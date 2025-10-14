Στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού για μια Παλαιστίνη ελεύθερη και ανεξάρτητη

Αυτό το μήνυμα μεταφέρει από την πρώτη μέρα παραμονής στη Δυτική Οχθη της κατεχόμενης Παλαιστίνης η αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ.

Το πρόγραμμα της πρώτης μέρας περιλάμβανε σειρά συναντήσεων στη Ραμάλα με Ομοσπονδίες, συνδικάτα και εργατικά σωματεία, εκπροσώπους λαϊκών φορέων και θεσμών που ασχολούνται με θέματα κρατουμένων. Η αντιπροσωπεία συμμετείχε σε διευρυμένη συνάντηση του Συντονιστικού Πλαισίου των Παλαιστινιακών Συνδικάτων, ενώ επισκέφτηκε και την έδρα της Γενικής Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Συνδικάτων, όπου είχε επαφές με εκπροσώπους συνδικάτων από τους κλάδους της Ενέργειας, των Ταχυδρομείων και των Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Επίσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την υπουργό Εργασίας της Παλαιστινιακής Αρχής, Inas Al-Atari, που διοργανώθηκε και συντονίστηκε από τη Γενική Ομοσπονδία Παλαιστινίων Εργατών, τη Νέα Παλαιστινιακή Γενική Ομοσπονδία Συνδικάτων, τη Γενική Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Συνδικάτων και τη Γενική Ομοσπονδία Παλαιστινιακών Συνδικάτων (Λαϊκό Σπίτι) Ιεριχούς.





«Είμαστε περήφανοι για την ιδιαίτερη σχέση που έχουμε με την Ελλάδα και το ΠΑΜΕ»

Η αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ έγινε δεκτή σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, καθώς αναγνωρίστηκε καθολικά από τους εκπροσώπους των παλαιστινιακών συνδικάτων η στήριξη του ελληνικού λαού και των εργαζομένων της Ελλάδας στον αγώνα που δίνουν οι Παλαιστίνιοι ενάντια στην κατοχή από το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ, όπως και η πρωτοπόρα συνεισφορά του ΠΑΜΕ και των σωματείων που συσπειρώνονται σε αυτήν την κατεύθυνση.

Στη διευρυμένη συνάντηση μίλησαν εκ μέρους των παλαιστινιακών οργανώσεων η Intisar Al-Wazir, γενική γραμματέας της Ενωσης Γυναικών Παλαιστίνης, o Muhammad al-Balidi, γγ της Νέας Παλαιστινιακής Γενικής Ομοσπονδίας Συνδικάτων, ο Wasel Abu Yousef, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και επικεφαλής του Τμήματος Λαϊκών Οργανώσεων της PLO, ο Ribhi Dawla, εκπρόσωπος του υπεύθυνου Λαϊκών Οργανώσεων της Φατάχ, ο Murad Al-Sudani, γενικός γραμματέας της Ενωσης Συγγραφέων, και ο Kamel Hamid, γγ της Γενικής Ενωσης Παλαιστινίων Εργατών.

Ο τελευταίος, υποδεχόμενος την αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ, τόνισε μεταξύ άλλων: «Είμαστε περήφανοι για την ιδιαίτερη σχέση που έχουμε με την Ελλάδα και το ΠΑΜΕ, καθώς στηρίζετε σταθερά τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Στέκεστε δίπλα στους αγώνες των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο για τα δικαιώματά τους, για κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό το εκτιμάμε. Βλέπουμε και μιλάμε για τους αγώνες που δίνουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ». Επίσης σημείωσε πως πρόκειται για την πρώτη διεθνή αντιπροσωπεία συνδικαλιστικών οργανώσεων που επισκέπτεται την κατεχόμενη Παλαιστίνη σε αυτήν την κρίσιμη και σημαντική περίοδο για το μέλλον του Παλαιστινιακού λαού.





