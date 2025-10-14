ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Μετωπική σύγκρουση τρένων με δεκάδες τραυματίες

Μετωπική σύγκρουση δύο τρένων σημειώθηκε χθες το πρωί στην ανατολική Σλοβακία, κοντά στην πόλη Ροζνάβα, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Μέχρι χθες το απόγευμα υπήρχαν αναφορές για τουλάχιστον 66 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά. Σύμφωνα με ιατρικές υπηρεσίες οι 16 υπέστησαν σοβαρά ή μέτριας σοβαρότητας τραύματα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η σύγκρουση των επιβατικών τρένων εξπρές σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 π.μ. σε σημείο που οι γραμμές διασταυρώνονται και συγχωνεύονται σε μια γραμμή.

Εν έτει 2025, για ακόμη μια φορά, σε χώρα - μέλος της ΕΕ συγκρούονται δύο τρένα θέτοντας σε κίνδυνο δεκάδες ζωές, στο όνομα της «απελευθέρωσης» των σιδηροδρόμων.

Από ό,τι αναδεικνύεται, δεν πρόκειται «για την κακιά την ώρα», καθώς τα επικίνδυνα περιστατικά στις μεταφορές στη Σλοβακία, όπως και στη χώρα μας, είναι αρκετά συχνά. Μάλιστα, στη Σλοβακία πριν έναν χρόνο περίπου, ένα τρένο συγκρούστηκε με λεωφορείο σε σιδηροδρομική διάβαση, με αποτέλεσμα 5 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Πάντως ο υπουργός Εσωτερικών Μάτους Σουτάι - Εστοκ έσπευσε χθες να ρίξει την ευθύνη για το σιδηροδρομικό ατύχημα σε «ανθρώπινο παράγοντα» και όχι σε κάποιο τεχνικό σφάλμα. «Φαίνεται ότι ένας από τους μηχανοδηγούς υπέπεσε σε λάθος και δεν έδωσε την προβλεπόμενη προτεραιότητα», δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων SITA, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι πρόκειται για μια πρώτη εκτίμηση και ότι τα στοιχεία δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη επίσημα.