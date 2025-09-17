ΣΥΡΙΑ

«Οδικοί χάρτες» και παζάρια για «σύμφωνα ασφαλείας» με σφραγίδα ΗΠΑ

Σχέδια και «οδικούς χάρτες» με τη σφραγίδα των αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή προωθεί και παζαρεύει το καθεστώς των τζιχαντιστών της

Χτες, ο ΥΠΕΞ των τζιχαντιστών, Ασαντ αλ Σαϊμπάνι, παρουσίασε σχέδιο που υποστηρίζουν ΗΠΑ και Ιορδανία, με φερόμενο στόχο την «ειρήνευση» στη νότια συριακή επαρχία Σουέιντα, όπου ξέσπασαν προ μηνών πολύνεκρες συγκρούσεις - με άμεση εμπλοκή και του Ισραήλ - μεταξύ Δρούζων, Βεδουίνων και δυνάμεων του καθεστώτος των τζιχαντιστών, οι οποίες προέβησαν σε νέες αγριότητες εναντίον αμάχων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σαϊμπάνι παρουσίασε το σχέδιο σε κοινή συνέντευξη Τύπου στη Δαμασκό με τον Ιορδανό ομόλογό του Αϊμάν Σαφάντι και τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία και ειδικό απεσταλμένο στη Συρία, Τομ Μπάρακ.

Ο Σαϊμπάνι ανέφερε πως η κυβέρνηση στη Δαμασκό «επεξεργάστηκε έναν σαφή οδικό χάρτη», το οποίο θα προβλέπει τάχα τη δίωξη των υπεύθυνων που εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά αμάχων, σε «συντονισμό με τον ΟΗΕ». Θα προβλέπει επίσης «αποζημίωση των θυμάτων» και έναρξη διαδικασίας εσωτερικής συμφιλίωσης. Ανέφερε επίσης πως το σχέδιο προβλέπει έρευνες σχετικά με την τύχη αγνοουμένων και την απελευθέρωση αιχμαλώτων και ομήρων.

Ο Ιορδανός ΥΠΕΞ, Α. Σαϊφάντι, ανέφερε πως προβλέπεται και ένας «συρο-ιορδανο-αμερικανικός μηχανισμός» για την εποπτεία εφαρμογής του «οδικού χάρτη» εξομάλυνσης της κατάστασης στη Νότια Συρία.

Ο Τ. Μπάρακ εμφανίστηκε «ικανοποιημένος» από την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για «ιστορικά μέτρα» που λαμβάνει η κυβέρνηση της Δαμασκού, με στόχο όπως είπε τη «δέσμευσή της» για μία «πολυπολιτισμική» και «πολυθρησκευτική» κοινωνία στη Συρία - «ξεπλένοντας» έτσι τους τζιχαντιστές που έχουν προβεί σε σειρά αγριοτήτων εναντίον μειονοτήτων όπως οι Αλαουίτες, οι Δρούζοι, οι Χριστιανοί κ.ά.

Νωρίτερα, χτες, το πρακτορείο Reuters επανέφερε στο προσκήνιο τις εντεινόμενες «πιέσεις» των ΗΠΑ σε Συρία και Ισραήλ με στόχο την επίτευξη ενός «συμφώνου ασφαλείας» που θα αποκλιμακώνει την ένταση στις μεταξύ τους σχέσεις - την ίδια ώρα που διατηρείται η κατοχή επιπλέον συριακών εδαφών τα οποία κατέλαβε ο ισραηλινός στρατός αμέσως μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης του τέως Προέδρου της Συρίας, Μπ. Ασαντ.

Σε σχετικό ρεπορτάζ του πρακτορείου αναφέρεται επίσης (με βάση δηλώσεις Δρούζων της νότιας Συρίας) πως το Ισραήλ εξοπλίζει περίπου 3.000 Δρούζους μαχητές και καταβάλλει τη μισθοδοσία τους.

Αργότερα χτες βράδυ Σύροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των τζιχαντιστών ανακοίνωσαν ότι ο στρατός απέσυρε τα βαρέα όπλα «από όλο τον νότο» της Συρίας, σε μία περιοχή δηλαδή όπου το Ισραήλ απαιτεί να δημιουργηθεί «αποστρατιωτικοποιημένη» ζώνη - έχοντας ήδη επεκτείνει την κατοχή εδαφών.

Νέες κυρώσεις από τις ΗΠΑ κατά του Ιράν

Στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, μετέβη χτες ο γραμματέας του Ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Αλί Λαριτζανί, πραγματοποιώντας συναντήσεις με Σαουδάραβες υψηλόβαθμους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Αμυνας, πρίγκιπας Χάλιντ μπιν Σαλμάν.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, στην ατζέντα της συνάντησης του Λαριτζανί με Σαουδάραβες αξιωματούχους τέθηκαν και θέματα διμερούς οικονομικής συνεργασίας.

Τον Λαριτζανί συνόδευε ο αναπληρωτής πολιτικών υποθέσεων του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Αλί Μπαγκερί Κάνι, και ο υφυπουργός Εξωτερικών Μοχάμαντ Αλιμπάκ.

Η Σαουδική Αραβία είναι η τρίτη χώρα που επισκέπτεται τις τελευταίες βδομάδες ο Αλί Λαριτζανί μετά τις επισκέψεις σε Ιράκ και Λίβανο.

Παράλληλα, χτες, οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις κατά του Ιράν με στόχο άτομα και οντότητες που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, χρηματοδοτούν τους Ιρανούς Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων παραγόντων σε Χονγκ Κονγκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, κατηγορούνται ότι έχουν βοηθήσει στον συντονισμό μεταφορών κεφαλαίων, μεταξύ άλλων από την πώληση ιρανικού πετρελαίου, που ωφελούν τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) - Δύναμη Quds και το υπουργείο Αμυνας και Εφοδιαστικής των Ενόπλων Δυνάμεων (MODAFL).

Σύλληψη Ρώσου επιχειρηματία για την έκρηξη στη Βηρυτό το 2020

Χτες στο μεταξύ, οι βουλγαρικές αρχές ανακοίνωσαν πως συνέλαβαν στις 5 Σεπτέμβρη στο διεθνές αεροδρόμιο της Σόφιας τον 48χρονο Ρώσο επιχειρηματία Ιγκόρ Γκρετσούσκιν.

Ο 48χρονος έχει αναφερθεί από τις αρχές του Λιβάνου ως ιδιοκτήτης του πλοίου «Rhosus», το οποίο μετέφερε το νιτρικό αμμώνιο που είχε ξεφορτωθεί στο λιμάνι της Βηρυτού και είχε αποθηκευτεί υπό ακατάλληλες συνθήκες με αποτέλεσμα την καταστροφική έκρηξη τον Αύγουστο του 2020 που προκάλεσε τον θάνατο πάνω από 200 ανθρώπων, πολλές εκατοντάδες τραυματίες και σημαντικές υλικές ζημιές σε ακτίνα χιλιομέτρων.

Μετά τη σύλληψή του, ο Γκρετσούσκιν εμφανίσθηκε σε δικαστήριο της Σόφιας στις 7 Σεπτέμβρη και τέθηκε υπό κράτηση «με μέγιστη διάρκεια 40 ημερών».

Σύμφωνα με άλλες πηγές, ο 48χρονος Ρώσος που είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου εδώ και χρόνια, συνελήφθη βάσει εντάλματος σύλληψης της Ιντερπόλ κατά την άφιξή του στη Σόφια από το αεροδρόμιο της Πάφου.