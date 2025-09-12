ΠΑΜΕ

Από το Παρίσι έως την Αθήνα δυναμώνουμε το απεργιακό ρεύμα

Τους χιλιάδες απεργούς στη Γαλλία, που πλημμύρισαν την Τρίτη τους δρόμους από τη μια άκρη της χώρας ως την άλλη, χαιρετίζει το ΠΑΜΕ. «Από το Παρίσι έως την Αθήνα όλοι στα συνδικάτα - Ολοι στους δρόμους - Ολοι στην απεργία!», τονίζει και καλεί τους εργαζόμενους να δυναμώσουν το απεργιακό ρεύμα, τόσο στη Γαλλία που έχει οριστεί νέα απεργιακή κινητοποίηση στις 18 Σεπτέμβρη, όσο και στην Ελλάδα στην πανεργατική απεργία της 1ης Οκτώβρη.

Το ΠΑΜΕ χαιρετίζει τους χιλιάδες απεργούς εργάτες και εργάτριες της Γαλλίας, τα συνδικάτα τους, που πλημμύρισαν τους δρόμους «βροντοφωνάζοντας την απόφασή τους να μη σκύψουν το κεφάλι μπροστά στην αντεργατική επίθεση της κυβέρνησης Μακρόν, των επιχειρηματικών ομίλων και της ΕΕ».

«Η χθεσινή (σ.σ. προχτεσινή) μαζική απεργία και οι διαδηλώσεις έστειλαν μήνυμα ελπίδας και ανυπακοής στην πολιτική που θυσιάζει ανάγκες και δικαιώματα στον βωμό των κερδών του κεφαλαίου και των πολέμων του», υπογραμμίζει και καταγγέλλει «την άγρια κρατική καταστολή, τη στοχοποίηση των συνδικάτων και την καταιγίδα προπαγάνδας των ΜΜΕ, που επιδιώκουν να συκοφαντήσουν τους ταξικούς αγώνες και να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους».

«Οι ανάγκες μας δεν χωράνε στα κέρδη τους! Οπως οι εργαζόμενοι στη Γαλλία, έτσι και εμείς δυναμώνουμε τον αγώνα για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του εργάσιμου χρόνου, μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής μας, για χρήματα σε Υγεία και Παιδεία. Χαιρετίζουμε την απόφαση των συνδικάτων της Γαλλίας να κλιμακώσουν τον αγώνα τους με νέα απεργία στις 18 Σεπτέμβρη. Τα συνδικάτα στην Ελλάδα δίνουμε τη μάχη με πανελλαδική - πανεργατική απεργία την 1η Οκτώβρη ενάντια στο νομοσχέδιο για το 13ωρο και την εργασιακή ζούγκλα», σημειώνει το ΠΑΜΕ.

«Ο αγώνας των εργατών σε όλη την Ευρώπη είναι κοινός, ενάντια σε κυβερνήσεις, στους στόχους του ΝΑΤΟ για 5% του ΑΕΠ για πολεμικές δαπάνες, στην Ευρωπαϊκή Ενωση και τα σχέδιά της για την "πολεμική οικονομία", που στραγγαλίζει τις ανάγκες των λαών, χτυπάει τον εργάσιμο χρόνο, τις εργασιακές σχέσεις, τους μισθούς, τα δικαιώματά μας σε Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Ασφάλιση. Δίνει 850 δισεκατομμύρια ευρώ στην πολεμική οικονομία, την κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων και τη σφαγή των λαών, ανάμεσά τους και του ηρωικού παλαιστινιακού λαού από το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ», αναφέρει.

«Από το Παρίσι έως την Αθήνα.Συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε, δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας! Ολοι στα συνδικάτα - Ολοι στους δρόμους - Ολοι στην απεργία!», καταλήγει το ΠΑΜΕ.