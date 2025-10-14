Δυναμικές κινητοποιήσεις αλληλεγγύης

Σε νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης στον σκληρά δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό λαό από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ και τους συμμάχους του, ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ αλλά και ελληνική κυβέρνηση, προχώρησε το απόγευμα της Παρασκευής το Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

Με τη συμμετοχή συνδικάτων, εργαζομένων, νεολαιίστικων και λαϊκών φορέων και κόσμου, καταδικάστηκε το συνεχιζόμενο έγκλημα κατά του Παλαιστινιακού λαού, ενώ ταυτόχρονα καταγγέλθηκε το νέο άθλιο σχέδιο για τη μετατροπή της Γάζας σε αμερικανικό προτεκτοράτο, που προβάλλεται με τον «μανδύα» του «ειρηνευτικού».

Καταδικάστηκε επιπλέον η πρόσφατη επίθεση των Ενόπλων Δυνάμεων του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ ενάντια στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», όπου μεταξύ των κρατουμένων ήταν και Ελληνες. Και με την παρουσία τους, εργαζόμενοι, νεολαία, λαϊκός κόσμος ανέδειξαν τις τεράστιες ευθύνες ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, κυβερνήσεων, όπως και της ελληνικής κάνοντας πλάτες στα εγκλήματά του, για τα συμφέροντα και των δικών τους μονοπωλίων στην ευρύτερη περιοχή.

Απαιτήθηκε επιπλέον να σταματήσει κάθε συνεργασία, πολιτική, οικονομική κ.ά. με το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, καθώς και να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής του 2015 για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Εγινε παράλληλα κάλεσμα στον λαό να δυναμώσει την αλληλεγγύη του στον ήρωα Παλαιστινιακό λαό, που τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια μέτρησε πάνω από 66.000 νεκρούς, στην πλειοψηφία τους μικρά παιδιά, γυναίκες και ανήμποροι, μέσα σε έναν συνολικότερο σχεδιασμό γενοκτονίας του.

Τονίστηκε, ταυτόχρονα, πως το λεγόμενο «ειρηνευτικό» σχέδιο Τραμπ - Νετανιάχου μετατρέπει τη Γάζα σε αμερικανικό προτεκτοράτο, ενταφιάζει το δικαίωμα και την πάλη του ήρωα Παλαιστινιακού λαού για να έχει ένα πραγματικά ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος.

Πρόκειται για ζητήματα που άνοιξαν κατά την ομιλία του Αγγελου Σκιαδά, μέλους της Διοίκησης του ΕΚΠ, όπως και κατά τους χαιρετισμούς νωρίτερα της Δώρας Κότση, προέδρου του Φοιτητικού Συλλόγου Φαρμακευτικής και του Διονύση Πλέσσα, αντιδημάρχου Πατρέων.

Ακολούθησε μαχητική πορεία στους δρόμους της πόλης, όπου μεταξύ άλλων ακούστηκαν τα συνθήματα «η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως την λευτεριά», αλλά και «οι ιμπεριαλιστές τη Γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν» κ.α.

Και από το βήμα της συγκέντρωσης, τέλος, έγινε κάλεσμα για μαζική συμμετοχή των εργαζομένων, του λαού και της νεολαίας στη σημερινή απεργία και τη συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου.

Συγκεντρώσεις και πορείες αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Καλαμάτα και στη Ζάκυνθο.

Συναυλίες αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό στην Κρήτη

Για ακόμα μια φορά ο λαός και η νεολαία στην Κρήτη εκδήλωσαν μαζικά την αμέριστη αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό μέσω των κινητοποιήσεων - συναυλιών με σύνθημα: «Ενα τραγούδι για την Γάζα», που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή σε Χανιά, Ηράκλειο και Ρέθυμνο μετά από κάλεσμα δεκάδων φορέων και εργατικών σωματείων που συμμετέχουν στην Παγκρήτια Επιτροπή Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή.

Στο Ηράκλειο, η Πλ. Ελευθερίας γέμισε από σημαίες της Παλαιστίνης και πανό με αντιιμπεριαλιστικά συνθήματα που κρατούσαν δεκάδες μέλη εργατικών σωματείων και άλλων φορέων, διαδηλώνοντας για το δίκιο του λαού της Παλαιστίνης και όλων των λαών που υποφέρουν από τα αιματοβαμμένα σχέδια των ιμπεριαλιστών. Από το βήμα της συγκέντρωσης οι εκπρόσωποι των εργατικών σωματείων και φορέων εξέφρασαν την αλληλεγγύη στον ηρωικό Παλαιστινιακό λαό, που πάνω από δύο χρόνια δέχεται την ανελέητη επίθεση από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ και τους συμμάχους του.

Δυνατά ακούστηκε και στο Παλιό Λιμάνι των Χανίων για ακόμα μία φορά το «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» από το στόμα εκατοντάδων διαδηλωτών κατά τη διάρκεια της συναυλίας αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, με τη συμμετοχή πολλών ντόπιων καλλιτεχνών.

Στο Ρέθυμνο πραγματοποιήθηκε προβολή της ταινίας «3000 νύχτες» της Παλαιστίνιας δημιουργού Μάι Μάσρι, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου.