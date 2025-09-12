ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Ενταση των δολοφονικών επιθέσεων και του βίαιου εκτοπισμού στην Πόλη της Γάζας

Το κράτος - τρομοκράτης προωθεί τα εποικιστικά σχέδια για διαμελισμό της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης

Σε ολομέτωπη κλιμάκωση των επιθέσεών του στηνπροχωρά οαυξάνοντας συνεχώς τον αριθμό των θυμάτων και υποχρεώνοντας τους Παλαιστίνιους αμάχους σε έναν ακόμα βίαιο εκτοπισμό, χωρίς να έχουν πουθενά να πάνε, αφού όλη η ισοπεδωμένηβρίσκεται διαρκώς στο στόχαστρο του κράτους - δολοφόνου.

Τουλάχιστον 53 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα χθες, από το ξημερώματα μέχρι αργά το απόγευμα, εκ των οποίων οι 39 στην Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το δίκτυο «Al Jazeera».

Αντίστοιχα, το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε χθες ότι στο τελευταίο 24ωρο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 72 Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πυρά και τραυματίστηκαν άλλοι 356, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό σε τουλάχιστον 64.718 νεκρούς Παλαιστίνιους και 163.859 τραυματίες από τις επιθέσεις του κράτους - δολοφόνου.

Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι άμαχοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την Πόλη της Γάζας τις τελευταίες μέρες, ενώ συνολικά 200.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί από την πόλη τις τελευταίες βδομάδες, σύμφωνα με την εφημερίδα «Times of Israel» και το ισραηλινό δίκτυο «Κανάλι 12», με βάση εκτιμήσεις του κατοχικού στρατού.





Εκβιάζοντας για νέους υποχρεωτικούς εκτοπισμούς, ο ισραηλινός στρατός έριξε φυλλάδια στην περιοχήστην Πόλη της Γάζας απειλώντας τους κατοίκους ότι θα πάρει υπό τον έλεγχό του τη συνοικία, ενώ την τελευταία βδομάδα ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν στις πιο ανατολικές γειτονιέςκαι

Ο κατοχικός στρατός δηλώνει ότι έχει καταλάβει το 40% της Πόλης της Γάζας και απαιτεί από τους κατοίκους της να την εγκαταλείψουν, την ίδια ώρα που οι καταυλισμοί εκτοπισμένων στις υποτιθέμενες «ασφαλείς ζώνες» βομβαρδίζονται συνεχώς και αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα έλλειψης χώρου, τροφίμων και νερού...

Οικογένειες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, κινούμενες είτε προς τα δυτικά, προς το κέντρο της Πόλης της Γάζας και κατά μήκος της ακτής, είτε νότια, προς άλλες περιοχές του θύλακα.

Πολλοί είναι όμως αυτοί που αδυνατούν να μετακινηθούν.

«Δεν έχουμε αρκετά χρήματα για να φύγουμε. Δεν έχουμε μέσα για να πάμε νότια, όπως μας λένε», δήλωσε στο «Al Jazeera» ο Αχμεντ αλ Νταγιέ, που βρισκόταν στην κηδεία ενός φίλου του ο οποίος ήταν μεταξύ αυτών που έχασαν τη ζωή τους στα χθεσινά πλήγματα.

«Είναι σχεδόν δύο χρόνια χωρίς ξεκούραση, χωρίς να ηρεμήσουμε, σχεδόν χωρίς ύπνο», λέει ο Αμπού Αχμεντ. «Δεν μπορούμε απλά να καθίσουμε κάπου με τα παιδιά μας. Η ζωή μας γυρνά γύρω από τον πόλεμο. Πηγαίνουμε από τη μία περιοχή στην άλλη»...

Και παντού οι ίδιες άθλιες συνθήκες που έχει επιβάλει το κράτος - δολοφόνος. «Από το πρωί ψάχνουμε για νερό, ψάχνουμε ξύλα για φωτιά. Μας λείπουν και τα πιο βασικά είδη πρώτης ανάγκης (...) Κάνουμε ουρά για νερό για πέντε ή έξι ώρες», λέει στο «Al Jazeera» ο Eyad Abu Mughnem, εκτοπισμένος μαζί με τον γιο του στην περιοχή Αλ Μαουάσι.

