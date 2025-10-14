ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Εμπρακτη στήριξη των Ελλήνων εργαζομένων προς τον ηρωικό παλαιστινιακό λαό

Στηνβρίσκεται από τα ξημερώματα της Κυριακής αντιπροσωπεία τουπροκειμένου να εκφράσει τη διεθνιστική στήριξη των συνδικάτων και των εργαζομένων της Ελλάδας προς τον ηρωικό παλαιστινιακό λαό.

Στην αντιπροσωπεία συμμετέχουν ο Γιώργος Πέρρος, μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, o Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του ΕΚ Πειραιά και της ΕΝΕΔΕΠ, ο Νίκος Τζώρτζης, επικεφαλής του τμήματος Διεθνών Σχέσεων του ΠΑΜΕ και ο Γιώργος Μπαζιώνης, υπεύθυνος του Οργανωτικού Τμήματος του ΠΑΜΕ.

Την αντιπροσωπεία συνοδεύει επίσης ο Μοχάμεντ Ικναΐμπι, εκπρόσωπος της Γενικής Ενωσης Παλαιστινίων Εργατών.

Πρόκειται για την πρώτη διεθνή αντιπροσωπεία συνδικαλιστικών οργανώσεων που επισκέπτεται την κατεχόμενη Παλαιστίνη σε αυτή την κρίσιμη και σημαντική περίοδο για το μέλλον του Παλαιστινιακού λαού.

Σε ανακοίνωσή του για την επίσκεψη, το ΠΑΜΕ σημειώνει τα εξής:

«Η επίσκεψη αυτή αποτελεί συνέχεια των σταθερών, ανυποχώρητων και πολύμορφων αγώνων των συνδικάτων και του λαού της χώρας μας στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού, ενάντια στην κατοχή και τη γενοκτονία που διαπράττει το κράτος - δολοφόνος του Ισραήλ, με τη στήριξη της κυβέρνησης της ΝΔ, των κομμάτων του κεφαλαίου και των ιμπεριαλιστών ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ.

Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα, τα συνδικάτα ετοιμάζονται για την 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτώβρη, ενάντια στο νομοσχέδιο - τερατούργημα για το 13ωρο, που θέλει να μετατρέψει τους εργαζόμενους σε σκλάβους του 21ου αιώνα, στο όνομα της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και της πολεμικής οικονομίας της ΕΕ, που τσακίζει μισθούς και δικαιώματα για να χρηματοδοτεί με δισεκατομμύρια πολεμικούς εξοπλισμούς, φορτώνοντας τα βάρη των ιμπεριαλιστικών πολέμων στους λαούς.

Οι εργαζόμενοι της Ελλάδας, μέσα από τους αγώνες τους, ενώνουν τη φωνή τους με τον λαό της Παλαιστίνης, δυναμώνοντας την πάλη για ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του '67, με εδαφική συνέχεια και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, χωρίς κατοχικές στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς εποικισμούς και εποίκους.

Από τα εργοστάσια και τα λιμάνια της Ελλάδας και της Ευρώπης, μέχρι τη Γάζα, τη Ραμάλα και την Ιερουσαλήμ, αντηχεί το ίδιο μήνυμα:

Καμία εμπλοκή στους πολέμους των ιμπεριαλιστών! Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους!».