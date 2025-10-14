Συγκλονιστικές στιγμές στον προσφυγικό καταυλισμό Al-Jalazone

Το απόγευμα της Κυριακής πραγματοποιήθηκε επίσης επίσκεψη στονβόρεια της Ραμάλα. Εκεί την αντιπροσωπεία υποδέχτηκε ο Ρεντ Σαφί από την επιτροπή του καταυλισμού. Μαζί περπάτησαν στα στενά, όπου τους μίλησε για τις ασφυκτικές συνθήκες στις οποίες ζουν

Αφού ο Ρεντ παρουσίασε τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, επεσήμανε ότι οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες δεν ζητούν ελεημοσύνη, παρά τις στερήσεις. Ανέφερε δε πως παρά το γεγονός ότι ζουν εκεί από το 1949, θεωρούν την παραμονή τους στον καταυλισμό προσωρινή. Γιατί ο λαός της Παλαιστίνης θα νικήσει. Και πριν αποχαιρετήσει τους συνδικαλιστές είπε:

«Είμαστε διαθέσιμοι για συνεργασία σε όλους τους τομείς. Εμείς, παρόλο που έχουμε ανάγκες, δεν ζητάμε βοήθεια, αλλά ζητάμε να είμαστε πάντα μαζί, να δυναμώσει η αλληλεγγύη. Να στείλετε ένα μήνυμα από τους 16.000 πρόσφυγες σε αυτό το στρατόπεδο, από τα 19 στρατόπεδα προσφύγων της Δυτικής Οχθης στον κόσμο και στην Ελλάδα. Σε αυτήν τη γη υπάρχει κάτι για το οποίο αξίζει η ζωή. Ελπίζω ότι θα είμαστε πάντα σε επαφή. Να έρθετε ξανά σε εμάς και να κάνουμε και εμείς επίσκεψη στην Ελλάδα. Είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα το μεταφέρετε, αλλά εμείς λογαριάζουμε στους λιμενεργάτες να μην αφήσουν άλλες σφαίρες να έρθουν για εμάς».

Αξίζει να σημειωθεί πως τα παραπάνω ειπώθηκαν ενώ εξελισσόταν η περιήγηση σε σοκάκια με τοίχους γεμάτα από στένσιλ προσώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις σφαίρες του κράτους - δολοφόνου τα τελευταία δύο χρόνια. Πολλά από αυτά τα πρόσωπα ανήκαν σε ανήλικα παιδιά.

Οι κάτοικοι του στρατοπέδου, πρόσφυγες μέσα στην ίδια τους τη χώρα, ζουν σε αντίξοες συνθήκες. Χωρίς απρόσκοπτη παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Υπό τον διαρκή φόβο των επιδρομών του ισραηλινού στρατού, που επιτίθεται, ισοπεδώνει κτίρια και γκρεμίζει σπίτια.

Στον δρόμο για τον προσφυγικό καταυλισμό, πριν την έξοδο ακόμα από τη Ραμάλα, η αντιπροσωπεία συνάντησε τα τείχη του παράνομου οικισμού Ισραηλινών εποίκων Μπέιτ Ελ. Εκεί ζουν πίσω από ηλεκτροφόρους φράχτες, στρατιωτικά φυλάκια και συρματοπλέγματα πάνω από 6.000 έποικοι, ενώ βρίσκεται και μια βάση της πολεμικής μηχανής του κράτους - δολοφόνου.

