Τρίτη 14 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 6
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Συγκλονιστικές στιγμές στον προσφυγικό καταυλισμό Al-Jalazone

«Εμείς λογαριάζουμε στους λιμενεργάτες να μην αφήσουν άλλες σφαίρες να έρθουν για εμάς»

Στον προσφυγικό καταυλισμό Al-Jalazone
Στον προσφυγικό καταυλισμό Al-Jalazone
Το απόγευμα της Κυριακής πραγματοποιήθηκε επίσης επίσκεψη στον προσφυγικό καταυλισμό Αl-Jalazone, βόρεια της Ραμάλα. Εκεί την αντιπροσωπεία υποδέχτηκε ο Ρεντ Σαφί από την επιτροπή του καταυλισμού. Μαζί περπάτησαν στα στενά, όπου τους μίλησε για τις ασφυκτικές συνθήκες στις οποίες ζουν πάνω από 15.000 άνθρωποι σε μια έκταση η οποία ίσα που ξεπερνά το 1/4 του τετραγωνικού χιλιομέτρου.

Αφού ο Ρεντ παρουσίασε τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, επεσήμανε ότι οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες δεν ζητούν ελεημοσύνη, παρά τις στερήσεις. Ανέφερε δε πως παρά το γεγονός ότι ζουν εκεί από το 1949, θεωρούν την παραμονή τους στον καταυλισμό προσωρινή. Γιατί ο λαός της Παλαιστίνης θα νικήσει. Και πριν αποχαιρετήσει τους συνδικαλιστές είπε:

«Είμαστε διαθέσιμοι για συνεργασία σε όλους τους τομείς. Εμείς, παρόλο που έχουμε ανάγκες, δεν ζητάμε βοήθεια, αλλά ζητάμε να είμαστε πάντα μαζί, να δυναμώσει η αλληλεγγύη. Να στείλετε ένα μήνυμα από τους 16.000 πρόσφυγες σε αυτό το στρατόπεδο, από τα 19 στρατόπεδα προσφύγων της Δυτικής Οχθης στον κόσμο και στην Ελλάδα. Σε αυτήν τη γη υπάρχει κάτι για το οποίο αξίζει η ζωή. Ελπίζω ότι θα είμαστε πάντα σε επαφή. Να έρθετε ξανά σε εμάς και να κάνουμε και εμείς επίσκεψη στην Ελλάδα. Είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα το μεταφέρετε, αλλά εμείς λογαριάζουμε στους λιμενεργάτες να μην αφήσουν άλλες σφαίρες να έρθουν για εμάς».

Ο παράνομος οικισμός Ισραηλινών εποίκων Μπέιτ Ελ
Ο παράνομος οικισμός Ισραηλινών εποίκων Μπέιτ Ελ
Αξίζει να σημειωθεί πως τα παραπάνω ειπώθηκαν ενώ εξελισσόταν η περιήγηση σε σοκάκια με τοίχους γεμάτα από στένσιλ προσώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις σφαίρες του κράτους - δολοφόνου τα τελευταία δύο χρόνια. Πολλά από αυτά τα πρόσωπα ανήκαν σε ανήλικα παιδιά.

Οι κάτοικοι του στρατοπέδου, πρόσφυγες μέσα στην ίδια τους τη χώρα, ζουν σε αντίξοες συνθήκες. Χωρίς απρόσκοπτη παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Υπό τον διαρκή φόβο των επιδρομών του ισραηλινού στρατού, που επιτίθεται, ισοπεδώνει κτίρια και γκρεμίζει σπίτια.

Στον δρόμο για τον προσφυγικό καταυλισμό, πριν την έξοδο ακόμα από τη Ραμάλα, η αντιπροσωπεία συνάντησε τα τείχη του παράνομου οικισμού Ισραηλινών εποίκων Μπέιτ Ελ. Εκεί ζουν πίσω από ηλεκτροφόρους φράχτες, στρατιωτικά φυλάκια και συρματοπλέγματα πάνω από 6.000 έποικοι, ενώ βρίσκεται και μια βάση της πολεμικής μηχανής του κράτους - δολοφόνου.

Στο «902.gr» έχει αναρτηθεί βίντεο με στιγμιότυπα από την επίσκεψη στον προσφυγικό καταυλισμό Αl-Jalazone. Επίσης, βίντεο στο οποίο ο Ακελ Τακάζ, συντονιστής Διεθνών Σχέσεων του Κόμματος του Λαού της Παλαιστίνης και πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης και Αλληλεγγύης Παλαιστίνης, μιλάει για το πώς ο οικισμός Ισραηλινών εποίκων Μπέιτ Ελ αποτελεί ορμητήριο επιθέσεων προς τους Παλαιστινίους, καθώς και για το πώς προχώρησε στην περιοχή η αρπαγή της παλαιστινιακής γης.

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Συνεχείς δολοφονικές ισραηλινές επιθέσεις μετατρέπουν όλη τη Γάζα σε συντρίμμια (2024-06-04 00:00:00.0)
Νέα φονική εισβολή στα περίχωρα του Τουμπάς (2023-12-19 00:00:00.0)
Οι φονικές επιδρομές συνεχίζονται (2023-12-05 00:00:00.0)
Συνεχίζονται οι δολοφονίες νεαρών Παλαιστινίων (2022-03-02 00:00:00.0)
Πολύνεκρη ισραηλινή εισβολή στη βόρεια Γάζα (2004-10-01 00:00:00.0)
Νέες επεκτάσεις σε εποικισμούς (2004-08-03 00:00:00.0)

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
«Σόου» Τραμπ - ισραηλινής ηγεσίας στην Κνεσέτ για να πείσουν ότι νίκησαν
Στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού για μια Παλαιστίνη ελεύθερη και ανεξάρτητη
Νέος γύρος παζαριών με στόχο τα «θέλω» του κεφαλαίου
Η Μόσχα θα αντιμετωπίσει τους αμερικανικούς πυραύλους «Tomahawk» ως πυρηνικούς
 Οι κυβερνητικές δυνάμεις νικητές των δημοτικών εκλογών
 Συνέδριο των εθνικιστικών - ναζιστικών οργανώσεων
 Αεροπορική βάση στο Αϊντάχο θα φτιάξει το Κατάρ
 Προφορική «καταρχήν συμφωνία» των Κούρδων με το καθεστώς των τζιχαντιστών
Η φωνή των λαών ενάντια στην κατοχή ακούστηκε την ώρα που οι μακελάρηδες αλληλοσυγχαίρονταν
Πολύνεκρες συγκρούσεις στα σύνορα Αφγανιστάν - Πακιστάν
 Μετωπική σύγκρουση τρένων με δεκάδες τραυματίες
 Νέο επεισόδιο στον εξελισσόμενο εμπορικό πόλεμο
Εμπρακτη στήριξη των Ελλήνων εργαζομένων προς τον ηρωικό παλαιστινιακό λαό
Δυναμικές κινητοποιήσεις αλληλεγγύης
 Πιθανή ανακατανομή πόρων λόγω δημοσιονομικής παράλυσης
 Ο Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