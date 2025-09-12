ΗΠΑ

Ετοιμες να προστατεύσουν τα «ζωτικά συμφέροντά τους» σε Ασία - Ειρηνικό

Μια «ειλικρινή και εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία είχε ο Αμερικανός υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο Κινέζος ομόλογός του, Ντονγκ Τζουν, στην οποία συμφωνήθηκε να γίνουν «επιπρόσθετες συζητήσεις» όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σιν Πάρνελ.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο Χέγκσεθ «κατέστησε σαφές πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν σύγκρουση με την Κίνα, ούτε επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος ούτε στραγγαλισμό της Κίνας», αλλά «την ίδια στιγμή μετέφερε ευθέως ότι οι ΗΠΑ έχουν ζωτικά συμφέροντα στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού, το θέατρο προτεραιότητας, και θα προστατεύσει αποφασιστικά τα συμφέροντα αυτά».

Από τη δική του πλευρά, ο Ντονγκ - σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο CCTV - σημείωσε ότι «ο περιορισμός, η αποτροπή ή η ανάμειξη» στις υποθέσεις της Κίνας «θα ήταν μάταιοι». Πρόσθεσε δε - σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, όπως το αναπαρήγαγαν δυτικά ΜΜΕ, «κάθε προσπάθεια ή ανάμειξη με σκοπό να χρησιμοποιηθεί βία για να υποστηριχθεί η ανεξαρτησία ή να χρησιμοποιηθεί η Ταϊβάν για να περιοριστεί η Κίνα θα εμποδιστεί», καταλήγοντας: «Πρέπει (...) να εγκαθιδρύσουμε ισότιμες, με σεβασμό, ειρηνικές, σταθερές και θετικές στρατιωτικές σχέσεις. Πρέπει να σεβόμαστε τα θεμελιώδη συμφέροντα του καθενός».

Σύμφωνα με τα κινεζικά ΜΜΕ, ο Ντονγκ τόνισε ειδικά για τη Νότια Κινεζική Θάλασσα (ΝΚΘ) πως το Πεκίνο «αντιτίθεται σθεναρά στις παραβιάσεις και στις προκλήσεις ορισμένων χωρών και στην εσκεμμένη υποκίνηση στο χάος από χώρες εκτός της περιοχής»...

Στη ΝΚΘ οι εντάσεις συνεχίζονται διαρκώς, με δεδομένες και τις αντιθέσεις και εδαφικές διαφορές που παραμένουν σοβαρές ειδικά ανάμεσα στο Πεκίνο και άλλες χώρες της περιοχής: Τελευταία εξέλιξη αποτελεί η έντονη διαμαρτυρία της κυβέρνησης των Φιλιππίνων για «παράνομη και μη νομιμοποιημένη ενέργεια», όπως χαρακτήρισε την ανακήρυξη φυσικού καταφυγίου στην οποία προχώρησε η Κίνα κοντά στον ύφαλο Σκάρμπορο (Scarborough Shoal). Σύμφωνα με την Εθνική Διοίκηση Δασών και Λιβαδιών της Κίνας επιδιώκεται η προστασία του κοραλλιογενούς οικοσυστήματος.

Το υπουργείο Εξωτερικών των Φιλιππίνων ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει επίσημη διπλωματική διαμαρτυρία, επιμένοντας ότι ο ύφαλος αποτελεί «αναπόσπαστο τμήμα» της φιλιππινέζικης εθνικής επικράτειας.