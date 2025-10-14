ΗΠΑ - ΚΑΤΑΡ

Αεροπορική βάση στο Αϊντάχο θα φτιάξει το Κατάρ

Το Κατάρ γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα αποκτήσει τη δική του αεροπορική βάση στις ΗΠΑ και δη στο Αϊντάχο, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν την Παρασκευή το βράδυ από τους υπουργούς Αμυνας των ΗΠΑ και του εμιράτου.

Η καταριανή αεροπορική βάση θα δημιουργηθεί σε εγκαταστάσεις της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας «Mountain Home Airbase» για τη «φιλοξενία» 36 αεροσκαφών F-15 (που παρήγγειλε το Κατάρ το 2017 έναντι 12 δισ. δολαρίων) και την εκπαίδευση Καταρινών πιλότων.

Η εξέλιξη δρομολογείται μετά το προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε ο Πρόεδρος Τραμπ στις 29 Σεπτεμβρίου (20 μέρες από τις επιθέσεις του Ισραήλ στις 9 Σεπτέμβρη στο Κατάρ σε κτίριο που στέγαζε ηγετικά στελέχη της Χαμάς και τη διαπραγματευτική της ομάδα). Το διάταγμα δεσμεύει τις ΗΠΑ να προστατεύσουν την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ «έναντι οποιασδήποτε» εξωτερικής επίθεσης, σε έμμεση πλην σαφή αναφορά στο Ισραήλ. «Θα υπάρχει κοινός σχεδιασμός και συνεργασία με το Κατάρ για την έγκαιρη και συντονισμένη αντίδραση σε οποιαδήποτε ξένη απειλή» αναφέρεται στο διάταγμα. Σημειώνεται δε πως σε περίπτωση επίθεσης στο Κατάρ, οι ΗΠΑ θα λάβουν όλα τα νόμιμα και κατάλληλα μέτρα «συμπεριλαμβανομένων διοικητικών, οικονομικών και αν χρειαστεί στρατιωτικών για την προστασία του Κατάρ και την αποκατάσταση ειρήνης και σταθερότητας».