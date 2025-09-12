Παρασκευή 12 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ
Ετοιμες να προστατεύσουν τα «ζωτικά συμφέροντά τους» σε Ασία - Ειρηνικό

Οπως διαμήνυσε ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου σε συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του

Μια «ειλικρινή και εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία είχε ο Αμερικανός υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο Κινέζος ομόλογός του, Ντονγκ Τζουν, στην οποία συμφωνήθηκε να γίνουν «επιπρόσθετες συζητήσεις» όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σιν Πάρνελ.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο Χέγκσεθ «κατέστησε σαφές πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν σύγκρουση με την Κίνα, ούτε επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος ούτε στραγγαλισμό της Κίνας», αλλά «την ίδια στιγμή μετέφερε ευθέως ότι οι ΗΠΑ έχουν ζωτικά συμφέροντα στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού, το θέατρο προτεραιότητας, και θα προστατεύσει αποφασιστικά τα συμφέροντα αυτά».

Από τη δική του πλευρά, ο Ντονγκ - σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο CCTV - σημείωσε ότι «ο περιορισμός, η αποτροπή ή η ανάμειξη» στις υποθέσεις της Κίνας «θα ήταν μάταιοι». Πρόσθεσε δε - σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, όπως το αναπαρήγαγαν δυτικά ΜΜΕ, «κάθε προσπάθεια ή ανάμειξη με σκοπό να χρησιμοποιηθεί βία για να υποστηριχθεί η ανεξαρτησία ή να χρησιμοποιηθεί η Ταϊβάν για να περιοριστεί η Κίνα θα εμποδιστεί», καταλήγοντας: «Πρέπει (...) να εγκαθιδρύσουμε ισότιμες, με σεβασμό, ειρηνικές, σταθερές και θετικές στρατιωτικές σχέσεις. Πρέπει να σεβόμαστε τα θεμελιώδη συμφέροντα του καθενός».

Σύμφωνα με τα κινεζικά ΜΜΕ, ο Ντονγκ τόνισε ειδικά για τη Νότια Κινεζική Θάλασσα (ΝΚΘ) πως το Πεκίνο «αντιτίθεται σθεναρά στις παραβιάσεις και στις προκλήσεις ορισμένων χωρών και στην εσκεμμένη υποκίνηση στο χάος από χώρες εκτός της περιοχής»...

Στη ΝΚΘ οι εντάσεις συνεχίζονται διαρκώς, με δεδομένες και τις αντιθέσεις και εδαφικές διαφορές που παραμένουν σοβαρές ειδικά ανάμεσα στο Πεκίνο και άλλες χώρες της περιοχής: Τελευταία εξέλιξη αποτελεί η έντονη διαμαρτυρία της κυβέρνησης των Φιλιππίνων για «παράνομη και μη νομιμοποιημένη ενέργεια», όπως χαρακτήρισε την ανακήρυξη φυσικού καταφυγίου στην οποία προχώρησε η Κίνα κοντά στον ύφαλο Σκάρμπορο (Scarborough Shoal). Σύμφωνα με την Εθνική Διοίκηση Δασών και Λιβαδιών της Κίνας επιδιώκεται η προστασία του κοραλλιογενούς οικοσυστήματος.

Το υπουργείο Εξωτερικών των Φιλιππίνων ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει επίσημη διπλωματική διαμαρτυρία, επιμένοντας ότι ο ύφαλος αποτελεί «αναπόσπαστο τμήμα» της φιλιππινέζικης εθνικής επικράτειας.

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
«Εποικοδομητική» συνάντηση για να εκφράσουν διάφορες «ανησυχίες» (1/6/2024)
Συγκρότησαν «Ομάδα Εργασίας για την Ακτοφυλακή» (27/3/2021)
Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν ως «παράνομες» τις κινεζικές διεκδικήσεις (15/7/2020)
Νέα εμφάνιση του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «Ρίγκαν» (22/11/2018)
Η Κίνα καταγγέλλει είσοδο αμερικανικού πλοίου στα χωρικά της ύδατα (26/5/2017)
Αντεγκλήσεις Κίνας - Φιλιππίνων (18/3/2014)

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ενδοαστικά παζάρια για «κυβερνητικό σχήμα»
Ενταση των δολοφονικών επιθέσεων και του βίαιου εκτοπισμού στην Πόλη της Γάζας
Μαζική συμμετοχή στις χτεσινές κινητοποιήσεις
 Καταδικάζει τις επιθέσεις στο Κατάρ ...χωρίς να κατονομάζει το Ισραήλ!
 Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο
 Στο «συρτάρι» το νομοσχέδιο για τη μείωση του χρόνου εργασίας
 Αντιπολεμική διαδήλωση εκπαιδευτικών - ερευνητών στην Κολωνία
 Από το Παρίσι έως την Αθήνα δυναμώνουμε το απεργιακό ρεύμα
 Ο Τραμπ κατηγορεί την «αριστερή ρητορική» για τη δολοφονία Κερκ
 4 νεκροί από έκρηξη σε βυτιοφόρο με αέριο
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