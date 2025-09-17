ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Νέος γύρος μακελειού και ισοπέδωσης της Πόλης της Γάζας

Κόλαση επί Γης από τη χερσαία επέμβαση και τους βομβαρδισμούς από τον ισραηλινό κατοχικό στρατό

Στο(«Αρματα του Γεδεών ΙΙ») προχωρά από χθες τοσφυροκοπώντας ανελέητα εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί σε συνοικίες που βομβαρδίζονται συνεχώς, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες παίρνουν ξανά τον δρόμο του εκτοπισμού, χωρίς να έχουν κανένα ασφαλές, ανθρώπινο καταφύγιο...

Ο νέος γύρος του μακελειού σε βάρος του παλαιστινιακού λαού ξεκίνησε μόλις μία μέρα μετά τη συνάντηση του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου, αποτυπώνοντας με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τον στενό συντονισμό και την πλήρη στήριξη του κράτους - τρομοκράτη από τις ΗΠΑ.

Από κοντά η ΕΕ, που υπό την πίεση των λαϊκών αντιδράσεων εμφανίζεται στα λόγια να καταγγέλλει τη νέα κλιμάκωση της σφαγής την ίδια ώρα που τα κράτη - μέλη της συνεχίζουν τις πολύμορφες μπίζνες και τη στρατιωτική συνεργασία τους με το ισραηλινό κράτος.

Με τα γνωστά απατηλά προσχήματα (τα οποία αναπαράγουν και σήμερα οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ), ο ισραηλινός κατοχικός στρατός «δικαιολόγησε» το νέο μακελειό ισχυριζόμενος πως οδηγεί στην «έναρξη της καταστροφής των υποδομών της Χαμάς στην Πόλη της Γάζας», χαρακτηρίζοντας εκτενείς περιοχές «επικίνδυνη ζώνη μαχών».

Με τη γνωστή προκλητικότητα του κράτους - δολοφόνου, ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ι. Κατς δήλωσε πως η Πόλη της Γάζας «καίγεται» και πως οι επιθέσεις δεν θα σταματήσουν παρά μόνο όταν «ολοκληρωθεί η αποστολή»...

Οι βομβαρδισμοί στην Πόλη της Γάζας είναι τόσο σφοδροί που ακούγονταν μέχρι το Τελ Αβίβ, που απέχει περίπου 70 χιλιόμετρα.

Υπό το ανελέητο σφυροκόπημα από τον ισραηλινό κατοχικό στρατό και την αεροπορία του, υπολογίζεται ότι μέχρι χτες το πρωί είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την Πόλη της Γάζας πάνω από 370.000 άνθρωποι, από το σύνολο του περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων.

Μεγάλο μέρος των αμάχων που περνούσαν μέσα από βουνά ερειπίων που βομβαρδίστηκαν εκ νέου δήλωναν σε δημοσιογράφους ότι μπορούσαν να ακούσουν τις κραυγές πόνου αρκετών από τους εγκλωβισμένους στα συντρίμμια...

Περίπου άλλοι 220.000 άμαχοι υπολογίζεται πως είχαν εγκαταλείψει την πόλη τον Αύγουστο. Ωστόσο, στην κόλαση πυρός παραμένουν εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι.

Νοσοκομεία στην Πόλη της Γάζας ανέφεραν ότι από τα μεσάνυχτα Δευτέρας προς Τρίτη έως χτες στις 10.30 το πρωί σκοτώθηκαν από τον νέο γύρο ισραηλινών βομβαρδισμών τουλάχιστον 39 άτομα, από τα οποία 23 είχαν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο «Αλ Σίφα», ενώ δεκάδες ήταν οι τραυματίες.

Με τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται συνεχώς, υγειονομικές πηγές ανέφεραν αργότερα ότι σε όλο τον παλαιστινιακό θύλακα σκοτώθηκαν χθες τουλάχιστον 106 άνθρωποι, οι 91 στην Πόλη της Γάζας.

Ο νεότερος συνολικός απολογισμός θυμάτων ανέφερε χτες τουλάχιστον 64.871 νεκρούς Παλαιστίνιους από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας και τουλάχιστον 164.610 τραυματίες, πέρα από τους χιλιάδες αγνοούμενους και εγκλωβισμένους σε συντρίμμια.

Πρόσκληση του Λευκού Οίκου στον Νετανιάχου

Εν μέσω κλιμάκωσης της ισραηλινής κτηνωδίας στη Γάζα, ο Νετανιάχου σε χτεσινοβραδινή συνέντευξη Τύπου ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ τον προσκάλεσε στον Λευκό Οίκο στις 29 Σεπτέμβρη...