Ωρα να δυναμώσουμε την αλληλεγγύη

Οι εκπρόσωποι των παλαιστινιακών οργανώσεων και φορέων αναφέρθηκαν στη σημασία που έχει για τη συνέχιση του αγώνα τους η αλληλεγγύη που εισπράττουν από τους εργαζόμενους της Ελλάδας και όλου του κόσμου, ενώ υπογράμμισαν και την αξία που θα έχει να δει από πρώτο χέρι η αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ τι σημαίνει στην πράξη η κατοχή από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, με τις επιθέσεις των εποίκων, τις δολοφονικές επιδρομές του ισραηλινού στρατού, τα μπλόκα, την αρπαγή της γης, τους πυρπολισμούς και τις κατεδαφίσεις κατοικιών.

Με τη σειρά του ο Γιώργος Πέρρος τόνισε μεταξύ άλλων, με αφορμή και τις πρόσφατες εξελίξεις και τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα: «Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ, στο κράτος - δολοφόνο Ισραήλ και στους συμμάχους τους, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Είναι όλοι τους δολοφόνοι ενός ολόκληρου λαού. Εμείς επιμένουμε: Είναι ώρα να δυναμώσουμε την αλληλεγγύη σε αυτές τις εξελίξεις. Για μια Παλαιστίνη ελεύθερη, ανεξάρτητη, στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Για την εφαρμογή της σχετικής απόφασης της ελληνικής Βουλής, που η κυβέρνηση της ΝΔ δεν εφαρμόζει, διότι στηρίζει το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ και συντάσσεται με τα σχέδια των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στην περιοχή.

Οι Παλαιστίνιοι έχουν πατρίδα, και μαζί τους θα την υπερασπιστούμε μέχρι τέλους. Τα συνδικάτα της χώρας μας, ο λαός της πατρίδας μας είναι μαζί σας! Είναι ώρα να δυναμώσει η αντίσταση, να δυναμώσει η διεκδίκηση, να δυναμώσει ο αγώνας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή στους νεκρούς μας!».

«Πολλά από τα όπλα και τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για να καταστρέψουν πόλεις όπως η Τζενίν και η Γάζα μεταφέρονται μέσα από τα λιμάνια», είπε από την πλευρά του ο Μάρκος Μπεκρής και συνέχισε: «Εμείς στο λιμάνι του Πειραιά, προφανώς και με τη στήριξη των σωματείων του ΠΑΜΕ, με το Σωματείο το δικό μας και τους κατοίκους του Πειραιά, έχουμε πραγματοποιήσει τέσσερις πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις, σταματώντας κοντέινερ με ρουκέτες και εκτοξευτές, εκατομμύρια σφαίρες που προορίζονταν για τον Παλαιστινιακό λαό. Κάναμε μεγάλη κινητοποίηση απέναντι στο κρουαζιερόπλοιο με τους δολοφόνους από τις IDF και σταματήσαμε στρατιωτικό χάλυβα από την Ινδία με προορισμό τη στρατιωτική βιομηχανία του Ισραήλ». Πρόσθεσε δε πως οι κινητοποιήσεις αυτές είχαν επίδραση σε άλλα σωματεία λιμενεργατών σε λιμάνια στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο, σε Ιταλία, Γαλλία, Σλοβενία, Τουρκία και Μαρόκο, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιαστούν αντίστοιχες κινητοποιήσεις, ενώ έχει προγραμματιστεί «μέρα κοινών κινητοποιήσεων όλων των λιμενεργατών ώστε να σταματήσουν να χρησιμοποιούνται τα λιμάνια για τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και για να σκοτώνονται οι λαοί (...) Εχουμε καθαρό πως ο αγώνας που κάνουμε για να έχουμε μισθούς, δικαιώματα, ασφάλεια, για να ζούμε σαν άνθρωποι, συνδέεται και με τον αγώνα που δίνουν οι Παλαιστίνιοι».