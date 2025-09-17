ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Χιλιάδες επιπλέον περικοπές ανακοίνωσε η «Ford»

Συρρικνώνεται η αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανία, υποχωρώντας στον παγκόσμιο ανταγωνισμό με την Κίνα και τις ΗΠΑ, ενώ η πολεμική βιομηχανία κερδίζει ολοένα έδαφος.

Η αυτοκινητοβιομηχανία «Ford» ανακοίνωσε την κατάργηση επιπλέον 1.000 θέσεων εργασίας στο εργοστάσιό της στην Κολωνία, αναθεωρώντας το ήδη εφαρμοζόμενο σχέδιο περικοπών. Πριν έναν χρόνο η αυτοκινητοβιομηχανία είχε ανακοινώσει ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο μάλιστα είχε οδηγήσει και στην πρώτη στην Ιστορία απεργία εργαζομένων στο εργοστάσιο της Κολωνίας, το οποίο λειτουργεί από το 1930. Το εν λόγω σχέδιο προέβλεπε περικοπές 2.900 θέσεων μέχρι το 2027, μεταξύ άλλων με τη μορφή της «εθελούσιας εξόδου» ή της μερικής συνταξιοδότησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της «Ford», λόγω της περιορισμένης ζήτησης των ηλεκτρικών οχημάτων της προχωρά σε κατάργηση από τον Γενάρη της δεύτερης βάρδιας εργασίας στη γραμμή παραγωγής στην Κολωνία. Κατά το τρέχον έτος η «Ford» έχει πουλήσει στη Γερμανία 74.000 οχήματα, εκ των οποίων μόνο 20.000 ηλεκτροκίνητα. Το μερίδιο αγοράς της εταιρείας πάντως έχει αυξηθεί το 2025, από 3% σε 4,5%.

Αν εφαρμοστούν τα σχέδια της «Ford», στο τέλος του 2027 θα απασχολεί μόνο 7.600 εργαζόμενους ενώ στο τέλος της προηγούμενης δεκαετίας απασχολούσε 20.000.

Η «Rheinmetall» επενδύει στον κλάδο της Ναυπηγικής

Την ίδια ώρα, «χρυσές δουλειές» κάνει η πολεμική βιομηχανία. Ο γερμανικός κολοσσός «Rheinmetall» όχι μόνο επεκτείνει τις γραμμές παραγωγής και χτίζει νέα εργοστάσια, αλλά επιπλέον εισέρχεται δυναμικά στον κλάδο της Ναυπηγικής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία η τιμή της μετοχής της εταιρείας έχει αυξηθεί περίπου 20 φορές.

Η «Rheinmetall» εξαγόρασε τμήμα του ομίλου «Lurssen» (NVL) με έδρα τη Βρέμη, κίνηση η οποία αλλάζει ριζικά τον τομέα των ναυπηγείων στη βόρεια Γερμανία. Το ναυπηγικό τμήμα του ομίλου «Lurssen» που αγοράζει η «Rheinmetall» περιλαμβάνει την «Blohm+Voss», τη «Norderwerft» στο Αμβούργο, το Peene -Werft στο Βόλγκαστ του Μεκλεμβούργου- Πομερανίας και το Neue Jadewerft στο Βιλχελμσχάφεν.

Επιπλέον υπάρχουν εγκαταστάσεις σε Βουλγαρία, Κροατία, Αίγυπτο και Μπρουνέι.

Πέρυσι η NVL είχε τζίρο 1 δισ. ευρώ ενώ φέτος, σύμφωνα με το δίκτυο NDR, έχει εγγράψει μέχρι στιγμής παραγγελίες αξίας περίπου 7 δισ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της, η «Rheinmetall» απασχολεί σήμερα 40.000 εργαζόμενους σε 174 τοποθεσίες, με την εξαγοραζόμενη εταιρεία να αριθμεί περί τους 2.100 εργαζόμενους παγκοσμίως.

Η NVL προμηθεύει ήδη τόσο το Πολεμικό Ναυτικό της Γερμανίας όσο και τις Ενοπλες Δυνάμεις άλλων κρατών, ενώ το πεδίο στο οποίο θεωρείται ότι διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης είναι αυτό των θαλάσσιων drones.