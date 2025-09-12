ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ

Καταδικάζει τις επιθέσεις στο Κατάρ ... χωρίς να κατονομάζει το Ισραήλ!

Στον απόηχο της επίθεσης του Ισραήλ στο Κατάρ την περασμένη Τρίτη, η οποία στόχευε στη δολοφονία των στελεχών - διαπραγματευτών της Χαμάς, και με φόντο τις προκλητικές δηλώσεις της ηγεσίας του κράτους - τρομοκράτη ότι το «μακρύ χέρι» του θα ξαναχτυπήσει και «θα φτάσει παντού», το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε τις επιθέσεις στην πρωτεύουσα του Κατάρ ...χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ, που τις εξαπέλυσε!

Στο ανακοινωθέν, που συμφωνήθηκε ομόφωνα από τα 15 κράτη - μέλη, εκφράζεται «η αλληλεγγύη τους προς το Κατάρ», έναν «βασικό διαμεσολαβητή», και υπογραμμίζεται η υποστήριξη «στην εθνική κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα» του εμιράτου, καθώς και η «σημασία της αποκλιμάκωσης».

Επισημαίνεται επίσης ότι «η απελευθέρωση των ομήρων - συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς - και ο τερματισμός του πολέμου και των δεινών στη Γάζα πρέπει να παραμείνουν ύψιστη προτεραιότητα» για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ - και πάλι χωρίς να κατονομάζεται το Ισραήλ, που σφάζει και πεθαίνει στην πείνα τον παλαιστινιακό λαό στη Γάζα...

Στο μεταξύ, η πρωτεύουσα του Κατάρ θα φιλοξενήσει μια έκτακτη Αραβο-Ισλαμική Σύνοδο Κορυφής την ερχόμενη Κυριακή και Δευτέρα, με κύριο θέμα την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Κατάρ.

Σε συνέντευξή του στο CNN ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει περιφερειακή απάντηση στο ισραηλινό πλήγμα.

«Ισχυρότερη από ποτέ η εταιρική σχέση ΗΠΑ - Κατάρ»

Παράλληλα, σε κυβερνητική ανακοίνωση η ηγεσία του Κατάρ - στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή - διέψευσε κατηγορηματικά δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Axios» σύμφωνα με το οποίο η Ντόχα επαναξιολογεί τη «συμφωνία ασφάλειας» με τις ΗΠΑ.

Πρόκειται - αναφέρει - για «μια σαφή και αποτυχημένη προσπάθεια να μπει σφήνα μεταξύ του Κατάρ και των ΗΠΑ από εκείνους που επωφελούνται από το χάος στην περιοχή και αντιτίθενται στην ειρήνη».

«Η εταιρική σχέση ασφάλειας και άμυνας Κατάρ - ΗΠΑ είναι ισχυρότερη από ποτέ και συνεχίζει να αναπτύσσεται», προσθέτει η ανακοίνωση.

Χθες έφτασε στην Ντόχα ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σ. Σαρίφ, ενώ αργότερα αναμενόταν η άφιξη και του Σαουδάραβα πρωθυπουργού και πρίγκιπα - διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, καθώς συνεχίζεται η έκφραση αλληλεγγύης προς το Κατάρ από αραβικές και ισλαμικές χώρες.

Ο δε εμίρης του Κατάρ, Αλ Θάνι, παρευρέθηκε χθες στην κηδεία των θυμάτων της ισραηλινής επίθεσης.

Την ίδια ώρα ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σ. Λαβρόφ συναντήθηκε χθες με τον Καταριανό ομόλογό του, Sultan bin Saad bin Sultan Al Muraikhi, στο Σότσι, στο περιθώριο της συνάντησης Στρατηγικού Διαλόγου Ρωσίας - Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Σε δηλώσεις του ο Λαβρόφ ανέφερε ότι η επίθεση στην Ντόχα και οι άλλες δράσεις του Ισραήλ αυξάνουν τη στρατιωτική και πολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, και ότι δείχνουν πως επιδιώκει να υπονομεύσει την ίδια τη δυνατότητα για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Από την πλευρά της Χαμάς, ο εκπρόσωπός της, Fawzi Barhoum, δήλωσε ότι η προσπάθεια του Ισραήλ να δολοφονήσει την αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών της παλαιστινιακής οργάνωσης δείχνει «την αποτυχία του να υλοποιήσει τους στόχους του» μετά από 23 μήνες πολέμου στη Γάζα. Πρόσθεσε δε ότι η ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα αποτελεί επίθεση σε όλη τη διαπραγματευτική διαδικασία, καθώς και «κήρυξη ανοιχτού πολέμου σε όλα τα αραβικά και τα ισλαμικά έθνη».

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, οι ισραηλινοί κατασκευαστές όπλων αποκλείστηκαν από την Αεροπορική Εκθεση του Ντουμπάι (Dubai Air Show), μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις αεροδιαστημικής στον κόσμο, η οποία θα διεξαχθεί τον Νοέμβρη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ).

Να σημειωθεί ότι οι ισραηλινές εταιρείες όπλων, συμπεριλαμβανομένης της «Elbit Systems», που έχουν ιδρύσει μονάδα στα ΗΑΕ, είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη Διεθνή Εκθεση Αμυνας στο Αμπου Ντάμπι τον περασμένο Φλεβάρη και στην τελευταία αεροπορική έκθεση στο Ντουμπάι το 2023, εν μέσω ισραηλινών δολοφονικών επιθέσεων στη Γάζα.

Ισραήλ και ΗΑΕ έχουν συνάψει επίσημες σχέσεις, στο πλαίσιο των «Συμφωνιών του Αβραάμ», κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντ. Τραμπ ως Προέδρου των ΗΠΑ.