Παράλληλα ο Νετανιάχου έκανε λόγο για προσπάθειες «απομόνωσης» του Ισραήλ, τονίζοντας πως ένα από τα μαθήματα που αντλούν από τον πόλεμο στη Γάζα είναι ότι «το Ισραήλ θα πρέπει να αμύνεται με τις δικές του δυνάμεις και όπλα» και γι' αυτό επιδιώκει «ανεξαρτησία στον τομέα της ασφάλειας».

Η αλήθεια είναι βέβαια ότι η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια στο κράτος - δολοφόνο έχει απογειωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ συνεχίστηκε στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της και η πολύμορφη στρατιωτική συνεργασία του Ισραήλ με τους υπόλοιπους Ευρωατλαντικούς συμμάχους του.

Κατά τ' άλλα, ο Νετανιάχου επέμενε πως η ισραηλινή οικονομία είναι «ισχυρή» και πως «έχει καταπλήξει τον κόσμο τα τελευταία δύο χρόνια, μολονότι η χώρα είναι σε εμπόλεμη κατάσταση»...

Επαφές του Αμερικανού ΥΠΕΞ στο Κατάρ

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο, αφού επιβεβαίωσε τη στήριξη των ΗΠΑ στην κλιμάκωση της κτηνωδίας του Ισραήλ στη Γάζα, μετέβη χτες στο Κατάρ, ζητώντας από την ηγεσία του να συνεχίσει τον ρόλο του «μεσολαβητή» παρά την ισραηλινή επίθεση της 9ης Σεπτέμβρη στην πρωτεύουσα Ντόχα, με στόχο την ηγεσία των διαπραγματευτών της Χαμάς.

Ο Ρούμπιο ξεκίνησε διαβουλεύσεις με υψηλόβαθμους Καταριανούς αξιωματούχους, προσπαθώντας μεταξύ άλλων να τους «καθησυχάσει».

«Εχουμε μια ενισχυμένη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας στην οποία δουλεύουμε και είμαστε κοντά στο να την ολοκληρώσουμε», είπε ο Ρούμπιο συναντώντας τον εμίρη Ταμίμ Μπιν Χάμαντ Αλ Θάνι.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ τόνισε πως επί του παρόντος η Ντόχα επικεντρώνεται «στην προστασία της κυριαρχίας μας, και δεν θα κοιτάξουμε άλλα ζητήματα μέχρι να επιλυθεί αυτό».

Ο ίδιος επανέλαβε ότι μετά την επίθεση του Ισραήλ αναδείχθηκε η ανάγκη για «ανανέωση της συμφωνίας άμυνας» Κατάρ - ΗΠΑ. Χαρακτήρισε τις διμερείς σχέσεις «στρατηγικές, ειδικά σε ό,τι αφορά το επίπεδο άμυνας», και διαβεβαίωσε πως το Κατάρ είναι αποφασισμένο να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά του δικαιώματα και «να πάρει μέτρα για την αποτροπή επανάληψης επίθεσης».

Σε ανάρτησή του ο Ρούμπιο τόνισε ότι μετά τον κύκλο επαφών στην Ντόχα επιβεβαιώθηκαν «η ανθεκτική σχέση της συνεργασίας ΗΠΑ - Κατάρ στην ασφάλεια και οι κοινές μας δεσμεύσεις για μια πιο ασφαλή, πιο σταθερή περιοχή».

Το ευχολόγιο της Συνόδου στην Ντόχα

Νωρίτερα εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση από την προχθεσινή έκτακτη Σύνοδο Κορυφής, στην Ντόχα, του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, την οποία προκάλεσε η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ.

Παρά τις αρχικές λεκτικές αντιδράσεις Αράβων αξιωματούχων, η ανακοίνωση δεν οδήγησε σε κανένα πρακτικό (οικονομικό ή διπλωματικό) μέτρο κατά του Ισραήλ, καταλήγοντας σε ένα ευχολόγιο.

Οι δεκάδες ηγέτες αρκέστηκαν σε καταδίκες του κράτους - δολοφόνου σε ό,τι αφορά την επίθεση στο Κατάρ και σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στα παλαιστινιακά εδάφη, επιβεβαιώνοντας (και πάλι στα λόγια...) την υποστήριξή τους για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967.

Χαιρέτισαν επίσης την «υιοθέτηση απόφασης» υπουργικής συνόδου του Αραβικού Συνδέσμου για «κοινό όραμα ασφάλειας και συνεργασίας στην περιοχή», σε μια υπαινικτική αναφορά στην πρότερη πρόταση Αιγύπτου, Τουρκίας, Ιράκ και Πακιστάν για αναθέρμανση του παλιότερου σχεδίου περί συγκρότησης του λεγόμενου «Αραβικού ΝΑΤΟ».

