ΗΠΑ

Ο Τραμπ κατηγορεί την «αριστερή ρητορική» για τη δολοφονία Κερκ

Συνεχίζονταν χθες οι έρευνες για τη δολοφονία του ακροδεξιού «ινφλουένσερ» Τσάρλι Κερκ μετά τον πυροβολισμό του προχθές σε ομιλία του σε εκδήλωση στο Utah Valley University, δημόσιο πανεπιστήμιο στην πόλη Ορεμ στη Γιούτα των ΗΠΑ.

Ο δράστης πυροβόλησε μία φορά, σύμφωνα με τον επίτροπο Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, και «επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση εναντίον ενός και μόνο ατόμου». Οι αρχές εκτιμούν ότι ο πυροβολισμός έγινε από την ταράτσα ενός κτιρίου. Αφού χτυπήθηκε, μεταφέρθηκε «με ιδιωτικό όχημα» στο περιφερειακό νοσοκομείο Timpanogos, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με τις αρχές

Χθες σε συνέντευξη Τύπου το FBI αποκάλυψε ότι έχει οπτικό υλικό του δράστη και ότι πιθανότατα εντόπισε το φονικό όπλο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ περιέγραψε τον θάνατο του 31χρονου οπαδού του και ιδρυτή της «Turning Point USA» ως «σκοτεινή μέρα για την Αμερική» και επέρριψε στη ρητορική της «ριζοσπαστικής αριστεράς» την ευθύνη για την κλιμάκωση της πολιτικής βίας.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε «τη θλίψη και την οργή» του για τη δολοφονία του Κερκ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα από το Οβάλ Γραφείο. «Ο Τσάρλι ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους» και ήταν «μάρτυρας για την αλήθεια και την ελευθερία», είπε ο Τραμπ.

«Εδώ και χρόνια η ριζοσπαστική αριστερά εξισώνει θαυμάσιους Αμερικανούς, όπως ο Τσάρλι, με ναζί και με τους χειρότερους εγκληματίες και δράστες μαζικών δολοφονιών στον κόσμο. Αυτή η ρητορική ευθύνεται άμεσα για την τρομοκρατία που ζούμε σήμερα στη χώρα μας, και αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως», υποστήριξε ακόμα.

«Η κυβέρνησή μου θα βρει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτήν τη φρικαλεότητα και σε κάθε άλλη πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τους χρηματοδοτούν και τους υποστηρίζουν», απείλησε.

Η εμφάνιση στη Γιούτα ήταν η πρώτη από τις 14 στάσεις της περιοδείας του Κερκ με τίτλο «American Comeback Tour».

Η δολοφονία του Κερκ εντάσσεται σε μια σειρά περιστατικών πολιτικής βίας που συγκλονίζουν τις ΗΠΑ, αποκαλύπτοντας τις βαθιές αντιθέσεις του αμερικανικού κεφαλαίου και μια καπιταλιστική κοινωνία σε παρακμή. Εχουν προηγηθεί βίαια περιστατικά και αιματοχυσίες όπως η δολοφονία μιας πολιτειακής βουλευτή στη Μινεσότα και του συζύγου της τον Ιούνη, η εμπρηστική επίθεση στο σπίτι του κυβερνήτη της Πενσιλβάνια τον Απρίλη, απειλές εναντίον δικαστών, αλλά και η απόπειρα δολοφονίας του ίδιου του Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας πέρυσι τον Ιούλη.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, αργά χθες το βράδυ ώρα Ελλάδας έγινε γνωστό ότι η αμερικανική αστυνομία ερευνούσε τα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, ύστερα από απειλή για βόμβα.