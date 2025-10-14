ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΧΑΝΤΑΣ

Η φωνή των λαών ενάντια στην κατοχή ακούστηκε την ώρα που οι μακελάρηδες αλληλοσυγχαίρονταν

Οι βουλευτές του(Δημοκρατικό Μέτωπο για την Ειρήνη και την Ισότητα, όπου συμμετέχει και το),και, ο οποίος είναι και μέλος του ΠΓ του ΚΚ Ισραήλ, έγιναν χτες το μεσημέρι η φωνή των λαών Ισραήλ και Παλαιστίνης μέσα στην κεντρική αίθουσα συνεδριάσεων του ισραηλινού Κοινοβουλίου (Κνεσέτ): Εκεί, δηλαδή, που για περίπου δύο ώρες οι μακελάρηδες Νετανιάχου και Τραμπ αντάλλασσαν εύσημα μαζί με την υπόλοιπη ηγεσία του ισραηλινού κράτους - δολοφόνου για τις σφαγές που διέπραξαν σε βάρος των Παλαιστινίων και άλλων λαών της περιοχής.

Οι βουλευτές του Χαντάς - οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει επανειλημμένα διώξεις και ποινές για τη δράση τους ενάντια στην κατοχή και τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού - τόλμησαν σε αυτές τις συνθήκες, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου, να εκφράσουν την αντίδρασή τους, κρατώντας στο χέρι ένα κομμάτι χαρτί, απαιτώντας την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

Και μόνο για αυτήν την πράξη αντίστασης απομακρύνθηκαν βίαια από τους φρουρούς της Κνεσέτ, υπό τις επιδοκιμασίες του ίδιου του Τραμπ.

Σε ανάρτησή του αμέσως μετά, ο Οφέρ Κασίφ τόνισε τα εξής: «Αναγνωρίστε την Παλαιστίνη! Αυτό είναι το πανό που κυμάτισα μπροστά στον Τραμπ στην Κνεσέτ και στη συνέχεια με έδιωξαν από την ολομέλεια. Μια αληθινή δίκαιη ειρήνη που θα σώσει και τους δύο λαούς αυτής της γης από την αγωνία, μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με τον πλήρη τερματισμό της κατοχής και την καθολική αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ».