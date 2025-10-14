ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Οι κυβερνητικές δυνάμεις νικητές των δημοτικών εκλογών

Κέρδισαν τις μεγάλες πόλεις Λισαβόνα και Πόρτο, ενώ η ακροδεξιά κέρδισε τρεις δήμους για πρώτη φορά

Το κόμμα του «κεντροδεξιού» πρωθυπουργού της Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρο νίκησε στις δημοτικές εκλογές της Κυριακής, κερδίζοντας κυρίως στην πρωτεύουσα, Λισαβόνα και στο Πόρτο, ενώ το ακροδεξιό Chega κέρδισε τους πρώτους τρεις δήμους στην ιστορία του.

Μόνο του ή σε συνασπισμό, το κεντροδεξιό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (PSD) του Μοντενέγκρο εξέλεξε 136 δημάρχους σε σύνολο 308, έναντι 126 για το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS), το οποίο ήταν ο νικητής των προηγούμενων τοπικών εκλογών το 2021.

Το PSD γίνεται και πάλι «το πιο μεγάλο κόμμα σε τοπικό επίπεδο», δήλωσε εκφράζοντας την ικανοποίησή του ο πρωθυπουργός, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον Μάη, επικεφαλής κυβέρνησης μειοψηφίας.

Στη Λισαβόνα, ο συνασπισμός με επικεφαλής τον απερχόμενο δήμαρχο Κάρλος Μοέδας έλαβε 41,7% των ψήφων έναντι 34% για το ψηφοδέλτιο στο οποίο είχε ενωθεί η σοσιαλδημοκρατία, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα κατέβασε δικό του συνδυασμό.

Στο Πόρτο ο υποψήφιος της κυβερνητικής παράταξης Πέδρο Ντουάρτε νίκησε με μικρή διαφορά - 37,3% των ψήφων έναντι 35,5% - τον Σοσιαλδημοκράτη αντίπαλό του.

Το ακροδεξιό Chega («Αρκετά»), που ιδρύθηκε το 2019, κέρδισε για πρώτη φορά δήμους, αλλά το αποτέλεσμά του ήταν κατώτερο των προσδοκιών του, αφού είχε περάσει το PS στις βουλευτικές εκλογές του Μάη και είχε γίνει η αξιωματική αντιπολίτευση στο κοινοβούλιο, με 18%.

Την Κυριακή το Chega συγκέντρωσε 11,9% των ψήφων σε όλη τη χώρα και ήρθε πρώτο στη λουτρόπολη Αλμπουφέιρα, στη νότια περιφέρεια του Αλγκάρβε, την κωμόπολη Εντρονκαμέντο, στην κεντρική περιφέρεια του Σανταρέμ και τη μικρή αγροτική κοινότητα του Σάο Βισέντε, στο νησί της Μαδέρα.

Στις βουλευτικές εκλογές του Μάη το κόμμα είχε έρθει πρώτο σε περίπου 60 κοινότητες και είχε δηλώσει τον στόχο της πρωτιάς σε περίπου τις μισές απ' αυτές.