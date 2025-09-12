ΜΕΞΙΚΟ

4 νεκροί από έκρηξη σε βυτιοφόρο με αέριο

Ισχυρή έκρηξη σε βυτιοφόρο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο (LPG) σημειώθηκε στην Πόλη του Μεξικού την Τετάρτη το μεσημέρι τοπική ώρα, στην πολυσύχναστη συνοικία Ισταπαλάπα, στα ανατολικά της μεξικανικής πρωτεύουσας. Προκάλεσε τον θάνατο 4 ανθρώπων, ενώ γύρω στους 70 είναι οι τραυματίες, με κάποιους να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το βυτιοφόρο φέρεται ότι ανατράπηκε κάτω από γέφυρα και ακολούθησε η ισχυρότατη έκρηξη, που επηρέασε τουλάχιστον 32 διερχόμενα αυτοκίνητα. Η δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού, Κλάρα Μπρουγκάδα, ανέφερε στον επίσημο λογαριασμό της στο διαδίκτυο ότι 10 άτομα έχουν λάβει εξιτήριο και οι υπόλοιποι τραυματίες παραμένουν νοσηλευόμενοι σε διάφορα νοσοκομεία στα περίχωρα της πρωτεύουσας. Υποσχέθηκε δε ολοκληρωμένη υποστήριξη, με ψυχολογική φροντίδα, νομικές συμβουλές και κοινωνική υποστήριξη, στους πληγέντες και στις οικογένειές τους.

Για το δυστύχημα διεξάγεται έρευνα, ενώ πολλά είναι τα ερωτήματα γύρω απ' αυτό, όπως αν υπήρχαν οι απαραίτητες προδιαγραφές για τη μεταφορά τέτοιων επικίνδυνων φορτίων. Στοιχεία που βγαίνουν αναφέρουν ότι το εν λόγω όχημα έφερε το λογότυπο της ενεργειακής επιχείρησης «Silza», κάτι που η ίδια αρνείται. Το υπουργείο Περιβάλλοντος του Μεξικού, πάντως, σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι για τη συγκεκριμένη εταιρεία είχε απορριφθεί η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών και δεν είχε άδεια μεταφοράς καυσίμων. Ετσι, η όλη υπόθεση εγείρει ερωτήματα ακόμα και για παράνομη διακίνηση και λαθρεμπόριο.

Να ερευνηθούν οι αιτίες και να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι, ζητάει σε ανακοίνωσή του το ΚΚ Μεξικού, τονίζοντας ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να ανεχτούν άλλο να πληρώνουν φόρο αίματος από την έλλειψη υποδομών και την έλλειψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, και θυμίζοντας ανάλογες τραγωδίες - εγκλήματα τα τελευταία χρόνια.