ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η Μόσχα θα αντιμετωπίσει τους αμερικανικούς πυραύλους «Tomahawk» ως πυρηνικούς

Για «δραματική στιγμή» κλιμάκωσης από όλες τις πλευρές τηςκάνει λόγο η Μόσχα, και προειδοποιεί την Ουάσιγκτον να μην προμηθεύσει το Κίεβο με

Το Κρεμλίνο επεσήμανε πως η Ρωσία «ανησυχεί βαθιά» για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να προμηθεύσουν την Ουκρανία με τους εν λόγω πυραύλους, οι οποίοι έχουν βεληνεκές 2.500 χιλιομέτρων, δηλαδή ο ουκρανικός στρατός θα μπορεί να τους χρησιμοποιήσει για μεγάλης εμβέλειας πυραυλικά πλήγματα εντός της Ρωσίας, μεταξύ άλλων εναντίον της Μόσχας.

Ορισμένες παλιές εκδοχές των «Tomahawk» μπορούν να φέρουν πυρηνική κεφαλή, σύμφωνα και με την Υπηρεσία Ερευνών του αμερικανικού Κογκρέσου.

«Το θέμα των "Tomahawk" προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία», είπε την Κυριακή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμ. Πεσκόφ σε δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης. «Είναι μια πραγματικά πολύ δραματική στιγμή, λόγω του γεγονότος ότι οι εντάσεις κλιμακώνονται από όλες τις πλευρές», πρόσθεσε.

Ο Πεσκόφ επισήμανε πως αν εκτοξευτούν «Tomahawk» κατά της Ρωσίας, η Μόσχα θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι ορισμένες εκδοχές του πυραύλου μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

«Απλά φανταστείτε: Ενας μεγάλου βεληνεκούς πύραυλος εκτοξεύεται και βρίσκεται στον αέρα, και εμείς γνωρίζουμε ότι θα μπορούσε να είναι πυρηνικός. Τι θα έπρεπε να σκεφτεί η Ρωσική Ομοσπονδία; Πώς θα έπρεπε να αντιδράσει η Ρωσία; Οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες στο εξωτερικό θα έπρεπε να το κατανοούν αυτό», σημείωσε.

Αλλά και ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμ. Μεντβέντεφ, δήλωσε χθες ότι είναι αδύνατο να γίνει διάκριση μεταξύ των πυραύλων «Tomahawk» που φέρουν πυρηνικές κεφαλές και των συμβατικών, μετά την εκτόξευσή τους.

«Πώς θα έπρεπε να απαντήσει η Ρωσία; Ακριβώς!», είπε ο Μεντβέντεφ, υπονοώντας ότι η απάντηση της Μόσχας θα έπρεπε να είναι πυρηνική.

Νωρίτερα ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν είχε επισημάνει ότι είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθούν «Tomahawk» χωρίς την άμεση συμμετοχή στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ, επομένως οποιαδήποτε προμήθεια τέτοιων πυραύλων στην Ουκρανία θα πυροδοτούσε ένα «ποιοτικά νέο στάδιο κλιμάκωσης».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ, που εξετάζει να πουλήσει τους πυραύλους στους Ευρωπαίους για να σταλούν στο Κίεβο, δήλωσε χθες πως ίσως θα μιλήσει με τον Πούτιν και θα τον προειδοποιήσει ότι «αν αυτός ο πόλεμος δεν πρόκειται να διευθετηθεί, θα τους στείλω "Tomahawk"». «Οι "Tomahawk" αποτελούν ένα νέο βήμα επιθετικότητας», επεσήμανε και ο Τραμπ. «Θέλουν (σ.σ. οι ρωσικές δυνάμεις) να έχουν "Tomahawk" προς την κατεύθυνσή τους; Δεν νομίζω», πρόσθεσε.

Ο δε επικεφαλής της Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών της Γερμανίας (BND) δήλωσε χχθες, μιλώντας σε κορυφαίους αξιωματικούς των υπηρεσιών πληροφοριών, ότι η Ρωσία δεν θα διστάσει να επιτεθεί σε κράτος - μέλος του ΝΑΤΟ.

FT: Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ βοηθούν το Κίεβο στα πλήγματα στη Ρωσία

Πάντως, δημοσίευμα των «Financial Times» τονίζει ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αρχίσει ήδη να βοηθούν το Κίεβο να πλήξει σημαντικές ρωσικές ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων διυλιστηρίων πετρελαίου που βρίσκονται μακριά από την πρώτη γραμμή.