Σε ό,τι αφορά την επίθεση της 9ης Σεπτέμβρη στο Κατάρ, αναφέρουν πως την εκλαμβάνουν ως «επίθεση εναντίον όλων των αραβικών και ισλαμικών κρατών», αλλά πέραν τούτου ...ουδέν.

Το δε Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου κάλεσε ...τις ΗΠΑ (τις οποίες αποκάλεσε «στρατηγικό εταίρο») να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους «για να σταματήσουν» το Ισραήλ...

Επιτροπή του ΟΗΕ επιβεβαιώνει τη γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα

Την ξεκάθαρη διάπραξη γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα διαπίστωσε η Επιτροπή Ερευνας Ανεξάρτητων Ειδικών του ΟΗΕ στα Παλαιστινιακά Εδάφη, δημοσιεύοντας 72σέλιδη έκθεση που θεωρείται «το πιο έγκυρο πόρισμα του ΟΗΕ μέχρι σήμερα».

Η Επιτροπή, που συστάθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, διαπιστώνει πως το Ισραήλ έχει διαπράξει «τέσσερις πράξεις γενοκτονίας» στη Γάζα από τον Οκτώβρη του 2023 έως σήμερα.

Ειδικότερα αναφέρει: Δολοφονίες, πρόκληση σοβαρής σωματικής ή ψυχικής βλάβης, σκόπιμη πρόκληση συνθηκών διαβίωσης που αποσκοπούσαν στην καταστροφή των Παλαιστινίων, στο σύνολό τους ή μερικώς, και επιβολή μέτρων που έχουν στόχο την αποτροπή γεννήσεων.

Ως αποδεικτικά στοιχεία επικαλείται συνεντεύξεις με θύματα, μάρτυρες, γιατρούς, επαληθευμένα έγγραφα από δημόσια διαθέσιμες πηγές και ανάλυση δορυφορικών εικόνων που έχουν συγκεντρωθεί από την έναρξη του πολέμου.

Επιπλέον, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Ισραηλινός Πρόεδρος Ισ. Χέρτσογκ, ο πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου και ο πρώην υπουργός Αμυνας Γ. Γκάλαντ «υποκίνησαν τη διάπραξη γενοκτονίας» και ότι «οι ισραηλινές αρχές δεν έλαβαν μέτρα» για να τους αποτρέψουν.

Το κράτος - δολοφόνος, από την πλευρά του, απέρριψε προκλητικά το πόρισμα, λέγοντας πως πρόκειται ...για «μεροληπτική και ψευδή έκθεση».

Μεταλλικές πύλες σε πόλεις της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης

Διεθνή έκκληση για μέτρα δράσης που θα αναγκάσουν το Ισραήλ να απομακρύνει τις σιδερένιες πύλες τις οποίες εγκατέστησε το τελευταίο διάστημα σε πόλεις και χωριά της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης απηύθυνε χτες το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής, εν μέσω νέων εισβολών από κατοχικά στρατεύματα και Εβραίους εποίκους.

Η τελευταία πύλη που εγκατέστησαν οι κατοχικές δυνάμεις είναι εκείνη στην είσοδο της πόλης Αλ Εϊζαρίγια, κοντά στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Στην ανακοίνωσή του το παλαιστινιακό υπουργείο επισημαίνει πως έχουν εγκατασταθεί πάνω από 1.000 μεταλλικές πύλες σε κατεχόμενες πόλεις και χωριά και καταδικάζει αυτές τις εγκαταστάσεις ως «φραγμούς που αποκόπτουν τις παλαιστινιακές κοινότητες και προκαλούν ασφυξία στον λαό μας».

Νέες ισραηλινές επιδρομές στην Υεμένη

Στο ίδιο φόντο, ο ισραηλινός στρατός απείλησε χτες να κλιμακώσει τις επιθέσεις στο στρατηγικό λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι απείλησαν πως η επίθεση αυτή είναι «θέμα ωρών» και απαίτησαν να φύγουν όλοι από την περιοχή, «γιατί η ζωή τους είναι σε κίνδυνο».

Νωρίς το απόγευμα το Ισραήλ έκανε τις απειλές πράξη, βομβαρδίζοντας το λιμάνι.

Ακολούθως οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι απάντησαν εκτοξεύοντας πυραύλους κοντά στα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ και του Εϊλάτ.