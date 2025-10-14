ΡΩΣΙΑ

Συνέδριο των εθνικιστικών - ναζιστικών οργανώσεων

Το ιδρυτικό Συνέδριο της Διεθνούς Ενωσης Πολέμιων της Παγκοσμιοποίησης ή αλλιώς της Διεθνούς Ενωσης Κυρίαρχων Εθνών πραγματοποιήθηκε στη Ρωσία, στην έδρα του κοινοβουλίου στην Αγία Πετρούπολη στις 12 Σεπτέμβρη, με τη συμμετοχή περίπου 50 ατόμων από 15 φορείς διαφόρων κρατών, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι της ελληνικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής.

Ο Ρώσος επιχειρηματίας Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ, ως διοργανωτής, δήλωσε σχετικά ότι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν «στην προσπάθεια υπεράσπισης των χριστιανικών αξιών, στον αγώνα για την εθνική ταυτότητα και κυριαρχία και στην αντίσταση κατά του κοινού εχθρού - της παγκοσμιοποίησης». Ο ακροδεξιός - εθνικιστικής θεωρητικός Αλεξάντερ Ντούγκιν είναι επίσης ανάμεσα στους διοργανωτές της συνάντησης.

Την παραμονή του συνεδρίου, οι «εχθροί της παγκοσμιοποίησης» μαζί με Ρώσους εθνικιστές έκαναν λιτανεία υπό την αιγίδα του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου, για τη μεταφορά των λειψάνων του Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκι, κρατώντας εθνικιστικά και τσαρικά λάβαρα.

Σύμφωνα με τη ρωσική εθνικιστική ιστοσελίδα Holy Crown, συμμετείχαν είκοσι οργανώσεις από όλο τον κόσμο όπως η Φάλαγγα της Ισπανίας (Falange Espanola de las JONS), η οποία ακόμη τιμά τους μαχητές της «Μπλε Μεραρχίας» που πολέμησε στο πλευρό της Βέρμαχτ, το Les Nationalistes της Γαλλίας, που ίδρυσαν παλιοί SS και στελέχη του Εθνικού Μετώπου, το ουγγρικό Sixty-Four Counties, που ζητά αναθεώρηση των συνόρων της Τριανόν, και νεοναζιστές από τη Γερμανία, τη Σερβία, την Ιταλία, τη Βραζιλία και την Ελλάδα.

Από τη Γερμανία συμμετείχε ο κρατιδιακός βουλευτής της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στο Αμβούργο Ρόμπερτ Ρις, ενώ διαδικτυακά συμμετείχε το πρώην στέλεχος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και νυν ένθερμος υποστηρικτής του Κρεμλίνου Αλεξάντερ φον Μπίσμαρκ.

Το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων ο βουλευτής του κυβερνώντος ρωσικού κόμματος «Ενωμένη Ρωσία», Κονσταντίν Τσεμπέκιν, και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του, Αλεξάντερ Μπέλσκι. Διαδικτυακή παρέμβαση έκανε και ο Αλέν ντε Μπενουά της γαλλικής Νέας Δεξιάς.

Η ελληνική φασιστική Χρυσή Αυγή παρέστη στο συνέδριο μετά από ειδική πρόσκληση της «Αδελφότητας Ακαδημαϊκών», στο οποίο όπως αναφέρει συμμετείχαν η Σερβική Δράση και «πολυμελές κλιμάκιο της κοινότητας των λευκών Μπόερς που αντιμετωπίζουν μια αληθινή γενοκτονία στη Ν. Αφρική»...

Οι επίσημες εργασίες του Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με την ομόφωνη υπερψήφιση μιας διακήρυξης 7 Αρθρων που ορίζουν το πλαίσιο κάθε επερχόμενου σχεδίου δράσης. Καθ' όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του φόρουμ, εκπρόσωποι των νεοναζιστικών φορέων «εξέφρασαν το έντονο ενδιαφέρον τους για τον αγώνα της Χρυσής Αυγής και την ολόψυχη συμπαράστασή τους» στον καταδικασμένο Νίκο Μιχαλολιάκο, που αποφυλακίστηκε πρόσφατα.