Η εφημερίδα επικαλείται ανώνυμους Ουκρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους που είναι ενήμεροι για τις πολεμικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας, κάνοντας λόγο για μια κοινή προσπάθεια αποδυνάμωσης της ρωσικής οικονομίας, ώστε να υποχρεωθεί η Μόσχα να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με όρους ευνοϊκότερους για το Κίεβο και τη «Δύση».

Δεν υπήρξε άμεσος σχολιασμός του δημοσιεύματος από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και τη Ρωσία.

Σε κάθε περίπτωση, οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές είναι σχεδόν καθημερινές, προκειμένου να πληγούν οι γραμμές ανεφοδιασμού και η εξαγωγική δυνατότητα.

Ενδεικτικά, χθες ξέσπασε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων η οποία υπέστη ουκρανική επιδρομή με drones στην προσαρτημένη από το 2014 στη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ουκρανικά drones έπληξαν την εγκατάσταση στη Φεοντόσια τη νύχτα της Κυριακής, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, και καταρρίφθηκαν πάνω από 20 ουκρανικά UAVs.

Το Σάββατο, ουκρανικά drones έπληξαν το διυλιστήριο πετρελαίου Bashneft στην Ούφα, προκαλώντας εκρήξεις και πυρκαγιά, δήλωσε στο «Reuters» πηγή της υπηρεσίας ασφαλείας (SBU) της Ουκρανίας.

«Αυτή είναι η τρίτη επίθεση της SBU στο Μπασκορτοστάν, που πραγματοποίησαν οι Ουκρανοί βαθιά μέσα στη Ρωσία και σε απόσταση 1.400 χλμ. από τα σύνορα με την Ουκρανία τον τελευταίο μήνα. Τέτοιες επιθέσεις καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν ασφαλή μέρη στα βαθιά νώτα της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ανέφερε η πηγή.

Ζελένσκι: Μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία συζήτησε με τον Τραμπ

Από την πλευρά του ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι απηύθυνε νέα έκκληση προς τη «Δύση» να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία, αφού και η Μόσχα εντείνει τα πλήγματα σε ενεργειακές και άλλες στρατηγικές υποδομές στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ρωσία εξαπέλυσε 3.100 drones, 92 πυραύλους και 1.360 βόμβες ολίσθησης εναντίον της Ουκρανίας μόνο την περασμένη βδομάδα.

«Δεν πρέπει να επιτραπεί καμία χαλάρωση της πίεσης. Κυρώσεις, δασμοί και κοινές δράσεις εναντίον των αγοραστών ρωσικού πετρελαίου, αυτών που χρηματοδοτούν αυτόν τον πόλεμο - όλα πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι», είπε.

Η Ουκρανία ζητά εδώ και καιρό την επιβολή κυρώσεων μεταξύ άλλων σε βάρος της Κίνας και της Ινδίας, που είναι από τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου της Ρωσίας, μέτρα που συζητά και η ΕΕ. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη επιβάλει δασμούς 50% σε ορισμένες εισαγωγές από την Ινδία.

Ουκρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο αναμένεται να μεταβεί αυτήν τη βδομάδα στις ΗΠΑ για συνομιλίες σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων, την Ενέργεια και την αεράμυνα της Ουκρανίας.

Το Σάββατο ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι προέτρεψε τον Αμερικανό ομόλογό του να διαπραγματευτεί την «ειρήνη» στην Ουκρανία, μετά την επίτευξη της συμφωνίας για τη Γάζα, κατά τη διάρκεια μιας «πολύ θετικής» τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Ανέφερε πως ενημέρωσε τον Τραμπ για τις ρωσικές επιθέσεις εναντίον του ενεργειακού δικτύου της Ουκρανίας, ενώ συζήτησαν την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας και την πίεση «μέσω της ισχύος» προκειμένου «η ρωσική πλευρά να εμπλακεί σε ειλικρινή διπλωματία».

Ο Ζελένσκι είπε ότι 203 ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα χρειάζονται συστήματα αεράμυνας για να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές επιθέσεις. Ο ίδιος περιμένει διευκρινίσεις για τα 10 συστήματα αεράμυνας που υποσχέθηκαν οι ΗΠΑ και ελπίζει ότι η «συμμαχία των προθύμων» - Γαλλία, Βρετανία, Πολωνία, χώρες της Βαλτικής, της Σκανδιναβίας κ.ά. - θα συνεδριάσει ξανά αυτόν τον μήνα.

