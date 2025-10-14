Τρίτη 14 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΔΙΕΘΝΗ
ΚΟΣΟΒΟ
Ο Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

Αφού μετά από ...57 ψηφοφορίες εξελέγη νέο προεδρείο στη Βουλή του Κοσόβου, η Πρόεδρος του ΝΑΤΟικού προτεκτοράτου, Βιόσα Οσμάνι, 8 μήνες μετά τις εκλογές ανέθεσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον επικεφαλής της «Αυτοδιάθεσης», Αλμπιν Κούρτι.

Καθώς το κόμμα του ελέγχει 48 από τις 120 έδρες, διεργασίες «τρέχουν» εδώ και καιρό. Ο δε «ανεξάρτητος» Σέρβος βουλευτής Νέναντ Ράσιτς εξελέγη πρόεδρος της Βουλής, με τις ψήφους και της «Αυτοδιάθεσης».

Στο μεταξύ, με συμμετοχή μόλις 39,4% έγιναν προχτές οι δημοτικές εκλογές. Στον α' γύρο εξελέγησαν νέα συμβούλια στους 21 από τους 38 δήμους - για τους άλλους 17 θα διεξαχθεί β' γύρος στις 9 Νοέμβρη. Η «Αυτοδιάθεση» επικράτησε σε τρεις δήμους, όπως αντίστοιχα και τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, το Δημοκρατικό Κόμμα Κοσόβου και η Δημοκρατική Ενωση.

Τα αμφίρροπα αποτελέσματα προμηνύουν δυσκολίες και για τον σχηματισμό κυβέρνησης, αλλά και πιθανή ένταση πιέσεων για προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών.

Στους 9 από τους 10 δήμους των επαρχιών όπου πλειοψηφούν οι Σέρβοι, επικράτησαν με ποσοστά άνω του 60% οι υποψήφιοι της «Σερβικής Λίστας». Θυμίζουμε ότι η Πρίστινα είχε διορίσει Αλβανούς δημάρχους σε δήμους της περιοχής, μετά τη σχεδόν καθολική αποχή του σερβικού πληθυσμού στις προηγούμενες εκλογές.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
«Σόου» Τραμπ - ισραηλινής ηγεσίας στην Κνεσέτ για να πείσουν ότι νίκησαν
Στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού για μια Παλαιστίνη ελεύθερη και ανεξάρτητη
Νέος γύρος παζαριών με στόχο τα «θέλω» του κεφαλαίου
Η Μόσχα θα αντιμετωπίσει τους αμερικανικούς πυραύλους «Tomahawk» ως πυρηνικούς
Συγκλονιστικές στιγμές στον προσφυγικό καταυλισμό Al-Jalazone
 Οι κυβερνητικές δυνάμεις νικητές των δημοτικών εκλογών
 Συνέδριο των εθνικιστικών - ναζιστικών οργανώσεων
 Αεροπορική βάση στο Αϊντάχο θα φτιάξει το Κατάρ
 Προφορική «καταρχήν συμφωνία» των Κούρδων με το καθεστώς των τζιχαντιστών
Η φωνή των λαών ενάντια στην κατοχή ακούστηκε την ώρα που οι μακελάρηδες αλληλοσυγχαίρονταν
Πολύνεκρες συγκρούσεις στα σύνορα Αφγανιστάν - Πακιστάν
 Μετωπική σύγκρουση τρένων με δεκάδες τραυματίες
 Νέο επεισόδιο στον εξελισσόμενο εμπορικό πόλεμο
Εμπρακτη στήριξη των Ελλήνων εργαζομένων προς τον ηρωικό παλαιστινιακό λαό
Δυναμικές κινητοποιήσεις αλληλεγγύης
 Πιθανή ανακατανομή πόρων λόγω δημοσιονομικής παράλυσης
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