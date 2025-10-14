ΣΥΡΙΑ

Προφορική «καταρχήν συμφωνία» των Κούρδων με το καθεστώς των τζιχαντιστών

Ο Μαζλούμ Αμπντί, επικεφαλής των Κούρδων της Συρίας, ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κατέληξε σε προφορική «καταρχήν συμφωνία» με την κυβέρνηση τζιχαντιστών του «Προέδρου» Αχμεντ Αλ Σαράα στη Δαμασκό, μεταξύ άλλων για την ενσωμάτωση των κουρδικών στρατευμάτων στις συριακές δυνάμεις ασφαλείας, μια συνολική εκεχειρία και τη συνέχιση του διμερούς διαλόγου σε υψηλό επίπεδο.

Μιλώντας το Σάββατο στο συριακό τηλεοπτικό δίκτυο «Ronahi TV», που πρόσκειται στις «Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις» (SDF), ο Αμπντί ανέφερε πως συναντήθηκε διαδοχικά στη Δαμασκό με τον υπουργό Αμυνας και με τον επικεφαλής των συριακών μυστικών υπηρεσιών. Οπως είπε, υπήρξε «κατανόηση στην αρχή της αποκεντροποίησης της διοίκησης, με συνεχιζόμενες συζητήσεις για την ερμηνεία των σχετικών όρων».

Συνεχίζοντας ο Αμπντί δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρότειναν τη συγκρότηση μιας «κοινής δύναμης» ανάμεσα στις SDF και στον συριακό στρατό, για να καταπολεμηθούν οι δυνάμεις του «Ισλαμικού Κράτους». Επιβεβαίωσε πως αποδέχτηκε την αμερικανική πρόταση, ώστε να εξασφαλιστεί «ότι ο αγώνας κατά της οργάνωσης (σ.σ. ΙΚ) έχει συνολικό, εθνικό χαρακτήρα». Διευκρίνισε επίσης ότι συνεχίζεται η προσπάθεια κατανόησης για τους όρους της αρχικής συμφωνίας που είχε υπογράψει στις 10 Μάρτη με τον Αλ Σαράα, και ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες συναντήσεις στη Δαμασκό ώστε να συζητηθούν «συνταγματικές τροποποιήσεις». Ανέφερε ακόμα πως «δεν είναι διαπραγματεύσιμη» η αποχώρηση δυνάμεων από τη Ράκα, το Ντέιρ Εζόρ και τη Χάσακα, λέγοντας πως «συνδέονται με τη δομή της μελλοντικής κυβέρνησης της Συρίας». Τέλος, κάλεσε τους κατοίκους των περιοχών Αφρίν, Ρας Αλ Αΐν και Ταλ Αμπιάντ να προετοιμαστούν για επιστροφή στις εστίες τους, στο πλαίσιο «ευρύτερων κατανοήσεων».

Αργότερα το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο συνέντευξη που έδωσε σε στρατιωτική βάση της πόλης Χάσακα της βορειοανατολικής Συρίας ο διοικητής των κουρδικών SDF προχτές το βράδυ, ανέφερε πως κατέληξαν «σε μια καταρχήν συμφωνία για τον μηχανισμό ενσωμάτωσης των SDF και των κουρδικών δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας στους κόλπους των υπουργείων Αμυνας και Εσωτερικών».