ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Αντιπολεμική διαδήλωση εκπαιδευτικών - ερευνητών στην Κολωνία

Αντιπολεμική διαδήλωση οργανώνουν το Σάββατο το πρωί στην Κολωνία σωματεία εκπαιδευτικών, εργαζομένων και οργανώσεις του φιλειρηνικού κινήματος της Γερμανίας απαιτώντας να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για την Παιδεία και να μειωθούν οι στρατιωτικές δαπάνες.

Βασικός διοργανωτής της κινητοποίησης είναι το Συνδικάτο Εκπαίδευσης και Επιστήμης (GEW) της Κολωνίας και εκπαιδευτικοί - ερευνητές μέλη του σωματείου σημειώνουν στο κάλεσμα: «Η σχολική χρονιά μόλις ξεκίνησε και εμείς οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μας μαζί με τους γονείς τους, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης CDU-SPD» που δίνει «ψίχουλα» για τα σχολεία και τα πανεπιστήμια και «τερατώδη ποσά» για στρατιωτικούς εξοπλισμούς.

«Χρυσές δουλειές για τις πολεμικές βιομηχανίες, σημαίνουν χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και παιδιά που στριμώχνονται σα σαρδέλες μέσα στις τάξεις. Επικράτηση του γερμανικού κεφαλαίου έναντι των ανταγωνιστών του, σημαίνει η Bundeswehr να αλωνίζει στα σχολεία στρατολογώντας νέους που βλέπουν το μέλλον τους αδιέξοδο».

«Η Παιδεία, η Υγεία, η Κοινωνική Πρόνοια και οι συντάξεις αποτελούν κόστος για αυτούς και για αυτό προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι περικοπές που προετοιμάζονται είναι αναγκαίες για να σωθεί η γερμανική οικονομία».

«Τώρα είναι η ώρα που εμείς οι εκπαιδευτικοί, μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, τους γονείς των μαθητών μας, δυναμώνουμε το συντονισμό μας και φωνάζουμε: «Καμιά θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματιών και τα γεράκια του πολέμου».