ΚΟΣΟΒΟ

Ο Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

Αφού μετά από ...57 ψηφοφορίες εξελέγη νέο προεδρείο στη Βουλή του Κοσόβου, η Πρόεδρος του ΝΑΤΟικού προτεκτοράτου, Βιόσα Οσμάνι, 8 μήνες μετά τις εκλογές ανέθεσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον επικεφαλής της «Αυτοδιάθεσης», Αλμπιν Κούρτι.

Καθώς το κόμμα του ελέγχει 48 από τις 120 έδρες, διεργασίες «τρέχουν» εδώ και καιρό. Ο δε «ανεξάρτητος» Σέρβος βουλευτής Νέναντ Ράσιτς εξελέγη πρόεδρος της Βουλής, με τις ψήφους και της «Αυτοδιάθεσης».

Στο μεταξύ, με συμμετοχή μόλις 39,4% έγιναν προχτές οι δημοτικές εκλογές. Στον α' γύρο εξελέγησαν νέα συμβούλια στους 21 από τους 38 δήμους - για τους άλλους 17 θα διεξαχθεί β' γύρος στις 9 Νοέμβρη. Η «Αυτοδιάθεση» επικράτησε σε τρεις δήμους, όπως αντίστοιχα και τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, το Δημοκρατικό Κόμμα Κοσόβου και η Δημοκρατική Ενωση.

Τα αμφίρροπα αποτελέσματα προμηνύουν δυσκολίες και για τον σχηματισμό κυβέρνησης, αλλά και πιθανή ένταση πιέσεων για προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών.

Στους 9 από τους 10 δήμους των επαρχιών όπου πλειοψηφούν οι Σέρβοι, επικράτησαν με ποσοστά άνω του 60% οι υποψήφιοι της «Σερβικής Λίστας». Θυμίζουμε ότι η Πρίστινα είχε διορίσει Αλβανούς δημάρχους σε δήμους της περιοχής, μετά τη σχεδόν καθολική αποχή του σερβικού πληθυσμού στις προηγούμενες εκλογές.