάκτο αφγανικές αρχές» (δηλαδή τους Ταλιμπάν), υποστήριξε ότι από 1η Γενάρη μέχρι 15 Σεπτέμβρη, έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις των ΤΤΡ πάνω από 500 άνθρωποι, μεταξύ τους 311 στρατιώτες και 73 αστυνομικοί.

Ο δε Πακιστανός πρωθυπουργός Σαχμπάζ Σαρίφ δήλωσε πως «δεν θα υπάρξει κανένας συμβιβασμός στην άμυνα του Πακιστάν, κάθε πρόκληση θα αντιμετωπίζεται με ισχυρή και αποτελεσματική απάντηση», κατηγορώντας κι αυτός τους Ταλιμπάν ότι επιτρέπουν τη χρήση του αφγανικού εδάφους από «τρομοκρατικά στοιχεία».

Σε ανακοίνωσή του πάντως το πακιστανικό ΥΠΕΞ σημείωσε ότι η χώρα «αποδίδει μεγάλη σημασία στον διάλογο, στη διπλωματία και τις αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με το Αφγανιστάν», προσθέτοντας ωστόσο πως «το Ισλαμαμπάντ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση, και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη της επικράτειάς του και της ζωής των πολιτών του».

«Να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση» κάλεσαν τις δύο πλευρές η Σαουδική Αραβία, το Ιράν και το Κατάρ, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναχωρώντας χτες από το Ισραήλ για την Αίγυπτο, δήλωσε έτοιμος να συμβάλει σε μία ακόμα «διευθέτηση». Οπως είπε, «ακούω πως τώρα γίνεται πόλεμος μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν (...) θα πρέπει να περιμένω μέχρι να επιστρέψω»στις ΗΠΑ. «Θα το κάνω πάλι, είμαι καλός στη λύση πολέμων, στην ειρήνευση».