Βρετανικά και ΝΑΤΟικά αεροσκάφη περιπολούσαν στα σύνορα με τη Ρωσία

Την ίδια στιγμή η ένταση ανεβαίνει και στα σύνορα ΝΑΤΟ - Ρωσίας.

Το Λονδίνο ανακοίνωσε ότι την προηγούμενη βδομάδα δύο βρετανικά πολεμικά αεροσκάφη πέταξαν σε μια 12ωρη αποστολή μαζί με δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ πραγματοποιώντας περιπολία στα σύνορα της Ρωσίας, με φόντο τις καταγγελλόμενες πρόσφατες διεισδύσεις από ρωσικά drones και αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Εσθονίας.

«Ηταν μια σημαντική κοινή αποστολή με τους συμμάχους μας των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Αμυνας Τζον Χίλι, η οποία αποστολή «όχι μόνο προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την ενίσχυση της επιχειρησιακής αντίληψης των Ενόπλων Δυνάμεών μας, αλλά και στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα της ενότητας του ΝΑΤΟ στον Πούτιν και στους αντιπάλους μας».

Την Πέμπτη ένα αεροσκάφος ηλεκτρονικής επιτήρησης «RC-135 Rivet Joint» και ένα αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας «P-8A Poseidon» πέταξαν από την περιοχή της Αρκτικής πάνω από τη Λευκορωσία και την Ουκρανία, με τη συνδρομή ενός αεροσκάφους ανεφοδιασμού της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, KC-135.

Εξάλλου, χθες ξεκίνησε η άσκηση πυρηνικής αποτροπής του ΝΑΤΟ με την ονομασία «Steadfast Noon», κοντά στα ρωσικά σύνορα. Φέτος η Φινλανδία συμμετέχει στις ασκήσεις για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Πρόκειται για μια επικίνδυνη εξέλιξη, καθώς μια τέτοια άσκηση μπορεί να οδηγήσει σε αντίποινα από τη Μόσχα, δήλωσε στην «Izvestia» ο K. Κοσάτσεφ, αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (Ανω Βουλή).

Η μαχητική ικανότητα της πυρηνικής τριάδας της Ρωσίας έχει αναβαθμιστεί κατά 99%, δήλωσε από την πλευρά του ο Αλεξέι Λεόνκοφ, στρατιωτικός εμπειρογνώμονας, προσθέτοντας ότι καμία χώρα του ΝΑΤΟ δεν έχει καταφέρει ακόμα να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο.

Στο μεταξύ η Δανία ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει 16 νέα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35 έναντι 3,88 δισ. ευρώ, αυξάνοντας τον αριθμό τους σε 43. Επίσης θα αποκτήσει εξοπλισμούς κατά των διεισδύσεων drones, αξίας 281 εκατ. ευρώ.

AfD: «Ο Μερτς κλιμακώνει, όχι ο Πούτιν»

Την άποψη ότι το Βερολίνο πρέπει να αρχίσει συνομιλίες με τη Μόσχα εξέφρασε σε συνέντευξή του ο T. Κρουπάλα, συμπρόεδρος της ακροδεξιάς «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD), αποτυπώνοντας ενδοαστικές αντιθέσεις στη Γερμανία για τους όρους της σύγκρουσης με τη Ρωσία, ενώ σημείωσε ότι «ο Πούτιν δεν αποτελεί απειλή για τη Γερμανία».

«Πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να συνομιλούμε (σ.σ. με τη Ρωσία) και να σταματήσουμε την περαιτέρω κλιμάκωση. Ομως αυτό ακριβώς κάνει ο καγκελάριος. Για παράδειγμα, κάνει λόγο για φερόμενα ρωσικά drones που εισβάλλουν στον εναέριο χώρο, όμως για την ώρα δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Το θεωρώ επικίνδυνο», είπε.

Κληθείς να σχολιάσει πρόσφατες δηλώσεις της συμπροέδρου της AfD Αλίς Βάιντελ ότι «ο Πούτιν πρέπει να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση», ο Κρουπάλα είπε ότι συμφωνεί μεν αλλά «η αποκλιμάκωση επιτυγχάνεται μέσω της επανέναρξης του διαλόγου, όπως κάνουν ο Τραμπ, ο Ορμπαν, ακόμα και ο Φίτσο. Ωστόσο, ούτε η γερμανική κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς ούτε η ΕΕ της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι προφανώς πρόθυμες ή ικανές να το πράξουν. Και αυτό δεν είναι λάθος του Πούτιν».