«Αυτοί που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να πάνε στις λεγόμενες ανθρωπιστικές περιοχές ξεγελιούνται», επισημαίνει χαρακτηριστικά, ενώ προσθέτει ότι έχει εκτοπιστεί 13 φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου...

Ζοφερό ρεκόρ στον παιδικό υποσιτισμό

Την ίδια ώρα σφίγγει όλο και περισσότερο η θανάσιμη θηλιά του λιμού που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Επτά ακόμα Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας υποσιτισμού και λιμού στη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες, όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Υγείας του θύλακα, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών από πείνα σε τουλάχιστον 441, συμπεριλαμβανομένων 142 παιδιών.

Σε ένα τέτοιο φόντο, η UNICEF ανακοίνωσε ότι ο παιδικός υποσιτισμός στη Γάζα σημειώνει νέο ζοφερό ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό των παιδιών που εξετάστηκαν και διαπιστώθηκε ότι είναι έντονα υποσιτισμένα αυξήθηκε στο 13,5% τον Αύγουστο, από 8,3% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τα παιδιά.

Το ποσοστό ήταν υψηλότερο στην Πόλη της Γάζας, φτάνοντας το 20%.

Μεγάλη είναι η αύξηση και στα παιδιά που νοσηλεύονται με σοβαρό οξύ υποσιτισμό.

Οπως επεσήμανε μάλιστα η εκτελεστική διευθύντρια της UNICEF, Κάθριν Ράσελ, οι ισραηλινές επιθέσεις στην Πόλη της Γάζας οδήγησαν στο αναγκαστικό κλείσιμο άλλης μιας ντουζίνας κέντρων διατροφής, «αφήνοντας τα παιδιά ακόμα πιο ευάλωτα».

Νετανιάχου: «Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος»

Την ίδια ώρα, πατώντας στις διαχρονικές πλάτες των ΗΠΑ και των άλλων «στρατηγικών συμμάχων» του κράτους - δολοφόνου, χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου προκλητικά διαμήνυσε εκ νέου ότι «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος μας ανήκει».

Οι δηλώσεις του έγιναν κατά την τελετή υπογραφής για την προώθηση ενός ακόμα παράνομου εποικιστικού σχεδίου στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, στόχος του οποίου είναι να ενταφιάσει οποιαδήποτε δυνατότητα για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967.

Το απαράδεκτο σχέδιο Ε1 για την κατασκευή 3.400 κατοικιών εποίκων, το οποίο θα διχοτομήσει την κατεχόμενη Δυτική Οχθη και θα την αποκόψει από την κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εγκρίθηκε τον προηγούμενο μήνα από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Στην ίδια εκδήλωση, ο υπουργός Οικονομικών Μπ. Σμότριτς δήλωσε ότι το Ισραήλ «θα γιορτάσει» σύντομα την προσάρτηση της Δυτικής Οχθης.

Συγκεκριμένα, απευθυνόμενος στον Νετανιάχου δήλωσε ότι «σύντομα (...) θα γιορτάσουμε μαζί την εφαρμογή της κυριαρχίας σε όλη την Ιουδαία και τη Σαμάρεια» - ονομασία που χρησιμοποιεί η ισραηλινή ηγεσία για την κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Παράλληλα με τους παραπάνω σχεδιασμούς συνεχίζεται το όργιο κατοχικής βίας στη Δυτική Οχθη, όπως και η μάταιη προσπάθεια του κράτους - δολοφόνου να καταπνίξει την παλαιστινιακή αντίσταση.

Ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν πάνω από 100 Παλαιστίνιους σε επιδρομές στην πόλη Τουλκαρέμ και επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του κατοχικού στρατού ότι δύο στρατιώτες του τραυματίστηκαν όταν το όχημά τους «χτυπήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί σε φράχτη ασφαλείας».

Κύματα συλλήψεων από τις κατοχικές δυνάμεις εξαπολύθηκαν και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Οχθης, μεταξύ άλλων σε Ιερουσαλήμ, Βηθλεέμ, Ραμάλα και Χεβρώνα.

Οι κατοχικές αρχές συνέλαβαν επίσης τον Abdel Fattah Abu Ali, δήμαρχο της πόλης Silat ad-Dhahr, η οποία βρίσκεται κοντά στην Τζενίν.