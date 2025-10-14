Τρίτη 14 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ
Πιθανή ανακατανομή πόρων λόγω δημοσιονομικής παράλυσης

Και συμφωνία της κυβέρνησης με τη φαρμακοβιομηχανία «AstraZeneca»

Toν «νόμο περί ανεπάρκειας» (Antideficiency Act) του 1884 σχεδιάζει να επικαλεστεί η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να αναδιανείμει κρατικούς πόρους, ώστε να καταβληθούν οι μισθοδοσίες των στρατιωτικών που έχουν ανασταλεί λόγω της δημοσιονομικής παράλυσης στις ΗΠΑ, που συνεχίζεται για δεύτερη βδομάδα.

Στελέχη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο αντέδρασαν σε αυτό το ενδεχόμενο θεωρώντας πως πρόκειται για «παράνομη» διαδικασία. Η Δημοκρατική βουλευτής Ρόσα Ντε Λάουρο μιλώντας σε δημοσιογράφους εξέφρασε την ελπίδα πως ο φορέας ελέγχου του κρατικού προϋπολογισμού Government Accountability Office (GAO) θα αποτρέψει μία τέτοια περίπτωση παρότι βρίσκεται υπό «απίστευτη κυβερνητική πίεση».

Σε αυτό το φόντο, η κυβέρνηση αξιοποιεί τη δημοσιονομική παράλυση (στο πλαίσιο ενδοαστικής κόντρας με τους Δημοκρατικούς), προωθώντας σχέδια για τις απολύσεις τουλάχιστον 4.100 ομοσπονδιακών υπαλλήλων το επόμενο διάστημα από αρκετές υπηρεσίες και υπουργεία όπως το υπουργείο Υγείας, Παιδείας, Εμπορίου, Ενέργειας, Εσωτερικής Ασφάλειας. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης πως προωθούνται σχέδια για την αναστολή προγραμμάτων που προωθούσαν οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο «τα οποία δεν είναι δημοφιλή στους Ρεπουμπλικάνους».

Το ίδιο διάστημα η μεγαλύτερη συνδικαλιστική ομοσπονδία δημοσίων υπαλλήλων στις ΗΠΑ, «American Federation of Government Employees», που εκπροσωπεί πάνω από 800.000 υπαλλήλους, κατέθεσε μήνυση κατά της κυβέρνησης για να αποτρέψει τις πιθανές απολύσεις.

Στο μεταξύ, το Axios ανέφερε πως η κυβέρνηση Τραμπ προειδοποίησε ήδη πολιτείες με Δημοκρατικούς κυβερνήτες πως «δεν θα υπάρξουν επαρκή κεφάλαια» για τη χρηματοδότηση κουπονιών σίτισης που αφορούν περίπου 42.000.0000 φτωχούς Αμερικανούς (πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας SNAP) αφότου ξεκίνησε η δημοσιονομική παράλυση.

Την Παρασκευή 10/10 προηγήθηκε δεύτερη συμφωνία του Προέδρου Τραμπ με τη φαρμακοβιομηχανία «AstraZeneca» μετά από εκείνη, πριν μερικές βδομάδες, με τη βιομηχανία «Pfizer», ώστε υποτίθεται να μειωθούν οι τιμές φαρμάκων ευρείας κυκλοφορίας.

  • Την Κυριακή εφετείο αποφάσισε ότι δεν μπορούν να αναπτυχθούν στο Σικάγο τα μέλη της Εθνοφρουράς που στάλθηκαν από την κυβέρνηση για να αναπτυχθούν εκεί και να αναλάβουν ρόλο καταπολέμησης του εγκλήματος. Επικύρωσε έτσι την αναστολή ανάπτυξης των δυνάμεων της Εθνοφρουράς που είχε αποφασίσει προ ημερών ομοσπονδιακή δικαστής.
    

