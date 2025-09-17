ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΗΠΑ

Επίσκεψη του Τραμπ με στόχο σημαντικές συμφωνίες δισ. δολαρίων

Τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του στη Βρετανία από την αρχή της δεύτερης θητείας του ξεκίνησε χθες ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ, ο οποίος συνοδεύεται και από στελέχη επιχειρηματικών ομίλων.

Εξω από τα ανάκτορα του Ουίνδσορ, όπου θα φιλοξενηθεί ο Τραμπ, αναμένεται να πραγματοποιήσει κινητοποίηση διαμαρτυρίας κατά της πολιτικής των ΗΠΑ πλήθος διαδηλωτών.

Απόψε ο Τραμπ και ο βασιλιάς Κάρολος Γ' αναμένεται να εκφωνήσουν ομιλίες σε επίσημη εκδήλωση. Αύριο Πέμπτη ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα μεταβεί στην πρωθυπουργική εξοχική κατοικία στο Τσέκερς, όπου θα συναντήσει τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και στη συνέχεια θα συμμετάσχουν σε συνάντηση με διευθύνοντες συμβούλους μεγάλων εταιρειών, όπως GSK, «Microsoft», «Rolls Royce» κ.ά.

Δεσπόζουσα θέση στις επικείμενες συμφωνίες, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχουν αυτές που αναμένεται να υπογραφούν για την ανέγερση 12 πυρηνικών αντιδραστήρων στη βορειοανατολική Αγγλία, στο πλαίσιο διμερούς ενεργειακής στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στη βρετανική εταιρεία ηλεκτρισμού «Centrica» και την αμερικανική εταιρεία κατασκευής πυρηνικών αντιδραστήρων «X-energy». Αναμένεται επίσης να υπογραφεί επίσημα η συμφωνία ενεργειακής συνεργασίας ΗΠΑ - Ηνωμένου Βασιλείου, με παρεπόμενο στόχο, μεταξύ άλλων, την αύξηση των διμερών οικονομικών σχέσεων.

Οι εταιρείες «Holtec», «EDF Energy» και «Tritax» σχεδιάζεται να αναλάβουν την κατασκευή τεχνολογικών υποδομών για προηγμένα Data Centers σε πρώην λιγνιτικό σταθμό Ενέργειας στο Νοτιγχαμσάιρ, αξίας 11 δισ. στερλίνων. Ανάλογο ρόλο προβλέπεται να αναλάβουν τα αμερικανικά μονοπώλια «OpenAI» και «Nvidia Corp».

Πριν καν πατήσει το πόδι του ο Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, η «Google» ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 5,78 δισ. ευρώ την επόμενη διετία στη Βρετανία προκειμένου να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της οικονομίας με «βατήρα» την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Κι άλλες αποχωρήσεις στελεχών Συντηρητικών και Εργατικών

Στο μεταξύ η «αιμορραγία» στελεχών και πρώην υπουργών του Συντηρητικού Κόμματος στη Βρετανία συνεχίστηκε χτες, με την προσχώρηση της Μαρία Κόλφιλντ, πρώην υπουργού Υγείας επί κυβερνήσεων των Συντηρητικών, στο εθνικιστικό κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ «Reform UK». Η Κόλφιλντ ακολούθησε τα χνάρια άλλων 13 στελεχών του Συντηρητικού Κόμματος που μεταπήδησαν στο «Reform UK», όπως τη Δευτέρα ο βουλευτής Ντάνι Κρούγκερ, ο οποίος προστέθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος του Φάρατζ.

Παράλληλα, χτες ο Ζακ Πολάνσκι, επικεφαλής του βρετανικού Πράσινου Κόμματος, χαιρέτισε την προσχώρηση τριών δημοτικών συμβούλων Λονδίνου των Εργατικών στο κόμμα του.