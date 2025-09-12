ΙΣΠΑΝΙΑ

Στο «συρτάρι» το νομοσχέδιο για τη μείωση του χρόνου εργασίας

Στο «συρτάρι» μπαίνει νομοσχέδιο της σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης της Ισπανίας (PSOE - Sumar) υπό τον Πέδρο Σάντσεθ το οποίο θα μείωνε κατά δυόμισι ώρες τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας.

Στην ψηφοφορία που διεξήχθη αργά το βράδυ της Τετάρτης, αντιπολιτευόμενοι βουλευτές μαζί με το καταλανικό κόμμα Junts - με το οποίο «παζαρεύει» όμως και η κυβέρνηση Σάντσεθ - εμπόδισαν τη συζήτηση του νομοσχεδίου.

Από την πλευρά της η υπουργός Εργασίας Γιολάντα Ντίαθ δήλωσε ότι θα εισαγάγει και πάλι το μέτρο αυτό, με το οποίο μειώνεται το ανώτατο όριο εβδομαδιαίων ωρών εργασίας σε 37,5 από 40 που είναι σήμερα - μισή ώρα λιγότερη τη μέρα - και χαρακτήρισε «ακατανόητο» το βέτο του Junts.

Να σημειωθεί ότι το Junts, ένα αστικό κόμμα που τάσσεται ανοιχτά υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων και επιδιώκει την απόσχιση της Καταλονίας από την Ισπανία, αρκετές φορές στηρίζει τη μειοψηφική κυβέρνηση Σάντσεθ. Προχθές ενώθηκε με το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό Vox, σχηματίζοντας πλειοψηφία 178 προς 170.

Αντίπαλοι του νομοσχεδίου υποστήριξαν ότι οι μικρές επιχειρήσεις και οι αγρότες δεν θα μπορέσουν να επωμιστούν τα υψηλότερα κόστη που θα προκαλέσει η μικρή μείωση των ωρών εργασίας, ότι θα υπάρξει «απώλεια θέσεων εργασίας» και ότι θα τεθεί σε κίνδυνο το «κράτος πρόνοιας».