ΓΑΛΛΙΑ

Ενδοαστικά παζάρια για «κυβερνητικό σχήμα»

Επαφές με στόχο τη διασφάλιση κοινοβουλευτικής συναίνεσης, που θα ανάψει «πράσινο φως» για την έγκριση νέου προϋπολογισμού και την επιτάχυνση περικοπών και μεταρρυθμίσεων που χρειάζεται η ντόπια αστική τάξη, ξεκίνησε από προχτές ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίαςμε φόντο τις ραγδαίες εξελίξεις και στα δύο πολεμικά μέτωπα που κυκλώνουν την Ευρώπη (βλ. θέματα σε αντίστοιχες σελίδες).

Καθώς εδώ και μέρες συζητιέται ο «κομβικός» ρόλος που αναλαμβάνει το Σοσιαλιστικό Κόμμα στον νέο γύρο ενδοαστικών διεργασιών, ο σημερινός πρόεδρος της γαλλικής Γερουσίας, Ζεράρ Λαρσέρ, προερχόμενος από τους κεντροδεξιούς «Ρεπουμπλικάνους» (LR), μετά από συνάντησή του με τον Λεκορνί ευχήθηκε να επιτευχθεί ένα «κυβερνητικό συμβόλαιο» με επίκεντρο τον Λεκορνί, πάνω σε «πέντε ή έξι πεδία» με επείγουσα σημασία, στα οποία περιλαμβάνεται το σχέδιο προϋπολογισμού για τη νέα χρονιά. Πρόσθεσε δε ότι «αν ορισμένοι Σοσιαλιστές επιθυμούν να στηρίξουν το συμβόλαιο, είναι ελεύθεροι να το κάνουν, και μέσα σε αυτό μπορούν να υπάρχουν και στοιχεία από προτάσεις Σοσιαλιστών», επιβεβαιώνοντας ότι μεγαλώνει η πίεση τουλάχιστον σε ένα τμήμα του PS να συνεργαστεί ή / και να δείξει ανοχή στην κυβέρνηση Λεκορνί.

Σημειωτέον, πριν κάποιες μέρες ο πρώην Πρόεδρος της χώρας και πρώην ηγέτης του PS, Φρανσουά Ολάντ, απαντώντας σε ερώτηση για τον τρόπο που θα προσέφερε «λύση» στη σημερινή κατάσταση στη χώρα,είπε: «Για να αναζητηθεί συμβιβασμός, όχι απλά με τις πολιτικές δυνάμεις αλλά και με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους Γάλλους συνολικά, χρειάζονται παραχωρήσεις. Δεν μπορεί να πει κάποιος "αυτό είναι το δικό μου σχέδιο, τίποτα άλλο δεν δέχομαι"». Επέμεινε δε ότι ακόμα κι αν κεντρικά στελέχη της κυβέρνησης προέρχονται από το PS, «θα πρέπει απαραίτητα να γίνουν συμβιβασμοί πάνω στο πρόγραμμά του», καταλήγοντας ότι «θα χρειαστούν παραχωρήσεις και απέναντι σε εκείνους που δεν θα είναι στην κυβερνητική πλειοψηφία, ώστε η χώρα να διακυβερνηθεί αλλά με δικαιοσύνη».

Από τη μεριά τους τα εργατικά συνδικάτα και οι εργαζόμενοι, μετά τις μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις που έγιναν προχτές σε εκατοντάδες περιοχές, ετοιμάζονται για τη νέα μέρα πανεθνικών κινητοποιήσεων, 18 του μήνα, και με 24ωρες απεργίες.