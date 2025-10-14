Ο ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΟΡΙΣΕ ΞΑΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΝ ΛΕΚΟΡΝΙ

Νέος γύρος παζαριών με στόχο τα «θέλω» του κεφαλαίου

Πυρετώδεις διεργασίες με άμεση προτεραιότητα τη σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού, που πρέπει να έχει κατατεθεί μέχρι αύριο

«Θέατρο του παραλόγου» χαρακτήρισαν διάφοροι τις εξελίξεις στη Γαλλία, όπου μετά και τον(όπως ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής)μπαίνουν σε νέα φάση τα παζάρια για έναν

Ο ίδιος ο Λεκορνί δήλωσε ότι «έχω αποστολή να δώσω στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό πριν το τέλος της χρονιάς» και ότι «μόνο ένα πράγμα μετράει: Το συμφέρον της χώρας».

Στο νέο σχήμα, το υπουργείο Οικονομικών ανέλαβε και πάλι (όπως είχε ανακοινωθεί και στην προηγούμενη κυβέρνηση Λεκορνί, συνολικής ζωής ...14 ωρών) ο Ρολάν Λεσκίρ, για χρόνια στέλεχος μεγάλων τραπεζικών ομίλων και πρώην υπουργός Βιομηχανίας στις κυβερνήσεις Μπορν και Ατάλ. Στο υπουργείο Εξωτερικών επικεφαλής παραμένει ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ενώ το υπουργείο των Ενόπλων Δυνάμεων αναλαμβάνει η Κατρίν Βοτρέν, η οποία την προηγούμενη περίοδο είχε διατελέσει υπουργός Εργασίας.

Στις αλλαγές περιλαμβάνεται ο διορισμός του επικεφαλής της αστυνομίας του Παρισιού, Λοράν Νουνιέ, ως υπουργού Εσωτερικών, θέση που μέχρι πρότινος είχε ο Μπρουνό Ρεταγιό. Επικεφαλής στο υπουργείο Εργασίας διορίστηκε ο Ζαν Πιερ Φαραντού, πρόεδρος της εταιρείας Μεταφορών SNCF (της οποίας η ραγδαία ιδιωτικοποίηση τα τελευταία χρόνια ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από τους εργαζόμενους, για τις επιπτώσεις στις συνθήκες μεταφοράς των επιβατών).

Αντιδράσεις

Ανευ νέου απροόπτου, μέχρι αύριο 15 Οκτώβρη αναμένεται να κατατεθεί το νέο σχέδιο προϋπολογισμού, αφού εκπνέει η προθεσμία που υπάρχει να εγκριθεί μέχρι τέλη του 2025 το αργότερο.

Ωστόσο, από τη πρώτη στιγμή η ακροδεξιά «Εθνική Συσπείρωση» της Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε ότι «αμέσως» θα καταθέσει πρόταση μομφής κατά της νέας κυβέρνησης.

Ολα δείχνουν ότι για το ίδιο προσανατολίζεται και το οπορτουνιστικό μόρφωμα της «Ανυπότακτης Γαλλίας» (του Ζαν Λικ Μελανσόν), εκπρόσωπος της οποίας μίλησε για «μια νέα προσβολή στους Γάλλους από έναν ανεύθυνο, μεθυσμένο από την εξουσία του» Μακρόν, υποστηρίζοντας ότι «η Γαλλία και ο λαός της ταπεινώθηκαν».

Ερώτημα παραμένει η στάση που θα επιλέξει το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS). Οι δε «Ρεπουμπλικάνοι» (LR) φέρονται έτοιμοι να εξετάζουν κατά (προτεινόμενη) διάταξη το νέο σχήμα και όχι επί της αρχής, όπως έκαναν έως τώρα, μέσα και από την τοποθέτηση στελεχών τους ως επικεφαλής διαφόρων υπουργείων.

Πάντως, ετοιμότητα για παζάρεμα έδειξε και η νέα αναφορά Λεκορνί στο ενδεχόμενο αναβολής της νέας συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, αφού «όλες οι συζητήσεις είναι δυνατές» όπως είπε.

Ο δε Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε χτες ότι θα παραμείνει στη θέση του για να διασφαλίσει τη σταθερότητα της χώρας, αγνοώντας τις επανειλημμένες εκκλήσεις της αντιπολίτευσης να παραιτηθεί.