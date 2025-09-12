ΚΥΠΡΟΣ

Μαζική συμμετοχή στις χτεσινές κινητοποιήσεις

Πανεργατική παγκυπριακή κινητοποίηση έγινε χτες στην Κύπρο, με βασικό αίτημα τη διασφάλιση αξιοπρεπών μισθών, ενάντια στην ακρίβεια που αυξάνεται, για την υπεράσπιση του θεσμού τηςπου οι μεγαλοεργοδότες έχουν βάλει στο μάτι. Σε μια περίοδο που, σημειωτέον, «τρέχουν» μια σειρά ευρύτερα επενδυτικά σχέδια στο νησί, καθώς μονοπωλιακοί κολοσσοί συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον τους όλο και περισσότερο στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Μάχη για την αποφασιστική συμμετοχή εργαζομένων δόθηκε σε μια σειρά κλάδους και χώρους δουλειάς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ξεχώρισε το «παρών» εργαζομένων στην Εκπαίδευση, στις Υποδομές, στο Δημόσιο, αλλά και από χώρους δουλειάς σημαντικών μονάδων όπως της «Coca Cola», το αεροδρόμιο. Ενώ σε πολλές από τις κινητοποιήσεις συμμετείχαν και συνταξιούχοι.

Συγκεντρώσεις και πορείες οργανώθηκαν σε Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο, Αμμόχωστο.

Την αλληλεγγύη του στην Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ) και όλους τους εργαζόμενους της Κύπρου εκφράζει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, τονίζοντας ανάμεσα σε άλλα: «Η ακρίβεια δεν είναι ούτε φυσικό φαινόμενο, ούτε αποτέλεσμα κάποιας "ιδεοληψίας" της μίας ή της άλλης κυβέρνησης. Είναι η άλλη πλευρά της ίδιας της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Είναι αποτέλεσμα των χαμηλών μισθών για τα κέρδη των μονοπωλίων, της πολιτικής της "πράσινης μετάβασης", της "απελευθέρωσης" της αγοράς Ενέργειας, των πολέμων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Είναι μία ακόμα πλευρά της αύξησης του βαθμού εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης που έχει ανάγκη το κεφάλαιο, τόσο στην ΕΕ όσο και διεθνώς».