ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε χθες σε νέα ισραηλινή επίθεση με drone στον Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας, καθώς το κράτος - τρομοκράτης συνεχίζει να κάνει κουρελόχαρτο ακόμα και αυτήν την «εκεχειρία» που επιβλήθηκε με το πιστόλι στον κρόταφο του λιβανέζικου λαού τον περασμένο Νοέμβρη.

«Εχθρικό ισραηλινό drone στοχοποίησε μια μοτοσικλέτα στον δρόμο Αΐν Μπαάλ - Μπαζουρίγιε, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί», ανέφερε το λιβανέζικο υπουργείο, επισημαίνοντας ότι η επίθεση έγινε στην περιοχή της Τύρου.

Αλλοι 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση ισραηλινού drone σε όχημα στην πόλη Kfar Dounine στην περιοχή Ναμπατίεχ του νότιου Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός, εξάλλου, ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε χθες σε «υποδομές της Χεζμπολάχ» στην κοιλάδα Μπεκάα και την περιοχή Zrariyeh στον νότιο Λίβανο.

Την περασμένη Δευτέρα από ισραηλινές επιθέσεις στον ανατολικό Λίβανο σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον θα παράσχει βοήθεια 14,2 εκατ. δολαρίων στον λιβανέζικο στρατό, για να τον υποστηρίξει στη «διάλυση αποθηκών όπλων και στρατιωτικών υποδομών μη κρατικών ομάδων», συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ.

Προχθές, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ν. Κασέμ, σε τηλεοπτική του ομιλία κάλεσε τα κράτη της περιοχής να ενισχύσουν την υποστήριξή τους στην παλαιστινιακή αντίσταση και παρότρυνε τις κυβερνήσεις να μη «μαχαιρώνουν πισώπλατα την αντίσταση» συντασσόμενες με το Ισραήλ.

Υεμένη: Κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον των Χούθι

Με φόντο τις πολύνεκρες επιθέσεις που εξαπέλυσε την Τετάρτη το Ισραήλ εναντίον της Υεμένης - με απολογισμό τουλάχιστον 35 νεκρούς και 131 τραυματίες - οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την επιβολή νέου γύρου κυρώσεων εναντίον των Χούθι.

Η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις σε 32 άτομα και οντότητες που συνδέονται με τους Χούθι, καθώς και σε 4 πλοία.

Από την πλευρά των Χούθι, ο στρατιωτικός εκπρόσωπός τους Γ. Σάρι, δήλωσε χθες ότι οι δυνάμεις τους πραγματοποίησαν δύο επιθέσεις, στοχεύοντας ισραηλινές θέσεις στην περιοχή του Νεγκέβ.

Ανέφερε συγκεκριμένα ότι ένας υπερηχητικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε στρατιωτικό στόχο, ενώ τρία drones εκτοξεύτηκαν για να χτυπήσουν το αεροδρόμιο Ραμόν, δίπλα στην πόλη Εϊλάτ και άλλον έναν στρατιωτικό στόχο στην περιοχή.

Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι αναχαίτισε επιθέσεις από την Υεμένη.

Συρία: Στρατιωτική συμφωνία Τουρκίας - κυβέρνησης τζιχαντιστών

Η Τουρκία ξεκίνησε την εκπαίδευση και την παροχή συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών στον «συριακό στρατό» - δηλαδή στον στρατό που συγκροτεί το καθεστώς των τζιχαντιστών της Δαμασκού - στο πλαίσιο συμφωνίας που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Αμυνας.

Η συμφωνία που υπογράφηκε τον Αύγουστο προβλέπει ότι η Τουρκία θα παρέχει στις ένοπλες δυνάμεις της Δαμασκού στρατιωτική εκπαίδευση, όπλα και υλικοτεχνικά μέσα.

Η πηγή, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Αγκυρα, όπως μεταδίδει το «Reuters», δήλωσε επίσης ότι οι αναφορές για επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον τουρκικού εξοπλισμού που βρίσκεται στη Συρία είναι ψευδείς και ότι δεν υπήρξαν αλλαγές στο προσωπικό ή τον εξοπλισμό της Τουρκίας στη βόρεια Συρία.